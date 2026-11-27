La Regione assegna 2,1 milioni a nove Comuni per evitare il dissesto finanziario: quattro sono in Ciociaria. E con il programma straordinario arrivano oltre 39 milioni per 93 opere, il 60 % ai piccoli centri

Principiis obsta. Opponiti agli inizi, scriveva Ovidio: perché la medicina preparata tardi non serve più, quando il male si è irrobustito grazie ai lunghi indugi. Non si occupava di bilanci comunali, Ovidio. Ma il dissesto finanziario di un Comune funziona esattamente come i mali dei suoi versi: non arriva mai all’improvviso. Comincia con un disavanzo che nessuno vuole guardare, cresce con un debito che si rinvia, esplode quando ormai l’unica strada è dichiarare il default.

La Regione Lazio ha deciso di giocare d’anticipo: 2,1 milioni di euro a nove Comuni che hanno i conti in bilico ma non ancora rotti. La medicina, stavolta, prima della malattia.

Nove nomi sul Bollettino

Uno scorcio di Paliano con in vista Palazzo Colonna

Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e attinge al Fondo per prevenire il dissesto finanziario degli enti locali, secondo i criteri approvati dalla Giunta lo scorso luglio. I numeri non hanno bisogno di essere interpretati, basta leggerli: Castel Gandolfo riceve 154.495 euro, Falvaterra 85.831, Gallinaro 207.433, Lariano214.577, Morlupo 429.153, Nettuno 429.153, Paliano 386.238, Pomezia 128.746, Terelle 64.373.

Quattro Comuni su nove sono in provincia di Frosinone — Falvaterra, Gallinaro, Paliano e Terelle — e insieme portano a casa 743.875 euro, più di un terzo dell’intero fondo. Non capoluoghi, non città: paesi. È lì che i bilanci si rompono più facilmente, perché basta un contenzioso perso o un credito mai riscosso per far saltare gli equilibri di un ente che vive di pochi numeri.

Tradotto dal politichese

L’intervento, dice la Regione, è «finalizzato a favorire il risanamento finanziario degli enti locali, sostenendo la riduzione del disavanzo e dell’indebitamento». Tradotto dal politichese: questi soldi servono a tappare le falle prima che la nave vada a fondo. Perché un Comune che dichiara dissesto non è una formula contabile: è un ente che taglia i servizi, porta le tasse locali al massimo consentito e consegna i conti a una gestione commissariale che dura anni.

Giancarlo Righini, assessore regionale al bilancio

Evitarlo costa meno che curarlo — allo Stato, alla Regione e soprattutto ai cittadini. «Il nostro obiettivo è intervenire in maniera preventiva, evitando che le criticità di bilancio possano compromettere la capacità degli enti di garantire servizi essenziali alle comunità» — spiega l’assessore regionale al Bilancio Giancarlo Righini — con «criteri oggettivi» di assegnazione e «puntuali meccanismi di controllo». Che è il punto delicato: i soldi arrivano, ma arrivano con il termometro attaccato. Il risanamento dev’essere strutturale, non un’aspirina.

Il secondo binario: 39 milioni per 93 cantieri

Nello stesso Bollettino corre un secondo binario, che va nella direzione opposta: non salvare chi rischia di cadere, ma finanziare chi vuole costruire. Sono le graduatorie del Programma straordinario regionale di investimenti pubblici per il triennio 2026-2028: oltre 39 milioni di euro a fondo perduto, 93 interventi.

Un cantiere in piena attività

Oltre 16 milioni vanno alle infrastrutture pubbliche e sociali — scuole, impianti sportivi, edifici pubblici, spazi di aggregazione — per 39 interventi; circa 23 milioni alla viabilità, 54 interventi, con la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle strade comunali in testa alle priorità. La dotazione iniziale era di 27,1 milioni: la Giunta ne ha aggiunti altri 11,9, facendo scorrere le graduatorie.

Chi pesa poco prende di più

Dentro quei 39 milioni c’è una scelta politica precisa, e sta nei numeri: ai Comuni sotto i 5mila abitanti vanno quasi 23,2 milioni, il 60% dell’intero stanziamento, per 53 interventi. Ai Comuni più grandi, 15,9 milioni per 40 opere. In una regione dove i piccoli centri si spopolano e le casse comunali non riescono a coprire nemmeno la progettazione, la proporzione è rovesciata rispetto al peso demografico: chi pesa meno prende di più.

Manuela Rinaldi, assessore regionale ai lavori pubblici

«Abbiamo voluto riservare particolare attenzione ai piccoli Comuni, spesso caratterizzati da una minore capacità finanziaria», dichiarano insieme Righini e l’assessore ai Lavori pubblici Manuela Rinaldi, legando l’investimento al contrasto dello spopolamento.

Due binari, una sola logica: intervenire prima. Prima che il disavanzo diventi dissesto, prima che la strada franata diventi isolamento, prima che il paese che si svuota diventi un borgo fantasma. Ovidio, in fondo, l’aveva già scritta la delibera: la medicina preparata tardi non guarisce nessuno.