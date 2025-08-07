Domani non è un altro giorno: Rossella resta alla Comunità “Valle del Liri”

L'ente montano di Arce si conferma un feudo di Forza Italia fondamentale nel centrodestra ciociaro. La nomina a commissaria della Chiusaroli, segretaria ciociara degli azzurri, è il simbolo di una strategia politica del senatore Claudio Fazzone e una risposta forte agli incarichi assegnati ai dirigenti di Fratelli d'Italia

Blindata. Messa al sicuro sul piano amministrativo e prima ancora su quello politico. Nel grande risiko delle nomine Regionali, dove ogni casella vale oro e ogni poltrona è un segnale di potere, la designazione di Rossella Chiusaroli come Commissario liquidatore della XV Comunità Montana Valle del Liri non è certo una sorpresa. E’ stata blindata dal senatore Claudio Fazzone e quindi da Forza Italia con il fervore di chi difende un fortino strategico. E non a caso.

Bisognava dare un segnale, di bilanciamento, rispetto alle nomine dei giorni scorsi dei commissari delle altre Comunità Montane del territorio, evidentemente riferibili a Fratelli d’Italia. E quel segnale c’è stato. (Leggi qui: Quattro poltrone, un capolavoro Cencelli: FdI si divide le Comunità Montane. E leggi anche: Comunità Montane, tutti i nuovi commissari: ma scoppia la polemica).

I meloniani non giocano da soli. Azzurri presenti

Francesco Rocca, Governatore del Lazio

Il decreto firmato dal Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca del 5 agosto 2025, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 65 di oggi, conferma la Chiusaroli alla guida della liquidazione dell’ente montano, in attuazione della legge regionale 4/2024. Un incarico che, sulla carta, è tecnico e transitorio. Ma nella realtà politica della Ciociaria, è tutt’altro che neutro.

La Comunità Montana Valle del Liri, con sede ad Arce, è da sempre uno snodo cruciale per gli equilibri territoriali del centrodestra. E rappresenta un bacino importante di consensi: indispensabili, per tutti i Partiti. Quando si è trattato di attribuire, pro quota partiti, le designazioni dei Commissari liquidatori delle comunità montane tra i Partiti della coalizione di centrodestra che governa il Lazio, quella del Liri è stata subito “prenotata”.

Era il feudo personale dell’allora presidente Gianluca Quadrini. Il potentissimo Segretario regionale di Forza Italia, il senatore Claudio Fazzone, ha fatto capire chiaramente che lì non si scherza: chi aveva mire su quella poltrona poteva tranquillamente ripiegare su altri lidi. Aveva spodestato Quadrini nei giorni del loro scontro frontale, ci aveva collocato la lealissima Rossella Chiusaroli ed ora ce l’ha mantenuta.

La Valle del Liri è targata Forza Italia

Il Senatore Claudio Fazzone

Rossella Chiusaroli non è una semplice funzionaria. È una figura politica ben radicata sul territorio, già commissaria dell’ente dal 2021, e protagonista di una lunga stagione di rinnovamento, non ancora completato, interno a Forza Italia.

È stata parte del “tridente” dei subcommissari provinciali del Partito, insieme al sindaco di Anagni Daniele Natalia e all’assessore al bilancio di Frosinone Adriano Piacentini. Fino a diventare la Segretaria provinciale degli azzurri. È stata candidata alle scorse Europee come prova generale delle prossime Regionali dove scenderà in campo insieme a Daniele Natalia ed al sindaco di Piedimonte San Germano Gioacchino Ferdinandi.

La sua conferma come Commissario liquidatore è quindi un segnale chiaro: Forza Italia non solo difende il territorio, ma lo presidia con i suoi fedelissimi. E Chiusaroli, è la pedina perfetta per garantire continuità e controllo.

Nomina-simbolo di una strategia politica

Rossella Chiusaroli

Se Fazzone ha deciso che la Valle del Liri è cosa sua, allora Chiusaroli è la sua ambasciatrice. La nomina della Segretaria provinciale di Forza Italia è molto più di un atto amministrativo. È il simbolo di una strategia politica ben precisa, che vede Forza Italia presidiare i territori con metodo e determinazione.

Significa che la Valle del Liri, oggi più che mai, è il cuore pulsante del potere azzurro in provincia di Frosinone.