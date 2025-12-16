Diritto allo Studio, pioggia di fondi in provincia di Frosinone: ecco 1,3 milioni

(Foto © DepositPhotos.com)

La Regione Lazio stanzia oltre 1,39 milioni di euro per il diritto allo studio nei Comuni della provincia di Frosinone. Risorse destinate a mensa, trasporto scolastico e libri di testo per l’anno 2025/2026. In 5 sono rimasti fuori.

Roberta Di Domenico

Spifferi frusinati

Il diritto allo studio, questa volta, non resta uno slogan da convegno o una riga nei programmi elettorali. Diventa una cifra, scritta nero su bianco, con una destinazione precisa. La Regione Lazio ha infatti messo mano al portafogli ed ha formalizzato il sostegno alle scuole e alle famiglie per l’anno scolastico 2025/2026.

Con la Determinazione dirigenziale G15614, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 103 di oggi, è stato perfezionato il trasferimento di un milione 394mila 400 euro in favore dei Comuni della provincia di Frosinone. Risorse che non restano sulla carta ma sono destinate a finanziare servizi quotidiani e concreti: dalla mensa al trasporto scolastico, con un’attenzione particolare agli studenti con disabilità, fino alla fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria.

Nel piano annuale dello Studio

(Foto © IchnusaPapers)

Il provvedimento è stato adottato dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione, che dà attuazione alla Deliberazione di Giunta regionale n. 868 del 2 ottobre 2025. Con quell’atto la Regione aveva approvato il Piano annuale degli interventi e stanziato complessivamente 8,3 milioni di euro per tutti i Comuni del Lazio.

La Regione, come previsto dalla normativa nazionale e regionale, trasferisce direttamente le risorse ai Comuni: oggi sono loro ad esercitare le funzioni in materia di diritto allo studio.

I contributi sono stati ripartiti sulla base dei dati trasmessi dai Comuni attraverso le schede di rendicontazione relative all’anno scolastico precedente. Proprio la mancata trasmissione di tali dati ha comportato l’esclusione di cinque Comuni dall’assegnazione delle risorse per il 2025/2026: Colle San Magno, Sgurgola, Terelle, Torrice e Villa Latina. Tutti gli altri enti locali che hanno presentato regolare documentazione rientrano nel riparto approvato dalla Regione.

L’elenco completo

Ecco l’elenco completo degli 84 Comuni della provincia di Frosinone beneficiari del contributo regionale, con l’indicazione delle somme assegnate:

ComuneImporto (€)
Acquafondata1.251,51
Acuto3.477,30
Alatri91.195,76
Alvito7.877,61
Amaseno17.654,50
Anagni71.662,56
Aquino14.729,13
Arce13.588,95
Arnara6.558,51
Arpino20.524,28
Atina10.896,09
Ausonia6.287,13
Belmonte Castello1.643,18
Boville Ernica19.973,92
Broccostella6.381,04
Campoli Appennino6.275,69
Casalattico1.639,02
Casalvieri5.414,59
Cassino126.991,23
Castelliri8.130,40
Castelnuovo Parano2.040,84
Castrocielo10.457,13
Castro dei Volsci13.327,21
Ceccano73.417,88
Ceprano20.531,15
Cervaro20.884,21
Colfelice4.420,22
Collepardo2.622,71
Coreno Ausonio3.312,90
Esperia12.773,73
Falvaterra1.254,65
Ferentino47.091,85
Filettino1.198,64
Fiuggi26.021,34
Fontana Liri5.201,20
Fontechiari3.075,50
Frosinone157.814,49
Fumone5.087,25
Gallinaro2.416,34
Giuliano di Roma8.364,22
Guarcino4.521,01
Isola del Liri24.724,38
Monte San Giovanni Campano36.950,31
Morolo9.384,20
Paliano21.854,74
Pastena4.093,96
Patrica7.052,90
Pescosolido4.310,84
Picinisco4.505,78
Pico5.834,61
Piedimonte San Germano19.653,80
Piglio10.091,40
Pignataro Interamna8.595,24
Pofi13.865,87
Pontecorvo39.322,67
Posta Fibreno1.839,71
Ripi15.064,97
Rocca d’Arce2.066,60
Roccasecca20.380,86
San Biagio Saracinisco1.717,13
San Donato Val di Comino5.597,53
San Giorgio a Liri10.385,57
San Giovanni Incarico6.806,80
Sant’Ambrogio sul Garigliano1.469,76
Sant’Andrea del Garigliano5.221,05
Sant’Apollinare5.201,73
Sant’Elia Fiumerapido16.673,91
Santopadre3.925,15
San Vittore del Lazio7.185,17
Serrone8.404,19
Settefrati2.364,98
Sora72.980,21
Strangolagalli6.941,13
Supino11.820,37
Torre Cajetani4.062,28
Trevi nel Lazio4.649,05
Trivigliano6.025,64
Vallecorsa6.003,56
Vallemaio2.724,76
Vallerotonda4.115,67
Veroli62.442,64
Vicalvi1.506,69
Vico nel Lazio7.475,18
Villa Santa Lucia5.194,97

A chi più ed a chi meno

(Foto © DepositPhotos.com)

Scorrendo la tabella dei beneficiari, la fetta più grande della torta va, prevedibilmente, ai Comuni più popolosi, in base al numero degli studenti e ai fabbisogni rilevati.

Al Comune di Frosinone infatti vanno oltre 157mila euro, seguito da Cassino con circa 126mila euro e Alatri con 91mila euro. Importanti anche le quote per Ceccano (73mila), Sora (72mila) e Anagni (71mila).

La Regione ha stabilito che i Comuni beneficiari dovranno presentare entro giugno 2026 il rendiconto dettagliato delle spese sostenute. Le somme non utilizzate, in tutto o in parte, dovranno essere restituite, con eventuali recuperi demandati a successivi provvedimenti regionali.

Il messaggio che arriva dal provvedimento è chiaro: il diritto allo studio non è una concessione ma un impegno che va programmato, finanziato e rendicontato. Ora la palla passa ai Comuni, chiamati a trasformare queste risorse in servizi efficienti e tempestivi, perché dietro ogni cifra stanziata ci sono famiglie, studenti e un futuro che non può permettersi ritardi o distrazioni.

(Foto di copertina © DepositPhotos.com).