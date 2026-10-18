Dimissioni, il vicolo cieco di Mastrangeli

Oltre quattro mesi senza presidente d'Aula: l'ipotesi Pizzutelli si raffredda e Righini auspica il superamento delle difficoltà. Dimissioni non necessarie, ma ora Mastrangeli sa chi sono gli amici e gli avversari.

Una delle massime diventate iconiche contenute ne L’Arte della Guerra di Sun Tzu dice: «I generali stupidi si ostinano a eseguire i piani che non funzionano. Quelli intelligenti cambiano piano per raggiungere l’obiettivo».

Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ci aveva provato. Dopo oltre 4 mesi di stallo, 8 votazioni a vuoto, svariate candidature bruciate e una maggioranza che è solo nominale ma non lo è né numericamente né politicamente, aveva imboccato la strada della soluzione istituzionale. Detto in maniera meno elegante ma decisamente più aderente alla realtà, significa che quando non riesci più a fidarti dei tuoi, perché i numeri non ci sono, inizi a guardare dalle parti dell’opposizione. Ma anche quella strada rischia di portare da nessuna parte: l’ennesimo vicolo cieco.

L’ipotesi Pizzutelli o quella Gagliardi non decollano

Angelo Pizzutelli

Da tempo sul tavolo c’è il nome di Angelo Pizzutelli, capogruppo del Partito Democratico, Consigliere anziano, autentico «mister preferenze» a Frosinone. Il primo a indicarlo è stato il socialista Vincenzo Iacovissi. Sulla carta la candidatura aveva le gambe per camminare: i voti dei Consiglieri Dem, il sostegno di Iacovissi e il contributo di una parte della maggioranza che fa riferimento alla Lega, alla Lista Ottaviani, al Polo Civico e forse a mani libere di Sergio Crescenzi.

Ma l’opzione non ha preso quota: perché in realtà nessuno della maggioranza vuole una soluzione istituzionale, semmai la vogliono per sé stessi. A bruciare le residue possibilità di una presidenza affidata al Capogruppo del principale Partito dell’opposizione è il fatto che chi l’ha lanciata, il socialista Vincenzo Iacovissi, entro la settimana riceverà l’investitura ufficiale di candidato sindaco del polo Progressista. Cosa c’entra?

Se l’uomo che risolve la crisi d’Aula aperta da quattro mesi si candida a sindaco, porta nel curriculum un suo clamoroso successo centrato proprio lì dove non c’era riuscito (ed anzi si era impantanato) il centrodestra del quale è avversario. Sarebbe come spianargli la strada ed aggiungerci anche la campagna elettorale.

Gagliardi, Marzi e i paletti del centrodestra

Carlo Gagliardi

Mastrangeli non esclude, anzi, che la carica possa andare a un esponente dell’opposizione. Ma quale, se l’ipotesi Pizzutelli dovesse tramontare? Resterebbe da riconsiderare la soluzione Carlo Gagliardi (Lista Marzi), che si era fermata a quota 12. La Lista per Frosinone (4 esponenti), Marco Ferrara (ora in Noi Moderati) e Crescenzi (Mani Libere) avevano votato per lo stesso Ferrara. E la Lista per Frosinonre ha sempre ribadito che la massima carica istituzionale dell’Aula va comunque affidata a un Consigliere eletto nel centrodestra.

L’ex sindaco Domenico Marzi, che ha sempre ribadito la sua allergia al commissariamento del Comune, continua a ritenere Gagliardi l’unica soluzione possibile: un professionista apprezzato, con un profilo istituzionale. Altri scenari, dice, non ne vede. Sullo sfondo resta anche Fabrizio Cristofari, PD, che ha chiesto di tenere separata la crisi istituzionale da quella politica e di cercare una figura condivisa, a carte scoperte. Due figure, Gagliardi e Cristofari, di spessore e di grande esperienza politica e consiliare.

In ogni caso, la sensazione è che si stia lavorando per trovare finalmente una soluzione trasversale. Non tanto per diffuso senso di responsabilità, o per improvvise folgorazioni ideologiche, quanto per il vecchio pragmatismo della politica: meglio due feriti che un morto. E il morto in questo caso sarebbe la consiliatura.

La road map e il calendario

Il sindaco Mastrangeli da solo al centro dell’Aula

La road map immaginata dal sindaco per ritirare le dimissioni resta quella: prima si ristabilisce la piena funzionalità del Consiglio Comunale con l’elezione del presidente d’Aula, poi si portano in Aula le delibere strategiche e i provvedimenti necessari a completare la consiliatura e non compromettere finanziamenti e opere in corso. Una paralisi che ha prodotto solo fumate nere, culminate nella crisi politica che ha portato Mastrangeli a rassegnare le dimissioni, tenute in stand by fino al 26 ottobre.

Si lavora intanto alla convocazione della prossima seduta ordinaria: Mastrangeli potrebbe chiederla ufficialmente a Ferrara, vicepresidente vicario facente funzioni, e l’appuntamento potrebbe essere fissato per il 21 e 22 ottobre.

Tutto risolto allora? Nemmeno per idea. Perché l’elezione del presidente d’Aula rappresenta soltanto il primo passo.

La nuova Giunta, il vero nodo

Paolo Fanelli

Il vero dossier delicato e potenzialmente urticante, quello che occupa la cartella più pesante sul desktop politico di Mastrangeli, è la nuova Giunta. Che potrebbe anche essere il copia incolla di quella da poco azzerata. Non è una ipotesi per nulla da scartare.

Difficile, se non impossibile, pensare che possa partecipare al voto il gruppo di FdI, fatta eccezione per l’ex sindaco Paolo Fanelli, ormai di fatto autentico battitore libero, se prima Mastrangeli non metterà mano alla Giunta, tenendo fuori l’area politica di Antonio Scaccia, riferimento sul territorio del Generale Roberto Vannacci. Fanelli, che fa ancora parte del gruppo di FdI, da tempo condivide le iniziative di Pasquale Cirillo e dei Consiglieri Giovambattista Martino e Teresa Petricca (FuturA). In queste ore il suo nome è tornato nel toto-candidati per la presidenza d’Aula.

Andrea Turriziani, Consigliere del Polo Civico ma vicinissimo a FdI, la mette così: il punto della crisi è politico, quindi prima va definito il riassetto della Giunta e solo dopo si procede all’elezione del presidente d’Aula.

Il gioco a complicare

Gianfranco Pizzutelli

C’è una richiesta precisa di FdI, primo partito della coalizione: no ad una giunta con assessori che possano essere riferiti a Vannacci; quindi alla civica Per Frosinone. Anche il Polo Civico ha detto di non essere disponibile a governare con i vannacciani. All’ultima seduta ordinaria, tra gli altri, non hanno ritirato la scheda i 2 Consiglieri di FdI, Franco Carfagna e Francesca Campagiorni, e i 2 di Forza Italia, Maurizio Scaccia e Pasquale Cirillo.

I riflettori sono dunque puntati su Fratelli d’Italia e sul Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli. Entrambi hanno detto apertamente: «no ai vannacciani in Giunta». Se Mastrangeli, pur con nuovi assetti, reinserisce nell’esecutivo Antonio Scaccia e i suoi, cosa farà a quel punto il partito della Presidente Giorgia Meloni? E poi la civica? Usciranno ufficialmente dalla maggioranza? Ma soprattutto, la domanda delle domande: FdI continuerà comunque a sostenere la candidatura a sindaco di Mastrangeli tra 7 mesi, oppure presenterà una propria candidatura autonoma di Partito?

Una soluzione del genere non sarebbe una banale frizione, ma la certificazione della fine di un equilibrio politico costruito in anni di alleanze e che ha prodotto 3 vittorie consecutive. In sintesi, il definitivo funerale del centrodestra a Frosinone. In ogni caso, gli scenari di medio e lungo termine si ipotizzeranno realisticamente meglio solo dopo aver visto la nuova Giunta e chi ne farà parte.

Il segnale di Righini

Giancarlo Righini

Sabato sera, durante la manifestazione Agrifest, Giancarlo Righini, capodelegazione di Fratelli d’Italia nella Giunta regionale e con un’ampia corrente di sindaci al suo seguito in provincia di Frosinone, si è rivolto a Mastrangeli: «Un sindaco che apprezzo e stimo per il lavoro che sta portando avanti con impegno e spero che questo momento di difficoltà venga superato quanto prima perché le amministrazioni hanno bisogno di lavorare e non di avere intralci che sarebbe bene evitare».

Le dimissioni, intanto, sembrano sempre più in un vicolo cieco. E questo anche perché non erano necessarie: un gesto quasi di reazione a una situazione che il sindaco ha letto come «di sfiducia», un affronto alla città quel non eleggere per 4 mesi il presidente d’Aula.

Riccardo Mastrangeli (Foto: Massimo Scaccia © Ciociaria Oggi)

Dal punto di vista tattico, il cinismo avrebbe dovuto consigliare di attendere. Perché? Il Consiglio non poteva essere sciolto dal prefetto per la mancata elezione del presidente d’Aula: la legge lo prevede solo nei casi gravi, cioè infiltrazioni mafiose, mancata approvazione del bilancio, dimissioni in massa, atti contrari alla Costituzione. Non siamo in nessuna di queste fattispecie. Il prossimo Bilancio sarebbe stato a marzo: se anche il Consiglio non lo avesse approvato si sarebbe arrivati ad aprile, e a maggio ci sarebbe stato lo scioglimento naturale per elezioni.

Il vantaggio

Un pregio queste dimissioni lo hanno avuto: Mastrangeli oggi può contare con chiarezza chi sono gli amici e chi sono gli avversari.

Il presidente d’Aula sicuramente arriverà. Il nome, però, è ancora tutto da scrivere. E come cantava Luciano Ligabue nel 2010: «il meglio deve ancora venire».