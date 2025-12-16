Diritto allo Studio, pioggia di fondi in provincia di Frosinone: ecco 1,3 milioni

La Regione Lazio stanzia oltre 1,39 milioni di euro per il diritto allo studio nei Comuni della provincia di Frosinone. Risorse destinate a mensa, trasporto scolastico e libri di testo per l’anno 2025/2026. In 5 sono rimasti fuori.
Il diritto allo studio, questa volta, non resta uno slogan da convegno o una riga nei programmi elettorali. Diventa una cifra, scritta nero su bianco, con una destinazione precisa. La Regione Lazio ha infatti messo mano al portafogli ed ha formalizzato il sostegno alle scuole e alle famiglie per l’anno scolastico 2025/2026.
Con la Determinazione dirigenziale G15614, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 103 di oggi, è stato perfezionato il trasferimento di un milione 394mila 400 euro in favore dei Comuni della provincia di Frosinone. Risorse che non restano sulla carta ma sono destinate a finanziare servizi quotidiani e concreti: dalla mensa al trasporto scolastico, con un’attenzione particolare agli studenti con disabilità, fino alla fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria.
Nel piano annuale dello Studio
Il provvedimento è stato adottato dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione, che dà attuazione alla Deliberazione di Giunta regionale n. 868 del 2 ottobre 2025. Con quell’atto la Regione aveva approvato il Piano annuale degli interventi e stanziato complessivamente 8,3 milioni di euro per tutti i Comuni del Lazio.
La Regione, come previsto dalla normativa nazionale e regionale, trasferisce direttamente le risorse ai Comuni: oggi sono loro ad esercitare le funzioni in materia di diritto allo studio.
I contributi sono stati ripartiti sulla base dei dati trasmessi dai Comuni attraverso le schede di rendicontazione relative all’anno scolastico precedente. Proprio la mancata trasmissione di tali dati ha comportato l’esclusione di cinque Comuni dall’assegnazione delle risorse per il 2025/2026: Colle San Magno, Sgurgola, Terelle, Torrice e Villa Latina. Tutti gli altri enti locali che hanno presentato regolare documentazione rientrano nel riparto approvato dalla Regione.
L’elenco completo
Ecco l’elenco completo degli 84 Comuni della provincia di Frosinone beneficiari del contributo regionale, con l’indicazione delle somme assegnate:
|Comune
|Importo (€)
|Acquafondata
|1.251,51
|Acuto
|3.477,30
|Alatri
|91.195,76
|Alvito
|7.877,61
|Amaseno
|17.654,50
|Anagni
|71.662,56
|Aquino
|14.729,13
|Arce
|13.588,95
|Arnara
|6.558,51
|Arpino
|20.524,28
|Atina
|10.896,09
|Ausonia
|6.287,13
|Belmonte Castello
|1.643,18
|Boville Ernica
|19.973,92
|Broccostella
|6.381,04
|Campoli Appennino
|6.275,69
|Casalattico
|1.639,02
|Casalvieri
|5.414,59
|Cassino
|126.991,23
|Castelliri
|8.130,40
|Castelnuovo Parano
|2.040,84
|Castrocielo
|10.457,13
|Castro dei Volsci
|13.327,21
|Ceccano
|73.417,88
|Ceprano
|20.531,15
|Cervaro
|20.884,21
|Colfelice
|4.420,22
|Collepardo
|2.622,71
|Coreno Ausonio
|3.312,90
|Esperia
|12.773,73
|Falvaterra
|1.254,65
|Ferentino
|47.091,85
|Filettino
|1.198,64
|Fiuggi
|26.021,34
|Fontana Liri
|5.201,20
|Fontechiari
|3.075,50
|Frosinone
|157.814,49
|Fumone
|5.087,25
|Gallinaro
|2.416,34
|Giuliano di Roma
|8.364,22
|Guarcino
|4.521,01
|Isola del Liri
|24.724,38
|Monte San Giovanni Campano
|36.950,31
|Morolo
|9.384,20
|Paliano
|21.854,74
|Pastena
|4.093,96
|Patrica
|7.052,90
|Pescosolido
|4.310,84
|Picinisco
|4.505,78
|Pico
|5.834,61
|Piedimonte San Germano
|19.653,80
|Piglio
|10.091,40
|Pignataro Interamna
|8.595,24
|Pofi
|13.865,87
|Pontecorvo
|39.322,67
|Posta Fibreno
|1.839,71
|Ripi
|15.064,97
|Rocca d’Arce
|2.066,60
|Roccasecca
|20.380,86
|San Biagio Saracinisco
|1.717,13
|San Donato Val di Comino
|5.597,53
|San Giorgio a Liri
|10.385,57
|San Giovanni Incarico
|6.806,80
|Sant’Ambrogio sul Garigliano
|1.469,76
|Sant’Andrea del Garigliano
|5.221,05
|Sant’Apollinare
|5.201,73
|Sant’Elia Fiumerapido
|16.673,91
|Santopadre
|3.925,15
|San Vittore del Lazio
|7.185,17
|Serrone
|8.404,19
|Settefrati
|2.364,98
|Sora
|72.980,21
|Strangolagalli
|6.941,13
|Supino
|11.820,37
|Torre Cajetani
|4.062,28
|Trevi nel Lazio
|4.649,05
|Trivigliano
|6.025,64
|Vallecorsa
|6.003,56
|Vallemaio
|2.724,76
|Vallerotonda
|4.115,67
|Veroli
|62.442,64
|Vicalvi
|1.506,69
|Vico nel Lazio
|7.475,18
|Villa Santa Lucia
|5.194,97
A chi più ed a chi meno
Scorrendo la tabella dei beneficiari, la fetta più grande della torta va, prevedibilmente, ai Comuni più popolosi, in base al numero degli studenti e ai fabbisogni rilevati.
Al Comune di Frosinone infatti vanno oltre 157mila euro, seguito da Cassino con circa 126mila euro e Alatri con 91mila euro. Importanti anche le quote per Ceccano (73mila), Sora (72mila) e Anagni (71mila).
La Regione ha stabilito che i Comuni beneficiari dovranno presentare entro giugno 2026 il rendiconto dettagliato delle spese sostenute. Le somme non utilizzate, in tutto o in parte, dovranno essere restituite, con eventuali recuperi demandati a successivi provvedimenti regionali.
Il messaggio che arriva dal provvedimento è chiaro: il diritto allo studio non è una concessione ma un impegno che va programmato, finanziato e rendicontato. Ora la palla passa ai Comuni, chiamati a trasformare queste risorse in servizi efficienti e tempestivi, perché dietro ogni cifra stanziata ci sono famiglie, studenti e un futuro che non può permettersi ritardi o distrazioni.
