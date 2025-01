Assegnati i contributi a 200 Comuni del Lazio per rimettere mano ai Piani Regolatori. Stanziati 6 milioni. La provincia di Frosinone ha ottenuto un terzo della dotazione. Ecco chi ha avuto i soldi. E quanti

Rifare la mappa dei posti dove è possibile tirare su una casa, specificando quanto può essere alta. E ridisegnare poi le zone dove è possibile ora recuperare i sottotetti che prima non si potevano toccare e trasformare in mini appartamenti. Ma anche adeguare le piante dei Comuni tenendo conto delle nuove regole regionali più elastiche. In termini tecnici: adeguare i Piani Regolatori generali che disciplinano l’Urbanistica in ogni Comune. Croce e delizia. Perché?

Le nuove regole urbanistiche ci sono. Piaccia o non, la Giunta regionale del Lazio ha cambiato molte delle regole del gioco: cementificatori per alcuni, santi e benedetti secondo altri. Ma per applicarle in ogni Comune vanno prima adeguate quelle mappe. Il che costa. Costa tanto. Al punto che spesso i Comuni non hanno abbastanza soldi. Soprattutto i più piccoli: stanno in zone interne o di montagna, sono spopolati ma hanno un’estensione molto ampia e quindi le mappe da rivedere sono tante.

L’aiuto per i Prg

L’Assessorato regionale all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale è intervenuto ancora una volta. È quello guidato da Pasquale Ciacciarelli. Che dopo la serie di riforme ora apre le casse della Regione Lazio ed assegna ai Comuni i fondi per mettere mano ai loro Piani Regolatori.

Il provvedimento è sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio Ordinario n°4. Definisce le risorse individuate con la determina G17859 del 23 dicembre 2024. È quella che ha come oggetto: “Approvazione delle graduatorie per l’assegnazione di contributi finalizzati alla redazione degli strumenti urbanistici a favore dei Comuni della Regione Lazio con popolazione fino a 30.000 abitanti”.

In pratica? Con questo atto la Direzione Urbanistica mette a disposizione dei Comuni della Regione contributi pari a 6 milioni di euro per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Quali Comuni riceveranno i fondi?

Dove andranno quei soldi? Ai Comuni totalmente sprovvisti di strumento urbanistico generale; oppure dotati di Piano Regolatore Generale e tenuti all’adeguamento al Piano Territoriale Paesistico regionale. I fondi andranno anche ai Comuni tenuti alla formazione del Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare; ed ai centri che devono adottare i piani particolareggiati per la ristrutturazione dei Centri storici.

Come verranno ripartiti i soldi? Lo stabilisce la Legge regionale 55/76: definisce la misura percentuale del contributo a beneficio dei Comuni per la redazione degli strumenti urbanistici. Prevede per i Comuni fino a 5mila abitanti l’erogazione del 100% del preventivo di spesa ritenuto ammissibile. Per i Comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti l’erogazione del 70% del preventivo di spesa ritenuto ammissibile. Invece per i Comuni tra 10.000 e 30.000 abitanti l‘erogazione del 60% del preventivo di spesa ritenuto ammissibile.

Due milioni e mezzo per la Ciociaria

Il bando della Regione è rimasto aperto fino ad ottobre 2024: sono state trasmesse in totale 200 richieste di finanziamento. Quasi 2 su 3 (148 richieste) le hanno presentate Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; una su quattro (52 richieste) le hanno presentate Comuni con popolazione da 5.000 abitanti a 30.000 abitanti;

In Ciociaria arriveranno in totale quasi 2 milioni e mezzo di euro. Praticamente un terzo della dotazione finanziaria regionale.

Ecco l’elenco dei Comuni della provincia di Frosinone che sono stati ammessi al contributo, con indicati gli importi per singola annualità.