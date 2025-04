Donazione degli organi, Ciociaria tra le ultime in Italia

Oggi è la Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti. Nel 2025, oltre 450 donatori hanno permesso più di 1.100 trapianti. La situazione in provincia di Frosinone

Oggi è l’ 11 aprile ed è la 28ma Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti. Nel 2025 sono state già più di 450 le persone che, dopo il loro decesso, hanno donato gli organi negli ospedali italiani. Grazie alla loro scelta, sono stati realizzati più di 1.100 trapianti.

In questo momento in Italia ci sono oltre 8.200 pazienti in attesa di trapianto: circa 6mila aspettano un nuovo rene, oltre mille un fegato, circa 750 un cuore, quasi 300 un polmone e poco meno di 200 un pancreas.

Sono invece ben 48mila le persone che oggi vivono grazie a un trapianto e sono in follow-up. In Italia sono attivi 97 centri di trapianto, che operano presso 42 ospedali, sotto il coordinamento di 19 centri regionali e col supporto di 30 banche dei tessuti.

A comunicarlo è il Centro Nazionale Trapianti con una nota e un report pubblicati oggi sul sito web.

Chi consente e chi no

Da rilevare inoltre che nel primo trimestre 2025, su circa 950mila dichiarazioni di volontà o meno alla donazione di organi e tessuti registrate al momento del rinnovo della carta d’identità elettronica, 570mila persone hanno dato il proprio consenso al prelievo degli organi dopo la morte (60,3%) mentre in 380mila hanno scelto di opporsi (39,7%). I cittadini che si sono astenuti invece sono stati 680mila, il 41,6% di quanti hanno rinnovato il documento nei primi 90 giorni dell’anno.

Complessivamente in questo momento nel Sistema Informativo Trapianti sono depositati 22,3 milioni di dichiarazioni: 15,5 milioni di consensi e 6,8 milioni di opposizioni. Dal 1 gennaio al 31 marzo di quest’anno i “no” alla donazione sono saliti del +3,4% rispetto al 2024 mentre le astensioni sono diminuite dello 0,6%.

I più propensi davanti all’ipotesi di donare gli organi dopo la morte sono i 40-50enni, tra i quali si registra quest’anno il 68,6% di consensi e il 31,4% di opposizioni.

I più dubbiosi sono soprattutto gli over 60 (48,4% di “no”, erano il 45,5% nel 2024), ma anche i 18-30enni, tra i quali le opposizioni sono passate dal 33,6% del 2024 al 37,9% del primo trimestre 2025.

La situazione sui territori

Su 107 province monitorare dal Centro Nazionale Trapianti quella di Frosinone si colloca al 93° posto in Italia per dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate al momento del rinnovo della carta d’identità elettronica.

La prima è quella di Nuoro in Sardegna con l’81,28% di SI al consenso al trapianto.

Prov Popolazione Carte Ident. emesse Dichiar. Regist. % SI % NO % ASTENUTI FR 467.866 45.509 25.557 56,67% 43,33% 43,84%

Nel Lazio il Comune più virtuoso è quello di Varco Sabino (RI) con addirittura il 94,12% di SI e un indice di dono dell’83.52.

Il primo Comune ciociaro per dichiarazioni di consenso al trapianto è quello di Picinisco con 136 carte d’identità emesse e ben 65 consensi alla donazione degli organi, mentre sono stati 3 i no e i 68 gli astenuti. Con un indice di dono di 79,81%.

Al secondo posto il Comune di Terelle con un indice di dono di 73.13.

Mentre al terzo posto assoluto si colloca la comunità di Fumone con il 75.5% di consensi e un indice di dono pari a 70,16.

Uno sguardo ai Comuni ciociari più grandi