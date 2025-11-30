Disabilità, ecco i fondi ai Comuni della provincia di Frosinone

(Foto © DepositPhotos.com)

Il Governo ripartisce 132 milioni ai Comuni per potenziare i servizi destinati agli alunni con disabilità. Le risorse saranno assegnate in base agli iscritti. Un milione in Ciociaria

Roberta Di Domenico

Spifferi frusinati

Il Ministero dell’Interno, insieme ai dicasteri dell’Economia, dell’Istruzione e della Disabilità, ha pubblicato il decreto sul riparto del Fondo destinato al potenziamento dei servizi Asacom, quelli che garantiscono assistenza, autonomia e comunicazione agli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Per il 2025 il Fondo dispone di 132 milioni di euro, assegnati ai Comuni per rafforzare i servizi che supportano l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisiche o sensoriali.

(Foto © DepositPhotos.com)

Le risorse vengono distribuite in base al numero di alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2024/2025, secondo i dati forniti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. I Comuni beneficiari dovranno poi inviare i dati di monitoraggio compilando la scheda di rendicontazione che sarà trasmessa insieme al contributo.

Un milione in Ciociaria

Ai Comuni della Provincia di Frosinone arriverà più di un milione di euro. Ecco quali sono i Comuni e gli importi attribuiti in funzione della consistenza numerica degli studenti disabili.

ComuneInfanziaPrimariaSecondaria Importo €
Acuto0211.624,02
Alatri11603959.547,24
Alvito0232.706,69
Amaseno38910.826,77
Anagni17383347.637,80
Aquino1151215.157,48
Arce14118.661,42
Arnara0502.706,69
Arpino2376.496,06
Atina4615.954,72
Ausonia1354.872,05
Boville Ernica521818.405,51
Broccostella21038.120,08
Campoli Appennino1243.789,37
Casalvieri0111.082,68
Cassino18795381.200,79
Castelliri3265.954,72
Castelnuovo Parano010541,34
Castro dei Volsci2725.954,72
Castrocielo1857.578,74
Ceccano14645672.539,37
Ceprano6211522.736,22
Cervaro2889.744,09
Colfelice2403.248,03
Collepardo010541,34
Colle San Magno100541,34
Coreno Ausonio0211.624,02
Esperia2355.413,39
Ferentino13492446.555,12
Filettino010541,34
Fiuggi1191116.781,50
Fontana Liri1212.165,35
Fontechiari0201.082,68
Frosinone32131107146.161,42
Fumone0878.120,08
Gallinaro0201.082,68
Giuliano di Roma2376.496,06
Guarcino1413.248,03
Isola del Liri4121215.157,48
Monte San Giovanni Campano6301728.690,94
Morolo2837.037,40
Paliano4101314.616,14
Pastena0201.082,68
Patrica1143.248,03
Pescosolido2001.082,68
Picinisco010541,34
Pico1333.789,37
Piedimonte San Germano2151014.616,14
Piglio2545.954,72
Pignataro Interamna114410.285,43
Pofi513814.074,80
Pontecorvo11292434.645,67
Posta Fibreno0301.624,02
Ripi213812.450,79
Rocca d’Arce0201.082,68
Roccasecca4221120.029,53
San Donato Val di Comino1413.248,03
San Giorgio a Liri1979.202,76
San Giovanni Incarico21038.120,08
Sant’Andrea del Garigliano0756.496,06
Sant’Apollinare1365.413,39
Sant’Elia Fiumerapido213611.368,11
Santopadre0232.706,69
San Vittore del Lazio1735.954,72
Serrone1645.954,72
Sgurgola1344.330,71
Sora10414250.344,49
Strangolagalli2604.330,71
Supino2889.744,09
Torre Cajetani1201.624,02
Torrice4111114.074,80
Trevi nel Lazio100541,34
Trivigliano1476.496,06
Vallecorsa0201.082,68
Vallemaio0201.082,68
Vallerotonda0021.082,68
Veroli15613258.464,57
Vico nel Lazio3313.789,37
Villa Santa Lucia1645.954,72
Villa Santo Stefano0402.165,35
Villa Latina3355.954,72
Viticuso010541,34
TOTALE 1.067.519,68

(Foto di copertina © DepositPhotos.com).