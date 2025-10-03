Due canestri, un confine

A Gorizia, un tempo serviva il passaporto per attraversare il confine con la Slovenia. Oggi, ex capitani di basket Datome e Dragic inaugurano playground simbolici, unendo ciò che la politica ha diviso. La rivoluzione inizia con il gioco e l'inclusione.

C’è stato un tempo in cui a Gorizia, se volevi salutare un amico dall’altra parte della strada, ti serviva il passaporto. Oggi, su quel confine che per decenni ha separato due mondi – Italia e Slovenia, l’Est e l’Ovest, una cortina e la libertà – si tirano palloni in un canestro.

Gigi Datome e Goran Dragic, ex capitani delle rispettive nazionali di basket, hanno scelto di intitolare a loro nome due playground costruiti proprio sul confine tra Gorizia e Nova Gorica. Uno guarda a Est, l’altro a Ovest. Nessun muro, solo un campo da gioco che unisce ciò che la politica ha diviso per troppo tempo. È un gesto simbolico: ma di quelli che pesano più di mille convegni sul dialogo tra i popoli.

La rivoluzione in due canestri

L’idea è della Goran Dragic Foundation, ma il progetto è parte di GO! 2025, la Capitale europea della cultura che Gorizia e Nova Gorica condivideranno. Non solo palchi, mostre e concerti: qui si parte dal cemento ruvido di un campo da basket. Perché l’inclusione non si predica, si costruisce. Magari con due canestri e qualche linea per terra.

Datome lo dice bene: “I confini esistono, ma non devono diventare distanze nei valori”. E Dragic rilancia: “Il sogno è vedere campetti così anche dove oggi si combatte”. Gaza, Ucraina, ovunque serva un pallone per fermare l’odio.

A volte, le rivoluzioni iniziano con una tripla. E un’idea semplice: giocare insieme, anche là dove una volta ci si divideva.

