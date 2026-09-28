DesTEENazione, da scommessa a spazio di socialità e inclusione per i giovani

Ad Alatri l'Amministrazione comunale del sindaco Cianfrocca centra un altro importante risultato: la struttura multifunzionale ospitata presso Palazzo Stampa sarà premiata a Brindisi il 22 ottobre. In nemmeno sei mesi è diventata un punto di riferimento per i ragazzi della città. Un luogo dove svolgere attività ricreative, laboratori e incontri nel segno della partecipazione e crescita personale

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Una scommessa vinta dall’Amministrazione comunale di Alatri e dal sindaco Maurizio Cianfrocca che ha creduto in un progetto di grande valenza sociale e di riqualificazione di Palazzo Stampa chiuso da anni. “DesTEENazione”, spazio multifunzionale per adolescenti sostenuto dal Distretto socio-assistenziale con Alatri Comune Capofila e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Unione Europea per 3,5 milioni di euro, dopo nemmeno sei mesi di attività sale alla ribalta. A Brindisi il 22 ottobre verrà premiato nell’ambito di una manifestazionein cui saranno presenti alcune realtà simili visto che il progetto ha un respiro nazionale. (Leggi qui: Apre DesTEENazione: Palazzo Stampa torna a vivere e lo fa per i ragazzi).

L’evento di Brindisi

L’inaugurazione di DesTEENazione

Organizzato dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, questo primo incontro nazionale con le Istituzioni sarà l’occasione per dare voce alle esperienze e raccontare i processi in corso. Protagonisti i giovani che per mesi hanno usufruito dello spazio e dei servizi. Porteranno alla ribalta le loro esperienze, le loro attività, svolte questa estate con il coordinamento delle operatrici.

La struttura multifunzionale è stato inaugurata ad aprile alla presenza della vice-ministro Maria Teresa Bellucci insieme al sindaco Maurizio Cianfrocca entusiasti della ritrovata energia che si respirava in quelle stanze dell’Ex Collegio Stampa in pieno centro storico. Nei mesi successivi è stato il punto di riferimento di centinaia di giovani dagli 11 ai 18 anni. Che poi hanno salutato l’estate con un evento memorabile.

Cianfrocca: “Un punto di riferimento per i giovani”

Il sindaco Maurizio Cianfrocca

Il sindaco Maurizio Cianfrocca non nasconde la sua soddisfazione per il successo dell’iniziativa ora impreziosito dal riconoscimento di Brindisi. “Il progetto ha previsto e prevede non solo le attività svolte nel Palazzo Stampa ma anche quelle eduative di strada realizzate in tutti i comuni del Distretto A” spiega il primo cittadino. “Doveroso un ringraziamento a tutto l’ufficio di Piano del Distretto che non solo ha visto attribuito questo finanziamento ma sta diventando per gli adolescenti un vero punto di riferimento, di partecipazione, inclusione e crescita personale”.

Palazzo Stampa non è stato solo un edificio recuperato ma una scommessa sul futuro. Protagonisti i giovani con attività ricreative, laboratori, spazi di ascolto e tanta inclusione e condivisione.Il 22 ottobre l’occasione di raccontare le proprie emozioni in un contesto nazionale.