Doppio colpo a Forza Italia: Capolei indagato, Colarossi decaduto

Il doppio colpo per il Gruppo di Forza Italia in Regione Lazio. Fabio Capolei indagato. E Marco Colarossi dichiarato ineleggibile. Al suo posto entra un esponente del M5S

Un consigliere indagato dalla Procura con l’accusa di prendere soldi in cambio di assunzioni, un altro silurato ed affondato dal tribunale che l’ha dichiarato ineleggibile: è un bombardamento micidiale quello che in tre giorni si è abbattuto sul Gruppo di Forza Italia in Regione Lazio.

La Procura della Repubblica di Velletri ha iscritto sul registro degli indagati il consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei (FI) con il fratello Vincenzo, ex coordinatore di Forza Italia nei comuni di Anzio, Nettuno, Ardea e Pomezia, sul litorale romano. Un colpo che arriva a pochissima distanza dalla sentenza che ha dichiarato ineleggibile un altro consigliere regionale di Forza Italia: Marco Colarossi eletto nel Movimento 5 Stelle e poi transitato sotto la bandiera azzurra. Al suo posto entrerà alla Pisana il primo dei non eletti Vincenzo D’Antò.

L’indagato

Fabio Capolei (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica

Ottomila e 94 preferenze con scritto il suo nome: Fabio Capolei è una macchina del consenso. Il più votato tra Roma e provincia nella lista di Forza Italia alle Regionali di febbraio 2023, quasi 1.700 voti di distacco con il secondo arrivato Giorgio Simeoni che ora è capogruppo.

Secondo l’ipotesi della Procura, il Consigliere regionale di Forza Italia avrebbe offerto assunzioni presso la società partecipata del Comune di Nettuno chiamata Poseidon. Lo avrebbe fatto in cambio di soldi ed anche altro.

L’inchiesta è nata dagli accertamenti fatti dalle commissioni d’accesso che hanno portato allo scioglimento per mafia dei Comuni di Anzio e Nettuno. Le commissioni erano entrate in campo dopo l’operazione antimafia Tritone. Alcuni degli intercettati parlavano dei posti di lavoro in vendita chiamandoli ‘caviale speciale‘ dicono gli inquirenti. Altre intercettazioni parlano di collegamenti tra i Capolei e chi gestiva appalti ed assunzioni al Comune.

Con il consigliere regionale Fabio è indagato il fratello Vincenzo che in Forza Italia è stato il coordinatore sul litorale romano. Per lui si ipotizza che non facesse pagare le bollette dell’acqua, garantendo anche interventi di manutenzione gratuiti a molti clienti di Acqualatina. È la partecipata pubblico / privato che gestisce il servizio idrico e di depurazione in provincia di Latina.

Fabio Capolei era stato messo come amministratore della Poseidon direttamente dal sindaco Alessandro Coppola prima di finire coinvolto nelle indagini sulla ‘ndrangheta locale che avrebbe infiltrato la politica.

L’ineleggibile

Marco Colarossi (Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

È il secondo duro colpo sul Gruppo di Forza Italia in Regione Lazio. La settimana scorsa il tribunale ha dichiarato ineleggibile Marco Colarossi. Era il quarto degli eletti nella lista del Movimento 5 Stelle con 1.294 preferenze, dopo di lui c’era Adriano Zuccalà con 48 voti in meno ma sufficienti ad entrare in Regione grazie alle dimissioni rassegnate prima ancora di mettere piede in Aula dalla mancata governatrice Donatella Bianchi. Poi il primo dei non eletti: Enzo D’Antò con 1.174 voti. È stato lui a presentare ricorso contro Marco Colarossi.

Cosa c’entra con Forza Italia? Ci era passato la scorsa estate, lasciando i grillini per approdare al Partito fondato da Silvio Berlusconi; lui e la consigliera Roberta Della Casa. Perché Marco Colarossi non era eleggibile e perché la Regione non se n’è accorta al momento della proclamazione?

Valentina Corrado con Mauro Buschini

Il Tribunale ha stabilito che l’elezione è nulla perché Colarossi era dipendente a tempo determinato nello staff dell’allora assessore regionale al Turismo Valentina Corrado (M5S). Aveva tempo fino al 14 gennaio per dimettersi a candidarsi. Cos’è quella data? È quella in cui si presentavano le liste per le elezioni regionali: per non incorrere nell’ineleggibilità Antonio Pompeo (Pd) si dimise da sindaco di Ferentino. E Colarossi? Si è dimesso l’11 gennaio. Allora era nei termini.

No, non lo era. Perché una cosa è presentare le dimissioni ed un’altra cosa è protocollarle e renderle efficaci. E quella lettera risulta protocollata in Regione Lazio solo il 20 febbraio quando capolei ha la certezza dell’elezione Per il tribunale “non possono ritenersi in alcun modo valide”.

Ma la Regione sapeva tutto

(Foto: Regione Lazio Press Service)

C’è un aspetto che coinvolge la Regione Lazio. Sapeva della situazione. Per tentare di salvare il grillino diventato forzista era sceso in campo anche il senatore Claudio Lotito: a marzo aveva presentato un emendamento al Decreto Elezioni proponendo l’abolizione dell’ineleggibilità a consigliere regionale per chi è dipendente dello stesso ente per cui corre. Ci sarebbero gli estremi per parlare di norma ad personam.

Cosa c’entra il Consiglio Regionale? A maggio, nel tentativo di offrire un salvagente a Capolei il Consiglio esamina la situazione e conferma la sua elezione. Al tribunale non ha fatto né caldoi né freddo: c’è una gerarchia delle Leggi e quella nazionale prevale su quella regionale. Per questo i giudici hanno “dichiarato la sussistenza della causa di ineleggibilità di Marco Colarossi a Consigliere del Consiglio regionale della Regione Lazio”.

Non solo. Per essere proprio chiari ne hanno dichiarato “conseguentemente la decadenza” dalla carica. E per non lasciare margini al dubbio hanno disposto “la correzione del risultato delle elezioni regionali”. A risultare eletto è Vincenzo D’Angiò del Movimento 5 Stelle. Forza Italia perde un Consigliere.