Dieci pilastri, tre linee rosse e un ex magistrato in sala

Ambiente Alatri si presenta con dieci pilastri e tre linee rosse, e in sala c’è Adolfo Coletta, pronto a guidare una coalizione civica. A destra si attendono i vertici, Forza Italia è fuori dai giochi.

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Ha ascoltato la presentazione fino in fondo e ha lasciato una sola dichiarazione, breve come un verbale: «Siamo in fase di costruzione». Difficile non notarlo, Adolfo Coletta ex sostituto procuratore reggente a Frosinone pronto a guidare una coalizione civica. Questa mattina al Chiostro di San Francesco, dove Ambiente Alatri ha deciso di rompere gli indugi e presentarsi alla città.

La novità

A parlare per il movimento è il portavoce Francesco Coccia, che mette subito in chiaro il tono: «Siamo civici e aperti al confronto senza pregiudizi». L’idea è tenere insieme ambiente e urbanistica, con un programma fondato su dieci pilastri e tre punti da cui non si arretra: il parco Aletrium, a Chiappitto; un piano del verde degno del nome; una rigenerazione urbana che chiuda con la cementificazione inutile e con le «opere senza visione». Dieci pilastri per costruire, tre linee rosse per non farsi costruire sopra.

da sinistra il portavoce Francesco Coccia con Niccolò Piccirilli Nazareno Sabatucci

Altri temi li hanno portati Niccolò Piccirilli e Nazareno Sabatucci: i giovani e gli impianti sportivi. Sulle alleanze la linea è di apertura con i paletti: confronto con tutti, ma su alcune questioni «non si torna indietro». In precedenza il movimento si era confrontato con Alatri nel Cuore, portavoce Daniele Grassi Bertazzi, su un programma comune. C’era anche Dario Ceci, per Patto Civico, ma per ora in campi diversi. (Leggi qui: Civiche alla riscossa, anche “Alatri nel Cuore” in campo)

Coletta fa capolino

Il sostegno su cui l’ex magistrato può contare, per il momento, è un mosaico: la lista Programma Alatri, di lunga storia; pezzi del Pd riuniti attorno a Mauro Buschini; chi già amministrò con le Giunte Morini. Altri interlocutori sono in arrivo dalla lista civica Alatri in Comune e sarebbero pronti a sostenerlo.

Con la frase sulla costruzione, per la prima volta Coletta conferma che il progetto va avanti e secondo quanto si apprende ha seguito tutto anche perché con Ambiente Alatri, che nel panorama civico è una novità, un dialogo resta possibile. Il cantiere di Coletta va avanti e ha già un vicino con cui parlare.

E a destra?

Antonello Iannarilli

Nel centrodestra il quadro è definito: Antonello Iannarilli, per Fratelli d’Italia, e Roberto Addesse, per la Lega, aspirano alla candidatura e attendono la scelta dei vertici. Iannarilli dice no alle primarie e sì a un tavolo. (Leggi qui: Iannarilli: primarie no, tavolo sì . e qui: Post-Cianfrocca, centrodestra diviso: Addesse si candida e lancia le primarie).

Va peggio a Forza Italia, che perde colpi: con le dimissioni di Bruno Addesse, maturate nello scontro con la coordinatrice provinciale Rossella Chiusaroli, il Partito è per ora fuori dai giochi. I tentativi di ricucire ci sono ma procedono molto lentamente. Se il sereno non tornasse, Forza Italia potrebbe essere commissariata e, secondo quanto filtra dalle stanze che contano, il nome in pole position sarebbe quello dell’assessore allo Sport Gianni Padovani, fedele al Partito da sempre. Per un assessore allo Sport, la promozione arriverebbe sul campo. (Leggi qui: Addesse sbatte la porta di Forza Italia e se ne va).

Dieci pilastri a San Francesco, un tavolo con due aspiranti a destra e un Partito in panchina: ad Alatri, per ora, l’unica cosa che regge è l’attesa.