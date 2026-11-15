Disagio adolescenziale, la risposta politica di Sora

[L'INCONTRO] Dalla parte dei ragazzi: domenica a Sora un dibattito istituzionale e sociale per imparare a vivere tra impulsi, limiti e alfabetizzazione emorica. Manuela Cerqua, delegata comunale ai Servizi Culturali, ha accolto la proposta della giornalista Gaia Terzulli: "La funzione sociale si esercita anche così"

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Portare il disagio adolescenziale fuori dalle stanze degli addetti ai lavori.Trasformare la fragilità emotiv a dei giovani in un momento di confronto collettivo. È questa la cifra politica dell’iniziativa «Cara frustrazione, ho bisogno di te! Imparare a stare tra impulso e limite», in programma domenica 15 novembre alle ore 16.00 presso la Libreria Sarra di Sora, in viale Regina Elena 6.

L’appuntamento nasce da una proposta della giornalista Gaia Terzulli. La consigliera delegata ai Servizi Culturali Manuela Cerqua l’ha accolta e sviluppata. Dietro questa scelta c’è un preciso indirizzo amministrativo: usare la cultura non come semplice vetrina di intrattenimento, ma come presidio sociale. Uno strumento concreto per intercettare le trasformazioni più profonde della comunità.

Lo sguardo dei ragazzi: aspettative e ascolto

Per comprendere la portata dell’iniziativa, occorre mettersi all’altezza dei ragazzi. Oggi gli adolescenti vivono immersi in una pressione costante. Da un lato c’è la richiesta implicita di essere sempre performanti, brillanti, vincenti, amplificata dai social media e dai modelli digitali. Dall’altro, manca spesso uno spazio sicuro in cui poter fallire senza sentirsi giudicati o inadeguati.

Dal punto di vista dei giovani, la rabbia, la chiusura o il rifugio negli schermi non sono semplici capricci, ma segnali d’allarme . Sono il modo in cui esprimono la fatica di fronte a un limite che nessuno ha insegnato loro ad attraversare. I ragazzi non chiedono adulti che risolvano i problemi al posto loro, né prediche calate dall’alto. Chiedono presenze autentiche, capaci di reggere l’urto delle loro emozioni, senza farli sentire definiti da un singolo errore o da una delusione.

Insegnare a dare un nome ai sentimenti

Al centro di questa sfida c’è una vera e propria urgenza educativa: insegnare ai ragazzi a riconoscere e nominare ciò che provano. Spesso l’impulsività e le reazioni estreme nascono proprio da un vuoto di parole. Quando un adolescente non possiede il vocabolario per decifrare la propria vulnerabilità, tende a confondere la tristezza con la rabbia, la paura con l’aggressività, la delusione con il fallimento personale.

Educare ai sentimenti significa quindi fornire una bussola interiore. Non si tratta di reprimere le emozioni scomode, ma di legittimarle e renderle comprensibili. Solo quando un ragazzo impara a distinguere ciò che sente, può smettere di subirlo passivamente e iniziare a gestirlo, trasformando il limite da ostacolo insormontabile a occasione di crescita.

I numeri di una crisi che interpella la politica

I recenti e tragici fatti di cronaca nazionale confermano quanto sia urgente colmare questa distanza tra generazioni.

I dati nazionali fotografano una realtà che non può più essere ignorata. Secondo i rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità e delle principali società pediatriche italiane, negli ultimi anni si è registrato un netto aumento delle richieste di supporto psicologico tra gli under 18. Oggi oltre un adolescente su cinque manifesta segnali di disagio emotivo, ansia o difficoltà nella gestione della rabbia e del rifiuto.

Di fronte a questo scenario, la politica non può limitarsi all’indignazione o al commento a posteriori. Serve prevenzione quotidiana. Serve restituire agli adulti — genitori, insegnanti, educatori — la capacità di stare accanto ai ragazzi nei momenti critici.

La politica come costruzione di reti sul territorio

Inserire questo dialogo nella programmazione dei Servizi Culturali è una scelta strategica. L’amministrazione ha voluto mettere intorno allo stesso tavolo realtà diverse, provando a costruire una risposta sistemica. L’evento coinvolge infatti l’ambito socio-assistenziale con AIPES, il mondo del volontariato con Il Faro ODV e la filiera del Patto per la lettura di «Sora Città che legge».

L’obiettivo politico è chiaro: rompere l’isolamento in cui troppo spesso vengono lasciate le famiglie e i docenti. Creare un’alleanza stabile tra scuola, servizi territoriali e terzo settore affinché nessuno debba affrontare da solo la complessità educativa del presente.

Tavolo multidisciplinare per la comunità educante

A moderare il confronto sarà Gaia Terzulli. Il suo compito sarà coordinare un dialogo tra professionalità complementari, capaci di leggere sia le fatiche degli adulti sia i bisogni dei ragazzi: Armando Caringi, presidente de Il Faro ODV, porterà la prospettiva dell’associazionismo e della prossimità sociale.

Cristina Catallo, docente dell’IIS «Leonardo da Vinci» di Sora, offrirà il punto di vista quotidiano dell’istituzione scolastica e del contatto diretto con gli studenti.

Valerio Simonelli, neuropsichiatra ed esperto in videodipendenze, analizzerà le dinamiche cliniche e le nuove fragilità legate all’uso degli schermi. Il dibattito sarà inoltre arricchito dalla partecipazione dello scrittore Attilio Facchini, per aggiungere alla riflessione la profondità dello sguardo letterario.

L’invito alla città

Manuela Cerqua, delegata ai servizi culturali

«Ho accolto la proposta di Gaia Terzulli perché credo che la funzione sociale dei servizi culturali si eserciti anche così, creando occasioni in cui le persone possano confrontarsi su questioni che le riguardano da vicino», spiega la consigliera Manuela Cerqua.

«Parlare di adolescenza in libreria, insieme a chi lavora nella scuola, nei servizi e nel volontariato, permette di mettere in comune esperienze che spesso restano circoscritte ai singoli contesti», prosegue l’esponente dell’amministrazione. «Un genitore o un insegnante può trovarsi in difficoltà davanti alla rabbia di un ragazzo o chiedersi come aiutarlo a riprendersi dopo una delusione. Vorrei che da questo incontro ciascuno portasse a casa qualche parola e qualche strumento in più per affrontare quei momenti».