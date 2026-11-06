Dimensionamento scolastico, il nuovo indirizzo del “Da Vinci” deve aspettare

[IL CASO] La Regione Lazio ha approvato il piano di dimensionamento scolastico 2027/28. A Sora, rinviata l'istituzione del corso di studi in Chimica all'istituto di viale San Domenico. Una mazzata per il territorio: la politica locale si ritrova adesso a dover spiegare un'attesa prolungata a studenti e famiglie

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Una frenata che lascia l’amaro in bocca, pur inserita in un quadro di conti e parametri che la Regione difende a spada tratta. Il Piano di dimensionamento scolastico 2027/28, licenziato dalla Giunta regionale del Lazio, ha riservato una doccia fredda a Sora: l’attivazione del nuovo indirizzo in chimica, materiali e biotecnologie presso l’I.I.S. “L. Da Vinci” è stata infatti rinviata alla prossima annualità.

Un rallentamento burocratico e politico che apre inevitabilmente un interrogativo sulla sintonia tra gli enti, soprattutto alla luce del via libera che era stato dato in precedenza da Palazzo Jacobucci (leggi qui: Piano Scolastico 2027/2028: Sora incassa la Chimica Cartaria al Da Vinci)

La Pisana: stabilità sì, ma a scapito del territorio?

L’I.I.S. “L. Da Vinci” di Sora

Da parte dell’amministrazione regionale si rivendica con orgoglio la stabilità del sistema: il Lazio è una delle pochissime regioni italiane a non aver subito tagli di autonomie scolastiche per l’anno 2027/28, grazie a un’attenta applicazione dei parametri ministeriali e a una riqualificazione a sedi invariate.

Un approccio lodevole nella sua volontà di tutelare i conti e la capillarità della rete, che tuttavia rischia di prestare il fianco a qualche critica sul piano della flessibilità. Quando un territorio come quello sorano esprime una richiesta di crescita mirata sull’innovazione e sulle biotecnologie – un’istanza recepita e avallata dalla Provincia di Frosinone –la risposta del rinvio sa di eccessiva rigidità. La tutela dell’identità delle comunità e dei servizi passa anche attraversola capacità di intercettare tempestivamente le vocazioni formative dei giovani, senza imbrigliarle troppo a lungo nelle sabbie mobili dei rinvii.

La partita resta aperta

Il palazzo dell’Amministrazione provinciale (Foto © AG IchnusaPapers)

Il provvedimento della Conferenza regionale permanente per l’istruzione non boccia l’indirizzo, ma lo congela. Resta il fatto che la politica locale si ritrova adesso a dover spiegare un’attesa prolungata a studenti e famiglie che speravano in un ampliamento immediato dell’offerta formativa. La speranza, ora, è che questo “slittamento” non si trasformi in un parcheggio a tempo indeterminato.

Gli amministratori locali e i rappresentanti del territorio avranno il compito di tenere alta la pressione sui tavoli regionali affinché, nella prossima annualità, il “Da Vinci” possa finalmente veder concretizzato un percorso di studi così strategico per il futuro della Valle del Liri.

(Foto di copertina © DepositPhotos.com).