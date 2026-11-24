L’avvocato cassinate Armando Pacione è stato eletto Difensore civico del Lazio con 39 voti nell’Aula della Pisana. Succede a Marino Fardelli. Ha ringraziato Daniele Maura, Massimo Ruspandini, Paolo Trancassini e Daniele Sabatini.

Angela Nicoletti Pertinax ut gramen pyxidis

Cassino resta al centro della Regione: Armando Pacione è il nuovo Difensore civico del Lazio. Trentanove voti per l’avvocato cassinate, eletto con un consenso trasversale nell’Aula della Pisana. Succede a Marino Fardelli, anche lui espressione della città martire. E il territorio può contare già sulla presenza di Anna Teresa Formisano, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Inoltre, sull’altro fronte politico, Sarah Grieco è da oggi coadiutore del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. (Leggi qui: Regione, in Aula passano i Garanti, nei corridoi passa il messaggio di Fazzone).

Pacione raccoglie il testimone di un altro cassinate, Marino Fardelli, già presidente del Consiglio Comunale di Cassino, consigliere regionale nella legislatura 2013-2018 e Difensore civico dal 2021. Due percorsi politici differenti, due sensibilità diverse, ma un elemento in comune: la città martire continua a esprimere una propria rappresentanza in un organismo regionale chiamato a tutelare i diritti dei cittadini.

Il Difensore civico non è una carica soltanto formale. È una figura di garanzia che interviene nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, offrendo ascolto e tutela gratuita davanti a ritardi, disservizi, omissioni e comportamenti non corretti degli uffici pubblici. Un presidio istituzionale che richiede autonomia, equilibrio e capacità di interpretare le difficoltà concrete delle persone.

Le parole di Pacione

Ed è proprio sul significato della responsabilità ricevuta che Pacione ha voluto soffermarsi dopo l’elezione.

Armando Pacione

«Sono profondamente onorato per questo risultato. Trentanove voti rappresentano un consenso importante, maturato attraverso una scelta trasversale che ha saputo coinvolgere sensibilità politiche differenti, senza distinzioni e senza steccati. È un riconoscimento che accolgo con grande soddisfazione, ma soprattutto con la consapevolezza della responsabilità che comporta. Mi impegnerò a ricoprire questo ruolo con umiltà, presenza e spirito di servizio, mettendo al centro i cittadini e la tutela dei loro diritti».

Nel suo ringraziamento, il neo Difensore civico ha voluto riconoscere il sostegno ricevuto durante il percorso che ha portato alla candidatura, a partire dal consigliere regionale Daniele Maura, che ne ha sostenuto e caldeggiato il nome. Un ringraziamento anche al coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, il deputato Massimo Ruspandini, al coordinatore regionale del partito, l’onorevole Paolo Trancassini, e al capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Daniele Sabatini.

«Desidero ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me e mi sono stati vicini in questo percorso, sia sul piano professionale sia su quello politico. Non dimentico il sostegno e la fiducia ricevuti. È un risultato che sento di condividere con chi, nel tempo, ha accompagnato il mio cammino. Un doveroso grazie ai consiglieri regionali di opposizione che mi hanno votato».

Il quadro per Cassino

Anna Teresa Formisano

La nomina di Pacione si inserisce in un quadro più ampio che restituisce a Cassino una presenza significativa negli organismi di garanzia della Regione. A gennaio scorso, infatti, il Consiglio regionale aveva eletto Anna Teresa Formisano Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Una figura di lunga esperienza politica e istituzionale, già parlamentare e assessore regionale, chiamata a occuparsi della promozione e della difesa dei diritti delle persone con disabilità.

Due incarichi differenti, due ambiti delicati, ma un comune denominatore: la tutela dei cittadini, soprattutto di quelli che hanno maggiore bisogno di ascolto e di risposte da parte delle istituzioni. Per Cassino è dunque un risultato che va oltre la soddisfazione per una nomina. La città continua a essere presente nei luoghi regionali in cui si esercitano funzioni di garanzia e tutela. E per Armando Pacione, da oggi, comincia la parte più importante: trasformare il consenso ricevuto nell’Aula della Pisana in un servizio concreto per i cittadini del Lazio.