Dopo il Pnrr, l’Europa: 1,14 miliardi per le imprese del Lazio e una nuova strategia

La Regione Lazio presenta il “post Pnrr”: oltre 1,14 miliardi di fondi Fesr tra il 2026 e il 2027 per sostenere imprese, innovazione e giovani, con una strategia industriale che guarda al 2030.

Un miliardo e 140 milioni di euro: è questa la dote con cui la Regione Lazio si presenta al “dopo Pnrr”, attingendo direttamente ai fondi europei Fesr per accompagnare fino al 2027 il sistema produttivo del Lazio. Una partita che passa da Bruxelles e che il Lazio intende giocare da protagonista, come hanno spiegato questa mattina il presidente Francesco Rocca e l’assessore allo Sviluppo Economico – nonché vicepresidente – Roberta Angelilli, presentando misure, strumenti e soprattutto risorse.

Il cuore dell’operazione batte nel 2026, quando la Regione metterà in campo oltre 640 milioni di euro: sono destinati anche a settori strategici come Aerospazio, Sicurezza e Difesa.

Da dove viene il miliardo

La composizione è chiara:

530 milioni di fondi europei,

di fondi europei, 100 milioni dal Dpcm sulla reindustrializzazione

dal Dpcm sulla reindustrializzazione 10 milioni di risorse regionali.

Di questo pacchetto, ha precisato la vicepresidente Angelilli,

260 milioni saranno a fondo perduto,

saranno a fondo perduto, 390 milioni andranno a rafforzare strumenti finanziari e accesso al credito,

andranno a rafforzare strumenti finanziari e accesso al credito, 10 milioni del Bilancio Regionale per gli Investimenti.

Sul fronte delle misure, vengono confermati strumenti ormai collaudati come i voucher per l’internazionalizzazione e la digitalizzazione, insieme al bando STEP dedicato alle tecnologie strategiche e critiche, aperto anche alle grandi imprese.

La vera novità, però, è l’ingresso della provvista della Banca europea per gli investimenti, che porterà 120 milioni di euro aggiuntivi, affiancata da nuove misure per la reindustrializzazione e da interventi mirati ai giovani.

Largo ai giovani ed alle Start Up

«Ci sarà un bando dedicato alle giovani attività professionali e un budget specifico per gli imprenditori under 40», ha annunciato Angelilli. E non finisce qui: il Venture Capital regionale verrà ulteriormente potenziato, raggiungendo la cifra record di 140 milioni di euro. Cosa significa? La Regione investe in startup e imprese innovative ad alto potenziale di crescita, in cambio di quote di partecipazione. Un segnale chiaro: il “post Pnrr” del Lazio non è una fase di attesa ma un’accelerazione.

“Sono cifre senza precedenti e rappresentano il risultato di una forte azione di due diligence, perché abbiamo recuperato tutto ciò che era possibile recuperare in sede europea, nazionale, nel bilancio della Regione e tra i residui della programmazione precedente” ha continuato Angelilli.

La Regione Lazio guarda avanti. Vuole leggere il futuro con occhi diversi. Avere messo le briglie ai conti che per decenni sono stati fuori controllo ha spalancato strade fino ad ora proibite. C’è un metodo diverso che Roberta Angelilli chiama “azione perenne che conduciamo sul controllo dei conti e il recupero delle risorse“. Consente di partire da 1 miliardo e 140 milioni di euro sapendo che sicuramente ci sarà un ritocco al rialzo di questa cifra, grazie al controllo ed al recupero.

Il Consorzio ed il Piano

Raffaele Trequattrini e Roberta Angelilli

Un ruolo lo avrà il Consorzio Industriale del Lazio sul quale l’assessore Angelilli negli anni scorsi ha scommesso. I risultati sono arrivati. Al punto che ora la Regione chiede al commissario Raffaele Trequattrini di aggiornare il Piano Industriale del Lazio.

Inoltre “entro i primi 6 mesi di questo anno faremo un grande evento intitolato ‘Lazio 2030’, un momento di grande approfondimento, come gli stati generali, per elaborare insieme il Lazio che verrà“, ha detto ancora la vice presidente. Per poi assicurare che “l’obiettivo è quello di spendere tutte queste risorse e mettere a terra le misure entro il 31 dicembre 2027”. C’è uno scopo in tutto questo: “vogliamo essere pronti l’1 gennaio 2028 con la nuova e molto sfidante programmazione europea: ci saranno 400 miliardi per le imprese“.

La New Entry

Sul Piano Industriale dice la sua anche il presidente Rocca “I risultati ottenuti fino ad oggi vengono da questo dialogo costante che c’è stato col mondo delle imprese e che continuerà. Tra poco rivedremo con loro il piano industriale. Se non ascoltiamo le imprese non andiamo da nessuna parte“.

I numeri della produzione industriale nel Lazio, quelli della manifattura, più ancora quelli sull’export dicono che la regione è ripartita, al punto che Francesco Rocca dice “I numeri sono straordinari e la qualità che stiamo esprimendo attrae a sua volta“. Il risultato più concreto è che il Lazio è tornato ad attrarre investitori: l’ultima new entry in tema di investimenti internazionali nel Lazio è nel campo Chimico – Farmaceutico. Rivela il presidente “In primavera partirà un’azienda molto importante nel settore del biotech e coinvolgerà il distretto di Latina“.

La polemica sulle ricette mediche

C’è spazio per una polemica sulla Sanità. “Serve serietà dice Francesco Rocca scegliendo una linea netta per rispondere alle accuse sulle nuove regole regionali in materia di ricette sanitarie e liste d’attesa.

Il nodo, spiega il presidente della Regione Lazio, è tutto nel meccanismo delle prescrizioni brevi, cioè le visite e gli esami urgenti. “C’è prima una prescrizione che deve essere effettuata entro 72 ore. Ma spesso le persone si rivolgono al Recup anche dopo dieci giorni”, osserva Rocca. Il problema nasce dal fatto che il conteggio dei tempi d’attesa parte comunque dalla data di emissione della ricetta, falsando i dati reali sul rispetto dei tempi di accesso alle prestazioni sanitarie.

In questo modo, sottolinea il Governatore, il sistema non è corretto. “Non si tratta di deviare o restringere diritti, ma di rimettere ordine”. Per Rocca, le accuse di “forzature” o di penalizzazioni per i cittadini non trovano riscontro: “Quello che sta uscendo dalle opposizioni è un delirio”. Carica a testa bassa quello che fu il suo avversario alle scorse elezioni, l’assessore alla Sanità di Nicola Zingaretti, Alessio D’Amato.

L’Oronzo Canà della Salute

L’allenatore nel Pallone

Francesco Rocca si lancia: “Alessio D’Amato mi ricorda Oronzo Canà, personaggio del film ‘L’allenatore nel pallone’ perché mi dà l’impressione che lui sia capitato nel mondo della sanità per caso, senza aver compreso quello di cui si parla“.

Il presidente spiega il provvedimento che rivoluzionerà le ricette mediche da febbraio. Assicura che metterà chiarezza e ordine sulle prescrizioni. “Quando il medico dice che devi avere la prestazione entro i 30 giorni, noi dobbiamo fare di tutto per garantirla, non ci stiamo sottraendo alle nostre responsabilità. Ma se oltre 50mila persone chiamano il Recup dopo 40 giorni dall’emissione della prescrizione, qualcosa non torna. Se chiami dopo 40 giorni significa che non era urgente e ritorni dal medico”.

La linea della Giunta regionale è dunque quella di una razionalizzazione delle procedure, per rendere più trasparente e verificabile il funzionamento del sistema sanitario. Un’operazione che, nelle intenzioni del presidente, serve a distinguere le reali urgenze da richieste che, nei fatti, non lo sono più, evitando di appesantire artificialmente le liste d’attesa.

Il punto

di Alessio Porcu

La conferenza stampa di oggi racconta molto più di un pacchetto di fondi europei. Racconta una strategia di governo. Il “post Pnrr” del Lazio non è solo una questione di risorse ma di posizionamento politico: Francesco Rocca e Roberta Angelilli stanno dicendo, con i numeri, che la Regione vuole smettere di essere una beneficiaria passiva di fondi e diventare una macchina programmatoria autonoma.

C’è un elemento chiave: la centralità dell’assessorato allo Sviluppo economico. Angelilli emerge come architetto della manovra e garante della credibilità industriale del Lazio sullo scenario europeo. Rocca, dal canto suo, fa il presidente che “copre” politicamente le scelte e le collega a una visione più ampia: crescita, attrattività, investimenti, reputazione.

La scelta di affiancare al racconto economico lo scontro sulla sanità non è casuale. Il Governatore avrebbe potuto non rispondere, rinviare di qualche ora spiegando che oggi era il giorno dell’Industria e non delle polemiche. Rispondere è stata una mossa politica precisa: Rocca usa la durezza del linguaggio per marcare una discontinuità netta con il passato zingarettiano e per spostare il conflitto dal terreno tecnico a quello simbolico. Non difende solo una delibera: difende un’idea di governo fondata sull’ordine, sulla selezione delle priorità e sulla responsabilità individuale.

In sintesi: il messaggio è “abbiamo i soldi, abbiamo il metodo, abbiamo il coraggio di fare scelte impopolari”. È una narrazione di governo, non di amministrazione.