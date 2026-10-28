Democrazia da 80 anni: gli ex sindaci tornano in Aula tra ricordi ed emozioni

Da Loffredi a Maliziola, passando per Ciotoli, Querqui e Cerroni. Nell’aula consiliare sfilano quarant’anni di storia amministrativa. Il figlio che premia il padre, la memoria delle stagioni politiche e il richiamo di Macciomei a non cancellare il passato. Una cerimonia che ha raccontato molto più di un anniversario.

Il passato è tornato a sedersi tra i banchi del Consiglio comunale con i suoi protagonisti, i ricordi, le opere realizzate, le battaglie politiche e qualche ferita ancora aperta. Ottant’anni dopo la prima seduta del Consiglio comunale democraticamente eletto, avvenuta il 27 ottobre 1946, l’Aula consiliare ha accolto gli uomini e le donne che, in epoche diverse, hanno guidato la città. (Leggi qui: Ottant’anni di democrazia: Piroli chiama i sindaci e riapre le pagine della storia).

Un Consiglio comunale particolare, voluto dalla presidente d’Aula Emanuela Piroli e sostenuto dall’Amministrazione del sindaco Andrea Querqui. Un appuntamento che ha trovato anche il voto unanime di maggioranza e opposizione sulla celebrazione, a testimonianza del valore istituzionale della ricorrenza.

Gli ex sindaci di Ceccano

L’Ordine del Giorno era dedicato alla commemorazione dell’ottantesimo anniversario della prima seduta del Consiglio comunale democraticamente eletto e al riconoscimento degli ex sindaci della città. Al centro della seduta, la consegna delle pergamene celebrative ai primi cittadini ancora in vita e ai familiari di quelli scomparsi. Una cerimonia che ha assunto presto i contorni di un viaggio nella storia politica di Ceccano. Con momenti solenni, racconti personali, qualche battuta e passaggi che hanno inevitabilmente riportato l’attenzione anche sull’attualità .

Ciotoli si prende la scena, poi comincia il viaggio

Ad aprire idealmente la carrellata degli interventi è stato Alessandro Ciotoli, che si è ritagliato un momento di visibilità richiamando un regolamento e le questioni procedurali legate alla seduta. Un passaggio che, almeno per qualche istante, ha spostato l’attenzione dal carattere commemorativo dell’appuntamento alle regole della vita consiliare. Poi il microfono è passato ai protagonisti della storia amministrativa cittadina.

Loffredi e Cerroni, quando la memoria diventa storia

Angelino Loffredi, sindaco dal 1981 al 1985

Tra gli interventi più ricchi di ricordi quello di Angelino Loffredi, sindaco dal 1981 al 1985. Una delle figure che più spesso vengono chiamate a ricostruire la memoria politica e sociale della città. Ha riportato l’Aula indietro nel tempo, raccontando il contesto che ha portato al 1946, le condizioni politiche di quegli anni e le trasformazioni che hanno accompagnato la vita della comunità.

Il suo è stato uno degli interventi più approfonditi. Un racconto costruito attorno agli avvenimenti e al clima di una stagione amministrativa ormai lontana, che continua a rappresentare un pezzo importante dell’identità cittadina.

Maurizio Cerroni, sindaco dal 1994 al 2002

Sulla stessa lunghezza d’onda Maurizio Cerroni, sindaco dal 1994 al 2002, che ha ripreso e sviluppato diversi aspetti della ricostruzione storica. Anche Cerroni ha dedicato ampio spazio alla memoria amministrativa, offrendo una lettura delle vicende che hanno attraversato Ceccano. Due interventi che hanno trasformato la seduta in una sorta di racconto collettivo, nel quale la politica è tornata a confrontarsi con la propria storia.

Francesco Ciotoli e il discorso più breve

Francesco Ciotoli, sindaco tra il 1991 ed il ’92

Di tutt’altro tenore l’intervento di Francesco Ciotoli, sindaco tra il 1991 e il 1992. Poche parole, come del resto aveva annunciato lui stesso. Ciotoli ha ricordato di essere sempre stato un uomo di poche parole e, per una volta, nessuno ha potuto contraddirlo.

Il suo intervento è stato tra i più brevi della cerimonia. Un saluto essenziale, senza lunghe ricostruzioni, in una seduta nella quale altri protagonisti hanno invece scelto di soffermarsi ampiamente sui ricordi.

Giovanni Querqui, il padre davanti al figlio sindaco

Uno dei momenti più particolari è arrivato con Giovanni Querqui, sindaco dal 1992 al 1994. Per lui il ritorno nell’aula consiliare ha avuto un significato speciale. Perché oggi, su quella stessa poltrona che aveva occupato oltre trent’anni fa, siede suo figlio Andrea Querqui.

Il dottor Gianni Querqui accanto al figlio Andrea

Giovanni Querqui ha ripercorso la propria esperienza amministrativa, ricordando le opere portate a termine durante il mandato e il lavoro svolto per la città. Nel suo intervento si è avvertita anche una comprensibile emozione. Il passaggio generazionale, questa volta, non era soltanto un concetto da celebrare. Era lì, davanti a tutti. Un padre che aveva guidato Ceccano e un figlio chiamato oggi a fare altrettanto. Un’immagine dal forte valore simbolico, tra le più significative della serata.

Lo stesso Andrea Querqui, nel suo intervento, ha voluto ringraziare il padre per avergli trasmesso i valori dell’impegno pubblico, ricordando il sacrificio personale che accompagna l’attività di chi decide di amministrare una comunità.

Antonio Ciotoli e il peso delle istituzioni

Antonio Ciotoli, sindaco dal 2002 al 2012

Un intervento lungo e articolato è stato quello di Antonio Ciotoli, sindaco dal 2002 al 2012. Il suo discorso si è concentrato soprattutto sul ruolo delle istituzioni, sull’aspetto legislativo e sull’importanza della pubblica amministrazione.

Ciotoli ha dedicato una parte significativa del proprio ragionamento al funzionamento della macchina amministrativa, al valore delle norme e alle responsabilità che accompagnano l’esercizio delle funzioni pubbliche. Un intervento dal taglio istituzionale, nel quale la ricorrenza è diventata occasione per riflettere sul significato stesso dell’amministrare.

Manuela Maliziola, poche parole sulla democrazia

Più breve l’intervento di Manuela Maliziola, sindaca dal 2012 al 2014.

Manuela Maliziola, sindaca dal 2012 al 2014.

Anche lei ha scelto di ripercorrere alcuni passaggi storici, soffermandosi sull’importanza della democrazia e sul significato della partecipazione alla vita pubblica. Un discorso conciso, nel quale il riferimento alla storia è servito a ricordare il valore delle istituzioni democratiche e della responsabilità di chi le rappresenta.

I familiari, la biblioteca e quella battuta di Trotta

La cerimonia ha dato spazio anche ai familiari dei sindaci scomparsi.

Tra loro il figlio di Francesco Battista, sindaco dal 1973 al 1975, che ha voluto ricordare un’eredità precisa lasciata dal padre alla città: l’istituzione della biblioteca comunale. Un ricordo concreto, legato a un’opera che ha attraversato le generazioni e che continua a rappresentare un punto di riferimento culturale per Ceccano.

È intervenuto anche Orazio Trotta, figlio dell’omonimo ex sindaco che guidò il Comune tra il 1975 e il 1976. Il suo intervento ha regalato uno dei momenti più spontanei della cerimonia. Con una battuta ha ricordato come il padre considerasse i ceccanesi quasi alla stregua dei propri figli.

Una frase capace di alleggerire il tono della seduta e di raccontare, attraverso un ricordo familiare, il legame che può nascere tra un sindaco e la propria comunità.

Macciomei e quel messaggio: la storia non si cancella

I Consiglieri di opposizione, a destra Alessia Macciomei

Tra i passaggi significativi della seduta quello di Alessia Macciomei. Il suo intervento ha riportato l’attenzione su una questione delicata: il rapporto tra la memoria amministrativa e le vicende giudiziarie che hanno segnato la storia recente di Ceccano. Il concetto espresso è stato chiaro: la storia di una città non può essere cancellata. Un messaggio che assume un significato particolare in una comunità che ha vissuto vicende giudiziarie importanti e che, proprio per questo, continua a confrontarsi con il giudizio sul proprio passato politico.

Nel ragionamento di Macciomei è emersa la necessità di distinguere le responsabilità e le vicende giudiziarie dalla ricostruzione complessiva dell’attività amministrativa. Anche le amministrazioni di centrodestra, ha voluto ricordare nel senso del suo intervento, hanno lasciato opere, risultati e pagine della storia cittadina che meritano di essere riconosciute. Un richiamo a evitare che il giudizio su una stagione politica finisca per cancellare tutto ciò che quella stagione ha prodotto.

Macciomei ha inoltre espresso riconoscenza per il lavoro svolto dagli ex sindaci, sottolineando il valore dell’impegno di chi, in epoche e con appartenenze differenti, ha assunto la responsabilità di guidare Ceccano. Parole che hanno aggiunto alla celebrazione un elemento di riflessione politica, in una città nella quale il rapporto con il passato continua a essere materia di confronto.

Alessia Carlini, la voce dei giovani

L’intervento di Alessia Carlini

A chiudere gli interventi è stata Alessia Carlini, presidente del Consiglio Comunale dei Giovani, che ha portato nell’aula consiliare la voce delle nuove generazioni.

Un discorso significativo, nel quale ha voluto ribaltare uno dei luoghi comuni più diffusi: quello di una gioventù distante dalla politica e disinteressata alla vita amministrativa. Carlini ha ricordato quanto spesso si senta ripetere che i ragazzi non abbiano voglia di impegnarsi, sottolineando invece come esista una generazione desiderosa di partecipare, confrontarsi e contribuire alle scelte che riguardano il futuro della propria città.

Un intervento che ha assunto un valore particolare proprio in occasione dell’ottantesimo anniversario del primo Consiglio comunale democraticamente eletto perché quella democrazia riconquistata nel 1946 ha bisogno, oggi, di giovani pronti a raccoglierne l’eredità e le parole di Carlini hanno rappresentato il collegamento ideale tra gli amministratori che hanno scritto la storia di Ceccano e una nuova generazione che chiede di poter contribuire a scriverne le prossime pagine.

Piroli e Querqui: la democrazia come eredità

A dare il significato istituzionale alla cerimonia sono stati gli interventi della presidente del Consiglio Emanuela Piroli e del sindaco Andrea Querqui.

La Piroli, promotrice dell’iniziativa, ha insistito sul valore della memoria e sulla responsabilità delle nuove generazioni. «Non per una sterile nostalgia del passato, ma come passaggio di testimone», ha spiegato, ricordando come gli ex sindaci rappresentino la continuità delle istituzioni e della comunità cittadina. Per Piroli la democrazia richiede partecipazione, rispetto e studio. Un’eredità da custodire ogni giorno, partendo proprio dalla consapevolezza di quanto accaduto ottant’anni fa.

Il sindaco Andrea Querqui ha ringraziato i predecessori per il lavoro svolto e ha esteso il riconoscimento anche agli assessori e ai consiglieri comunali che, spesso lontano dai riflettori, hanno contribuito alla vita amministrativa. Nel suo discorso è arrivato anche un riferimento agli errori del recente passato, che secondo il primo cittadino hanno rallentato la crescita della città. Un passaggio che ha ricordato come la celebrazione della storia non significhi rinunciare a una valutazione critica delle diverse esperienze amministrative.

Le pergamene e ottant’anni racchiusi in una sala

La cerimonia si è conclusa con la consegna delle pergamene celebrative agli ex sindaci presenti e ai familiari di quelli scomparsi.

Il riconoscimento ha riguardato anche la memoria di Vincenzo Bovieri (1952-1956 e 1961-1962), Lorenzo Masi (1976-1977), Edoardo Papetti (1977-1981), Carlo Spinelli e Angelo Compagnoni.

Le pergamene destinate ai familiari di Pietro Colapietro (1946-1950) e Luigi Piroli (1956-1961 e 1965-1973), privi di parenti diretti in città, saranno recapitate successivamente.

Assente per impegni precedenti Giancarlo Savoni, sindaco dal 1990 al 1991.

L’aula consiliare, a pochi passi dalla storica Sala del Mosaico che un tempo ospitava le riunioni dell’assemblea cittadina, ha così riunito generazioni diverse della politica ceccanese. Per una sera le appartenenze politiche sono rimaste sullo sfondo, pur senza scomparire dai ricordi e dagli interventi. C’è stato chi ha parlato a lungo, chi ha preferito poche parole, chi ha raccontato le opere realizzate e chi ha ricordato le persone prima ancora delle istituzioni.

Ottant’anni dopo quel 27 ottobre 1946, Ceccano ha rimesso insieme i volti della propria storia amministrativa: una storia fatta di stagioni politiche diverse, risultati, errori e responsabilità.