Il partito azzurro ufficializza l’uscita dalla maggioranza, ma conferma la propria collocazione nel centrodestra. Nel mirino la gestione di Abc, le politiche di bilancio, i servizi e la mancanza di una visione complessiva per lo sviluppo del capoluogo. Di Rubbo: "Città in difficoltà"

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

«A oggi, secondo noi, Matilde Celentano non è ricandidabile per un secondo mandato da sindaco. Non è mai una questione personale: per noi è una persona onesta, perbene e disponibile.Ma, alla luce dei risultati che si registrano in città, oggi la risposta è no». È una presa di posizione netta quella del segretario provinciale di Forza Italia a Latina, Giuseppe Di Rubbo, intervenuto nella conferenza stampa convocata per chiarire la posizione del Partito all’interno della coalizione di centrodestra nel capoluogo pontino. Di fatto, Di Rubbo chiude la porta a una possibile ricandidatura per un secondo mandato dell’attuale sindaca Matilde Celentano, esponente di Fratelli d’Italia.

La posizione degli azzurri nel pontino

Giuseppe Di Rubbo e Stefano Cardillo

In merito alle elezioni amministrative di Latina, previste nella primavera del 2028, il segretario provinciale ha precisato: «Non abbiamo la sfera di cristallo e non andiamo oltre, ma noi siamo il centrodestra. Si deciderà in base a quello che avverrà nei prossimi mesi. Finora non c’è mai stato un candidato sindaco di Forza Italia nel centrodestra unito. Noi diremo la nostra, ma è chiaro che si tratta di decisioni che vengono prese anche in altri ambiti »

È esattamente lo scenario che Alessioporcu.it aveva previsto nei giorni scorsi: Forza Italia ci proverà con convinzione portando la questione al Tavolo Regionale del Centrodestra che deciderà le candidature nei capoluoghi del Lazio. (Leggi qui: Frosinone e Latina, due crisi ad alta connessione).

Di Rubbo ha risposto anche a una domanda sull’eventuale collegamento tra la crisi politica aperta da Forza Italia a Latina e le situazioni che si stanno verificando in altri Comuni della provincia. «Io parlo per la mia provincia, ovviamente», ha precisato sorridendo. «A Sabaudia due consiglieri di Forza Italia hanno deciso di uscire e poi il sindaco ha assunto una posizione rigida. Lì non c’entra il centrodestra. Peraltro, chi è uscito, secondo me, ha commesso un errore politico. A Terracina il discorso è diverso. In ogni caso, non esiste una strategia provinciale: ogni Comune rappresenta una realtà a sé».

“Fuori dalla maggioranza ma non dal centrodestra”

L’ABC di Latina

A spiegare le ragioni che hanno portato Forza Italia a lasciare la maggioranza è stato il coordinatore cittadino del partito, Stefano Cardillo. “Siamo fuori dalla maggioranza, ma non dal centrodestra. È stata una decisione maturata dal basso, dalla nostra base, dal coordinamento cittadino, poi condivisa dai consiglieri e anche dal nostro assessore. Da cosa nasce? In questi tre anni e mezzo sono state evidenti le nostre critiche e le nostre lamentele sul modo in cui è stata gestita l’organizzazione amministrativa”. Cardillo ha quindi ripercorso i principali motivi di dissenso, a partire dalla gestione di Abc, l’azienda speciale che si occupa del servizio di igiene urbana.

“Fin dal primo momento ci siamo scontrati su Abc. Abbiamo chiesto subito una riunione, nella quale abbiamo spiegato che, con l’attuale assetto dell’azienda, la città sarebbe rimasta sporca e le bollette sarebbero aumentate. Non siamo stati ascoltati e oggi ne vediamo le conseguenze. Poi c’è la politica delle entrate”.

Stefano Cardillo

“Ci siamo espressi anche sull’intervento relativo al nucleo di fondazione, sostenendo che non avrebbe prodotto alcun cambiamento. Abbiamo idee e proposte, ma non veniamo ascoltati. Abbiamo affrontato anche il tema del bilancio, spiegando che non volevamo essere semplicemente chiamati a esprimere un voto, ma partecipare con le nostre idee e proposte. Tutto questo ha portato alla decisione di uscire dalla maggioranza”.

Una scelta che, ha ribadito Cardillo, non modifica la collocazione politica del partito: “Forza Italia è il partito che ha fondato il centrodestra e non usciamo dal centrodestra. Ci collochiamo a lato, ma resteremo nel centrodestra”.

“Città in difficoltà”

Giuseppe Di Rubbo

È stato poi Di Rubbo ad allargare il ragionamento, entrando nel merito delle criticità amministrative e della visione di sviluppo del capoluogo. “Il risultato che vediamo è quello di una città che presenta oggettive difficoltà. I tentativi di intervenire sono stati fatti a livello comunale, da Abc alle politiche di bilancio. Un’amministrazione deve guardare all’insieme delle questioni. È il sindaco che deve fare una sintesi delle priorità, delle tempistiche e dei risultati. E questo, a oggi, è mancato”.

Tra gli esempi citati dal segretario provinciale c’è proprio la gestione delle entrate comunali e il contrasto all’evasione fiscale. “Non è opportuno mettersi a lavorare per migliorare gli accertamenti se poi le banche dati non sono allineate e non si mette in campo una lotta reale all’evasione della Tari. Ci sono attività che potrebbero essere implementate, come il condono, ma non riusciamo a evadere le pratiche: in questo modo scontentiamo i cittadini e non incassiamo risorse. Manca una programmazione e non si riesce a individuare una scala di priorità per capire dove reperire le risorse”.

Il complesso Ruspi

Per Di Rubbo, il problema riguarda anche l’assenza di una strategia complessiva per la città. «La filiera di governo è disponibile, ma se non definiamo quale sia l’idea di sviluppo, diventa difficile capirsi. Non riusciamo a garantire i servizi primari anche a causa delle politiche di bilancio». Un capitolo particolare è quello dell’università e delle prospettive di sviluppo dell’ateneo a Latina. “Qual è l’idea che Latina ha per lo sviluppo della propria università? Abbiamo messo a disposizione il Ruspi e l’ex Banca d’Italia, ma io ho sollecitato il sindaco a predisporre una convenzione prima di concedere le strutture, in modo da stabilire tempi, modalità e costi”.

“Dovremmo forse pensare anche a una serie di servizi abitativi nell’area, che potrebbe essere pedonalizzata. Magari si potrebbero destinare alcuni spazi del palazzo Key agli studenti. In questo modo potremmo dire all’Italia intera di venire a studiare a Latina, perché ci sono anche i servizi necessari”.

“Siamo per l’unità della coalizione”

Il segretario provinciale ha quindi respinto l’idea che la scelta di Forza Italia possa essere interpretata come una rottura con il centrodestra. «Non è che si possa dire che siamo contro il centrodestra. Noi siamo il centrodestra. Siamo pronti a stare insieme, ma dobbiamo rispondere ai cittadini, che si trovano davanti a scuole che non funzionano e strade che hanno bisogno di manutenzione”.

Il Consiglio comunale di Latina

“Questo è stato un passaggio necessario, che ci porta fuori dalle responsabilità della giunta. Siamo fuori dalla maggioranza, ma siamo pronti a votare le cose positive. Non faremo un’opposizione come quella del Movimento 5 Stelle o del Pd. Se arriveranno proposte concrete nella direzione che abbiamo indicato, le voteremo. E questo potrebbe rappresentare anche uno stimolo”.

Infine, Di Rubbo ha rivendicato il significato politico della decisione assunta dal partito: “Il nostro è un atto di onestà nei confronti dei cittadini. Astenersi o votare contro restando in maggioranza non sarebbe stato corretto. Uscire significa quindi riacquistare libertà. È un percorso che serve a fare chiarezza”.

Lo spiegone

Claudio Fazzone

A Latina sembra di assistere allo stesso film proiettato tre anni fa a Frosinone: Forza Italia si smarca, passa all’opposizione, non contesta l’appartenenza al centrodestra, contesta il sindaco e dice che va cambiato il candidato. La manovra si comprende se si legge tutto lo scenario regionale e si legge la situazione di Latina sotto la luce di Frosinone, Rieti e Viterbo. (Tutta la spiegazione è qui: Frosinone e Latina, due crisi ad alta connessione).

Da Frosinone c’è chi è disposto a giurare che non più di una settimana fa il sindaco Riccardo Mastrangeli, al telefono con Matilde Celentano, le aveva profetizzato tutte le mosse che Forza Italia avrebbe messo in campo. Le ha indovinate tutte.