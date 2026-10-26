Dopo le dimissioni di Gallinaro, Forza Italia teme il Centrodestra 2

Il dodicesimo assessore in poco meno di quattro anni e mezzo lascia la Giunta Leccese e subentra Iolanda Mottola. Gallinaro guarda a un «altro» centrodestra e al dialogo con FdI, Magliozzi rischia la revoca.

La Pec con le dimissioni del dottor Luca Gallinaro è stata protocollata prima ancora dell’arrivo in municipio del sindaco di Gaeta Cristian Leccese. Il dodicesimo assessore in poco meno di quattro anni e mezzo che decide di togliere il disturbo, lunedì mattina, un segnale l’ha lanciato: l’amministrazione quasi monocolore di Forza Italia non è alle prese con un primo raffreddore di stagione ma è stata colpita da qualcosa di più serio. Grave se rapportato ad una scadenza imminente: le elezioni amministrative di primavera 2027 che con questo cliché potrebbero mettere in discussione, dopo 15 anni, il mitranismo. (Leggi qui: Gaeta, via al partita del dopo Leccese: Gallinaro si è dimesso, Borrelli in pole).

L’ex assessore alla Programmazione Economico-Finanziaria e Gestione delle Entrate è stato di poche parole, le stesse utilizzate da Giulio Cesare davanti al Rubicone: alea iacta est. Il dado è tratto e ciascuno per la propria strada.

L’idea di un «altro» centrodestra

Cristian Leccese e Cosimino Mitrano

Gallinaro ha deciso di mollare Leccese perché stanco di essere, a prescindere, il capro espiatorio dei limiti di un’amministrazione eletta al primo turno nel giugno 2022. L’ha fatto sette mesi prima del voto amministrativo con un’idea che sta facendo impazzire il consigliere regionale di Forza Italia ed ex sindaco di Gaeta Cosimino Mitrano: scongelare pezzi di centrodestra che hanno deciso di ibernarsi in questi 15 anni e avviare un dialogo con Fratelli d’Italia per allestire un altro centrodestra che non abbia come azionista la sola Forza Italia.

E così, mentre Gallinaro questo orientamento lo esternava aprendo un nuovo profilo Facebook facendosi immortalare su una moto da cross, il sindaco Leccese era costretto a raccogliere i cocci di un altro vaso andato in frantumi nominando o, meglio promuovendo, la sostituta del gastroenterologo appena dimessosi.

Subito la sostituta

Iolanda Mottola

Si tratta dell’avvocato Iolanda Mottola che, nominata lo scorso febbraio per svolgere l’incarico di delegata al ciclo dei rifiuti (che aveva restituito al sindaco di Gaeta l’assessore Gallinaro), è stata promossa in Giunta con pieni poteri.

Quello del neo assessore è un ritorno nell’esecutivo: vi ha fatto parte per un breve lasso di tempo nel corso della consiliatura 2017-2022 su indicazione dell’Udc. Ora il ritorno in maniera fulminea: il sindaco lo ha fatto per dare un doppio segnale; il primo: nessuno è insostituibile e per rimpiazzare il dimissionario sono stati sufficienti pochi minuti; il secondo: il sindaco ha le idee chiare e queste dimissioni non lo hanno sorpreso affatto.

La scelta dell’avvocato Mottola pare che Leccese l’avesse concepita da qualche giorno, quando aveva capito che l’assessore Gallinaro aveva un piede e mezzo fuori dalla Giunta.

I nomi scartati

Clemente Borrelli

Nei minuti frenetici seguiti all’arrivo della Pec con le dimissioni dell’assessore al Bilancio, nella Segreteria del primo cittadino sono circolati altri due papabili assessori. L’ex presidente del Consiglio Comunale di Gaeta, la mitraniana di ferro Pina Rosato, è stata scartata semplicemente perché l’accettazione dell’incarico assessorile avrebbe presupposto la perdita dello status di consigliere comunale e, con esso, quello di consigliere provinciale di Forza Italia che le ha consentito subito di diventare presidente della Commissione all’Edilizia Scolastica in via Costa a Latina.

Era circolata anche la possibilità di nominare un altro mitraniano della prima ora, l’attuale direttore dell’Its Academy «Giovanni Caboto», Clemente Borrelli ma quando l’interessato ha risposto «Sto bene dove sto», è stato deciso di passare oltre.

Il ringraziamento del sindaco

Cristian Leccese e Luca Gallinaro

Di fronte al silenzio tattico di Gallinaro, il sindaco gli ha fatto arrivare il «mio sincero ringraziamento e l’immutata stima nonostante le dimissioni siano arrivate in un momento certamente delicato per l’amministrazione, ma che stiamo affrontando e superando con determinazione anche grazie al suo prezioso contributo».

Nessuna parola di livore del sindaco Leccese, nei confronti del suo ex assessore: «Ha saputo affrontare con equilibrio e rettitudine momenti di grande impegno, distinguendosi per rigore, pazienza e rispetto verso le Istituzioni. Il benessere di Gaeta e della sua comunità rappresenta la stella polare che orienta l’operato di questa Amministrazione, improntato alla massima trasparenza e alla tutela dell’interesse collettivo. È lo stesso spirito che ha animato l’operato di Luca Gallinaro, a cui rivolgo un sentito plauso per l’eccellente lavoro svolto e un profondo ringraziamento per il tempo e le energie dedicate alla nostra città».

Il capo dell’amministrazione comunale non poteva non utilizzare toni e contenuti diversi perché, per primo, sa che Luca Gallinaro potrebbe complicargli non poco il prossimo destino elettorale.

Ora è certo. Il medico gastroenterologo sarà il candidato a sindaco di un altro schieramento di centrodestra a cui guardano con interesse ex dirigenti di Lega, Udc e FdI. Che hanno deciso di non condividere la filosofia del mitranismo in questi tre importanti lustri per Gaeta.

Magliozzi a rischio

Massimo Magliozzi

Manca soltanto l’ufficialità ma a seguire le orme di Gallinaro nelle prossime ore potrebbe essere un altro assessore che, ottenuta a fatica e dopo una lunga attesa la delega ai Lavori Pubblici, ha confessato di non «aver mai avuto la possibilità di toccare palla».

Si tratta del primo sindaco di Forza Italia di Gaeta Massimo Magliozzi che – secondo quanto è trapelato – potrebbe pagare dazio alla scelta di seguire Gallinaro con la revoca dell’assessorato. Che qualcosa di nuovo debba succedere l’ha anticipato lunedì a pranzo il sindaco Leccese nell’ultimo rigo del suo comunicato: «Nei prossimi giorni saranno ufficializzati ulteriori avvicendamenti nell’ambito della Giunta Comunale».

Se sono intoccabili le tre assessore donne (la vicesindaca Gianna Conte, Paola Guglietta e la neo nominata Iolanda Mottola) ed il responsabile dell’urbanistica Luigi Coscione, l’unico che a questo punto rischia la poltrona è proprio l’ex sindaco Massimo Magliozzi.

La caccia ai sostituti

Cosmo Mitrano

È iniziata giocoforza un’attività di scouting che nel tardo pomeriggio ha riguardato un apprezzato ex assessore di Cosimino Mitrano, il funzionario del Comune di Fondi (ma gaetano doc) Pasqualino De Simone. La sua risposta ad una telefonata di un interlocutore importante è stata nella sostanza: «Guardo con interesse a quello che sta compiendo con molto coraggio il dottor Gallinaro. Non sarei mai un buon volontario della Croce Rossa perché non ne sarei capace».

Il consigliere regionale azzurro Mitrano avrebbe consigliato al sindaco di ricomporre immediatamente il plenum della Giunta municipale. A cominciare dal conferimento della delega al Bilancio, in vista della redazione di quello previsionale 2027 e di quello triennale 2027-2029, al summenzionato ex consigliere comunale di Forza Italia Clemente Borrelli. E se il «favore» glielo dovesse chiedere Cosimino Mitrano, la risposta sarebbe semplicemente scontata.

Cristian Leccese con Iolanda Mottola

L’avvocato Mottola era giorni che frequentava con una certa assiduità la segreteria del sindaco Leccese. Dopo la firma del decreto sindacale di nomina, il neo assessore ha ringraziato innanzitutto il sindaco per la fiducia accordatale («nel settore del ciclo integrato dei rifiuti la professionista vanta una consolidata ed esperta competenza»). Ed ha spiegato quello che sarà il suo ruolo: «La mia visione della politica si fonda sulla presenza costante, sull’ascolto e sulla vicinanza ai cittadini. Credo fermamente in un’azione amministrativa basata sui fatti, improntata a serietà, dedizione e passione al servizio della collettività».

I commenti

Emiliano Scinicariello

Il primo commento non poteva che essere quello del capogruppo consiliare del Partito Democratico Emiliano Scinicariello: «Le dimissioni di Gallinaro da assessore e la nomina-sprint della Mottola sono l’ennesimo cambio in giunta, una giostra infinita di avvicendamenti di cui ho perso il conto. Il cambio in sé non mi sorprende, mi sorprendono piuttosto le critiche dell’assessore circa la mancanza di condivisione, collegialità e fiducia. Gallinaro è stato, come lui stesso ha detto nella lettera di commiato, uomo che in questi ultimi 15 anni ha rivestito ogni ruolo possibile, ed il fatto che gli fosse stato affidato a più riprese l’assessorato al bilancio dà il senso di quanto fosse egli stesso uomo di fiducia di Mitrano prima e di Leccese poi. Oggi, di colpo, apprendiamo che mancano condivisione, collegialità e fiducia…».

Il voto è dietro l’angolo e la nascita di un secondo schieramento potrebbe far resuscitare dopo decenni il fronte progressista. Lo spera Scinicariello: «Lasciare un’amministrazione come quella attuale, con un indice di gradimento basso come non mai, può essere un’ottima strategia per il futuro».

Il centrosinistra è impegnato a superare l’antagonismo tra le candidature a sindaco in pectore del capogruppo Dem Emiliano Scinicariello e quella del progetto «I cento passi per Gaeta» Simone Avico. Raffaele Matarazzo da qualche settimana è seduto tra i banchi dell’opposizione e ha lanciato un endorsement per la candidatura a sindaco dell’ex primo cittadino socialista Salvatore Di Maggio: «È stato un professionista esemplare, avvocato e dirigente apprezzato ovunque. Conosce come pochi la macchina amministrativa ed è soprattutto una persona di specchiata onestà».