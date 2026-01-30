Dietro la tregua Pd, Pittiglio: “Di Stefano disse la verità che non volevamo sentire”

Dopo oltre un anno di lacerazioni interne, il Pd di Frosinone ritrova una sintesi. Enrico Pittiglio racconta il percorso, il ruolo decisivo del presidente Luca Di Stefano e una nuova fase fatta di responsabilità e rinnovamento. “Di Stefano ci ha detto la verità che non volevamo sentire”

Tredici mesi di lacerazioni, tesseramenti doppi, scadenze mancate, commissariamenti e benzina gettata sul fuoco. Poi, ad un certo punto, qualcuno dice ad alta voce ciò che tutti sapevano ma nessuno voleva ammettere: «state facendo una figuraccia». È in quel momento che il Partito Democratico in provincia di Frosinone ha cominciato a ricomporsi.

A raccontarlo, con il tono di chi quella battaglia l’ha combattuta tutta, è Enrico Pittiglio, vicepresidente uscente della Provincia e dirigente provinciale del Pd, intervenuto ad A Porte Aperte su Teleuniverso

Mediazione istituzionale

Luca Di Stefano

«Non è stata una cosa estemporanea», spiega Pittiglio, «ma il punto di arrivo di una dialettica lunga e complicata. La politica, anche nel Pd, ha bisogno di tempo per maturare le scelte». Un percorso che non nasce solo a Frosinone. «Basta guardare cosa è successo a livello nazionale», aggiunge, citando Stefano Bonaccini entrato nella maggioranza con l’area Elly Schlein, o l’unità ritrovata nel Lazio tra Daniele Leodori e l’area riformista guidata da Antonio Pompeo. «Quando si smussano gli angoli in alto, qualcosa si muove anche in basso».

Ma il passaggio decisivo, quello che sblocca davvero la trattativa per un congresso unitario, Pittiglio lo attribuisce a una figura esterna al Pd: Luca Di Stefano. Civico, sindaco di Sora, presidente della Provincia grazie a una convergenza trasversale. «Non è entrato a gamba tesa nel dibattito interno», chiarisce Pittiglio. «Ha fatto una cosa diversa e molto più efficace: ha mantenuto un profilo istituzionale e ci ha fatto ragionare. In sostanza ci ha detto: attenzione, così state facendo una figuraccia».

La voce esterna

Una voce esterna, dunque, capace di rompere la spirale delle tifoserie. Un po’ come fece il vecchio Cesare Fardelli negli anni Novanta, quando chiuse a chiave dentro una stanza del ristorante Bassetto i due leader di allora Francesco De Angelis e Francesco Scalia, per costringerli a trovare un accordo. «Di Stefano non è Fardelli – ammette Pittiglio – ma ha svolto un ruolo istituzionale che ci ha aperto gli orizzonti».

Nel racconto emerge anche un cambio di fase: «Con la destra al governo del Paese e della Regione – dice Pittiglio – un Pd diviso non dava speranza a nessuno. Né ai militanti né agli elettori».

È questo, in fondo, il punto politico che ha imposto la svolta. La divisione non era più sostenibile, non solo per ragioni interne ma per la credibilità complessiva del centrosinistra. Il Congresso unitario diventa così non un compromesso al ribasso, ma una necessità strategica.

Capitolo personale, ma non troppo

Enrico Pittiglio

C’è poi il capitolo personale, che in politica personale non è mai del tutto. Enrico Pittiglio annuncia che non si ricandiderà alla vicepresidenza della Provincia. E lo fa senza drammi, senza vittimismo, senza cercare alibi. «C’è uno statuto del Partito Democratico che parla chiaro: due mandati sono sufficienti».

Ma anche in questo caso, dietro la formula c’è una linea politica precisa: «Se vogliamo essere credibili – dice – dobbiamo partire da noi stessi. Il rinnovamento non è solo anagrafico, è anche rotazione dei territori, apertura di spazi, possibilità reali per altri». Ma l’uscita di scena dalla Provincia non è un passo indietro. Pittiglio resterà dirigente provinciale del Pd e membro dell’Assemblea nazionale. «Mi conoscete – avverte – dirò la mia quando serve. In maniera precisa, puntuale, dura se necessario».

C’è poi la nuova responsabilità: la direzione di ALI Lazio, l’Associazione delle autonomie locali fondata da Giacomo Matteotti. Un incarico che sposta l’asse verso Roma Capitale e le quattro province del Lazio.

Il sottotesto è chiaro: meno occupazione delle poltrone e più responsabilità diffuse. E soprattutto la capacità di dirsi la verità. Anche quando fa male.