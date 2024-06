Derby matrioska: dentro quello Salvini-Tajani c’è quello Mario-Rossella

Il ring dove per le Europee se le stanno dando Forza Italia e Lega è largo ed esteso anche a Pisana provincia di Frosinone. Anzi, a Cassino

Cose che succedono quando si va al voto per le Europee, cioè quando nell’urna il responso degli elettori non premierà una coalizione, ma solo e soltanto ogni singolo partito. Miracoli infidi del proporzionale e Sommo Verbo dell’ognun per sé e Dio per tutti. Perché sì, Dio è la sola cosa che concettualmente oggi unisce La Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Antonio Tajani. Su tutto il resto e su come Dio abbia disposto le cose nel mondo i due Partiti sono alle sciabole in resta aperta. Ed al mulinare di quelle lame è affidato il responso di un’elezione che, secondo gli analisti, potrebbe segnare il sorpasso degli azzurri sui leghisti.

E con esso una nuova geografia interna dell’Esecutivo di Giorgia Meloni e dei conseguenti rapporti di forza. Il senso è che Salvini è decotto ma non troppo e Tajani è caldo ma non rovente. Il che lascerebbe presupporre che gli ultimi sondaggi abbiano ragione. Quali? Quelli che parlano di un possibile “testa a testa”.

Lo spiega l’ultima recente rilevazione dell’istituto Noto per Porta a Porta prima che scattasse il divieto di divulgazione dei sondaggi. E come ha sottolineato AdnKronos, “in ogni caso, si tratterebbe di un distacco minimo: mezzo o un punto percentuale al massimo”.

La deadline rovente del 10%

Matteo Salvini e Giorgia Meloni (Foto: Sergio Oliverio / Imagoeconomica)

E c’è una deadline che rimarca ancor più il tono altamente competitivo della faccenda: quella della percentuale a due cifre. Forza Italia vuole raggiungere a magari sfondare il 10% e la Lega punta a non scendere sotto quello ed a non immagonirsi su un trito 9% che ormai fa da bordone statistico al Carroccio da mesi.

E come nelle matrioske russe dentro al derby tra i partiti ci sono i derby dei singoli candidati territoriali. Saranno loro, ed i responsabili politici che li hanno messi in sella, a trainare i desiderata ed i piani di Lega e Forza Italia. Nella difficile, vastissima e composita combo della circoscrizione Italia Centrale ad esempio, la provincia di Frosinone è cruciale. Anzi, è cruciale Cassino, visto che la Città Martire esprime ben due dei candidati in lizza. Sono Mario Abbruzzese per la Lega e Rossella Chiusaroli per Forza Italia.

Entrambi sono troppo furbi ed impegnati nel contingente per caratterizzare una competizione ormai agli sgoccioli con i grandi temi ideologici che ormai dividono come il Mar Rosso i due leader-capoccia.

Abbruzzese e Chiusaroli: il match cassinate

Mario Abbruzzese all’Astor

Abbruzzese, che il borsino attuale dà in proficuo rush finale parla soprattutto di “imprese, agricoltura, giovani e territori”. Chiusaroli invece parla di “fisco, produzione, industria e reddito”. Ognuno con i suoi claim che a a volte si sovrappongono, ognuno con la sua ricetta, il suo tour e le sue strategie. Di amplissimo respiro geografico quella di Abbruzzese, che sta macinando più chilometri di Marco Polo, più settata in senso laziale quella di Chiusaroli, che punta a fare messe di voti su uno slot preferenziale e su sparring-sherpa come Gianluca Quadrini che usa la campagna elettorale come dieta di mantenimento, da quanto ci suda.

Questione di tattiche e strategia di ampio respiro, con il deputato del Carroccio Nicola Ottaviani che si sta consumando le suole assieme a Pasquale Ciacciarelli per “Supermario”. E con Claudio Fazzone che sta spostando le bandierine sulla sua carta con maggior foga di Omar Bradley, anche in zona Pisana, dove reclama più spazio dopo una campagna acquisti degna del Milan di Sacchi.

I due sono in corsa e diretta concorrenza in alcune realtà comunali frusinati che sono totem perfetto di questo accesissimo agonismo. Come a Veroli, ad esempio, dove Abbruzzese sostiene il candidato sindaco civico Germano Caperna e Chiusaroli sta con Ciocia.

Il ring del voto amministrativo verolano

Rossella Chiusaroli

Cioè con quella Patrizia Viglianti, ex pupilla di Caperna ed assessore uscente, che ha preso una strada tutta sua. E che vorrebbe diventare sindaca grazie all’appoggio diretto di Forza Italia, che sul voto ernico ci ha messo simbolo e doppia chiave politica. E i due leader maximi? Tra Superbonus, sugar tax, caso Afd tedesco-endorsement a Marine Le Pen sono ormai più lontani di quanto Veroli e Cassino non siano lontane da Bruxelles.

Perfino sulle parole di Silvio Berlusconi, che sarà pure una buonanima ma che ormai viene citato-usato più di Adenauer. La Lega: ”E’ sorprendente che Tajani abbia criticato lo slogan della Lega ‘meno Europa’. Visto che era la parola d’ordine scelta anche da Berlusconi per la campagna elettorale delle elezioni del 25 maggio 2014, quando l’attuale ministro degli Esteri era Commissario europeo”.

Silvio senza pace: lo usano tutti

Silvio Berlusconi

E Forza Italia: “La Lega sbaglia e ricorda male, lo slogan di Berlusconi non era ‘meno Europa’, era ‘meno Europa in Italia, più Italia in Europa’. Il punto è il principio di sussidiarietà”.

Già, la sussidiarietà, cioè quella cosa per cui, in principio amministrativo di purezza, se il basso funziona l’alto non deve intervenire.

E per adesso il “basso” di Lega e Forza Italia va che è una bellezza. Con Abbruzzese e Chiusaroli a tirare come matti per vincere un derby che è prima di tutto loro, e poi dei partiti che rappresentano. Perché alla fine la matrioska più piccina è sempre la più bella. Ed abbordabile.