Diritto allo Studio, pioggia di fondi in provincia di Frosinone: ecco 1,3 milioni

La Regione Lazio stanzia oltre 1,39 milioni di euro per il diritto allo studio nei Comuni della provincia di Frosinone. Risorse destinate a mensa, trasporto scolastico e libri di testo per l’anno 2025/2026. In 5 sono rimasti fuori.

Il diritto allo studio, questa volta, non resta uno slogan da convegno o una riga nei programmi elettorali. Diventa una cifra, scritta nero su bianco, con una destinazione precisa. La Regione Lazio ha infatti messo mano al portafogli ed ha formalizzato il sostegno alle scuole e alle famiglie per l’anno scolastico 2025/2026.

Con la Determinazione dirigenziale G15614, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 103 di oggi, è stato perfezionato il trasferimento di un milione 394mila 400 euro in favore dei Comuni della provincia di Frosinone. Risorse che non restano sulla carta ma sono destinate a finanziare servizi quotidiani e concreti: dalla mensa al trasporto scolastico, con un’attenzione particolare agli studenti con disabilità, fino alla fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria.

Nel piano annuale dello Studio

Il provvedimento è stato adottato dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione, che dà attuazione alla Deliberazione di Giunta regionale n. 868 del 2 ottobre 2025. Con quell’atto la Regione aveva approvato il Piano annuale degli interventi e stanziato complessivamente 8,3 milioni di euro per tutti i Comuni del Lazio.

La Regione, come previsto dalla normativa nazionale e regionale, trasferisce direttamente le risorse ai Comuni: oggi sono loro ad esercitare le funzioni in materia di diritto allo studio.

I contributi sono stati ripartiti sulla base dei dati trasmessi dai Comuni attraverso le schede di rendicontazione relative all’anno scolastico precedente. Proprio la mancata trasmissione di tali dati ha comportato l’esclusione di cinque Comuni dall’assegnazione delle risorse per il 2025/2026: Colle San Magno, Sgurgola, Terelle, Torrice e Villa Latina. Tutti gli altri enti locali che hanno presentato regolare documentazione rientrano nel riparto approvato dalla Regione.

L’elenco completo

Ecco l’elenco completo degli 84 Comuni della provincia di Frosinone beneficiari del contributo regionale, con l’indicazione delle somme assegnate:

Comune Importo (€) Acquafondata 1.251,51 Acuto 3.477,30 Alatri 91.195,76 Alvito 7.877,61 Amaseno 17.654,50 Anagni 71.662,56 Aquino 14.729,13 Arce 13.588,95 Arnara 6.558,51 Arpino 20.524,28 Atina 10.896,09 Ausonia 6.287,13 Belmonte Castello 1.643,18 Boville Ernica 19.973,92 Broccostella 6.381,04 Campoli Appennino 6.275,69 Casalattico 1.639,02 Casalvieri 5.414,59 Cassino 126.991,23 Castelliri 8.130,40 Castelnuovo Parano 2.040,84 Castrocielo 10.457,13 Castro dei Volsci 13.327,21 Ceccano 73.417,88 Ceprano 20.531,15 Cervaro 20.884,21 Colfelice 4.420,22 Collepardo 2.622,71 Coreno Ausonio 3.312,90 Esperia 12.773,73 Falvaterra 1.254,65 Ferentino 47.091,85 Filettino 1.198,64 Fiuggi 26.021,34 Fontana Liri 5.201,20 Fontechiari 3.075,50 Frosinone 157.814,49 Fumone 5.087,25 Gallinaro 2.416,34 Giuliano di Roma 8.364,22 Guarcino 4.521,01 Isola del Liri 24.724,38 Monte San Giovanni Campano 36.950,31 Morolo 9.384,20 Paliano 21.854,74 Pastena 4.093,96 Patrica 7.052,90 Pescosolido 4.310,84 Picinisco 4.505,78 Pico 5.834,61 Piedimonte San Germano 19.653,80 Piglio 10.091,40 Pignataro Interamna 8.595,24 Pofi 13.865,87 Pontecorvo 39.322,67 Posta Fibreno 1.839,71 Ripi 15.064,97 Rocca d’Arce 2.066,60 Roccasecca 20.380,86 San Biagio Saracinisco 1.717,13 San Donato Val di Comino 5.597,53 San Giorgio a Liri 10.385,57 San Giovanni Incarico 6.806,80 Sant’Ambrogio sul Garigliano 1.469,76 Sant’Andrea del Garigliano 5.221,05 Sant’Apollinare 5.201,73 Sant’Elia Fiumerapido 16.673,91 Santopadre 3.925,15 San Vittore del Lazio 7.185,17 Serrone 8.404,19 Settefrati 2.364,98 Sora 72.980,21 Strangolagalli 6.941,13 Supino 11.820,37 Torre Cajetani 4.062,28 Trevi nel Lazio 4.649,05 Trivigliano 6.025,64 Vallecorsa 6.003,56 Vallemaio 2.724,76 Vallerotonda 4.115,67 Veroli 62.442,64 Vicalvi 1.506,69 Vico nel Lazio 7.475,18 Villa Santa Lucia 5.194,97

A chi più ed a chi meno

Scorrendo la tabella dei beneficiari, la fetta più grande della torta va, prevedibilmente, ai Comuni più popolosi, in base al numero degli studenti e ai fabbisogni rilevati.

Al Comune di Frosinone infatti vanno oltre 157mila euro, seguito da Cassino con circa 126mila euro e Alatri con 91mila euro. Importanti anche le quote per Ceccano (73mila), Sora (72mila) e Anagni (71mila).

La Regione ha stabilito che i Comuni beneficiari dovranno presentare entro giugno 2026 il rendiconto dettagliato delle spese sostenute. Le somme non utilizzate, in tutto o in parte, dovranno essere restituite, con eventuali recuperi demandati a successivi provvedimenti regionali.

Il messaggio che arriva dal provvedimento è chiaro: il diritto allo studio non è una concessione ma un impegno che va programmato, finanziato e rendicontato. Ora la palla passa ai Comuni, chiamati a trasformare queste risorse in servizi efficienti e tempestivi, perché dietro ogni cifra stanziata ci sono famiglie, studenti e un futuro che non può permettersi ritardi o distrazioni.

