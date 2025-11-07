Due milioni dalla regione per le feste locali: ecco chi prenderà i soldi

Due milioni dalla Regione Lazio per le manifestazioni locali. Ecco i Comuni della provincia di Frosinone che prenderanno i soldi

Roberta Di Domenico

Spifferi frusinati

Due milioni per le feste e le celebrazioni sui territori della province del Lazio: i soldi li mette la Regione. L’elenco definitivo è stato pubblicato nel  BURL il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n°92 del 6 novembre 2025. Lì c’è il Decreto 170 del 4 novembre 2025 con l’assegnazione del Patrocinio oneroso per l’annualità 2025 a favore di Comuni, Circoscrizioni e Associazioni Pro Loco del Lazio.

Cosa finanzia

Il Carnevale di Frosinone (Foto © CiociariaTurismo)

Il decreto mira a sostenere le manifestazioni tradizionali locali: storiche, artistiche, religiose e popolari. L’intento è quello di promuovere il turismo regionale. Le risorse stanziate ammontano a 2 milioni e 68mila euro, suddivise tra:

  • 1.309.000,00 per Comuni e Circoscrizioni 
  • 759.000,00 per le Pro Loco 

Le 376 manifestazioni ammesse sono state valutate da una Commissione istituita il 14 maggio scorso.  In base al punteggio ottenuto, gli eventi sono stati suddivisi in tre fasce:

  • Fascia A (75–100 punti): € 18.000,00
  • Fascia B (61–74 punti): € 9.000,00
  • Fascia C (45–60 punti): € 5.000,00

Ben 86 tra Comuni e Pro Loco della provincia di Frosinone sono stati ammessi al finanziamento, per un totale di 467.000 euro. Un segnale forte di riconoscimento per il patrimonio culturale e tradizionale del territorio ciociaro.

Doppietta a Frosinone

Pastorizia in Festival (Foto © CiociariaTurismo)

Questi fondi, come sottolineato dal Decreto, hanno lo scopo di “rafforzare l’identità culturale e turistica dei territori, sostenendo la partecipazione popolare e la promozione delle tradizioni locali“. Un contributo importante che rappresenta linfa vitale per le comunità ciociare, sempre più protagoniste del turismo esperienziale e culturale.

Da rilevare infine che il Comune Capoluogo è stato l’unico, degli 86 in elenco, ad essere premiato con il finanziamento di ben 2 manifestazioni (BallaciòFesta della Radeca).

A chi i soldi

Ecco il dettaglio di tutti i contributi ricevuti dai Comuni e Pro Loco della Provincia di Frosinone.

NR TipoEnteEventoFasciaImporto (€)
1Pro LocoArpinoIl Gonfalone di Arpino 2025 (24ª ed.)A18.000
2ComuneFontana LiriFesteggiamenti in onore di Maria SS. di LoretoB9.000
3ComuneCastelnuovo ParanoCastelnuovo tra storia tradizione e religioneB9.000
4ComunePiciniscoPastorizia in Festival – XXIII Ed.B9.000
5Pro LocoCollepardo47ª Sagra delle fettuccine 2025B9.000
6ComuneFiuggiFesta Patronale S. BiagioB9.000
7Pro LocoFontana LiriMadonna della Costa (Pasquetta di Fontana Liri)B9.000
8Pro LocoFontechiariFesta dell’Autunno con la MAXITORTAC5.000
9ComuneAmasenoIl Miracolo di San Lorenzo – Anno Giubilare LaurenzianoC5.000
10ComuneCampoli Appennino38ª Festa del Tartufo Bianco e NeroC5.000
11Pro LocoCoreno AusonioLa Serra dal 1959C5.000
12Pro LocoFalvaterra48ª Sagra delle Fettuccine CiociareC5.000
13ComuneAlatriFestival Internazionale del Folklore “Flavio Fiorletta”C5.000
14ComunePicoRally di PicoC5.000
15ComuneTerelle41ª Sagra delle CastagneC5.000
16ComuneCepranoXXIV Rievocazione Storica di Manfredi di SveviaC5.000
17Pro LocoCervaroAlla scoperta delle antiche radiciC5.000
18Pro LocoGiuliano di RomaSagra degli Maccaruni cu gli feriC5.000
19ComuneCollepardoSan Domenico Abate Compatrono di CollepardoC5.000
20ComunePofiFeste delle Tradizioni d’AutunnoC5.000
21ComuneCellenoNatale Cellenese e la Magia delle TradizioniC5.000
22ComuneGallinaroVivi Gallinaro – 39ª ed.C5.000
23Pro LocoTriviglianoRievocazione storica della Natività – Presepe viventeC5.000
24ComunePignataro InteramnaCentenario Incoronazione PerpetuaC5.000
25ComuneColfeliceEstate 2025: Feste Patronali e TradizioniC5.000
26ComunePalianoPalio dell’Assunta 2025C5.000
27ComuneIsola del LiriFesteggiamenti SS. Crocifisso 2025C5.000
28ComuneTorriceRadici e Futuro: Torrice tra i Compatroni San Sebastiano e San RoccoC5.000
29ComuneS. Ambrogio sul GariglianoAlla riscoperta delle nostre radiciC5.000
30ComuneFalvaterraLe Notti di Bacco XIII Ed.C5.000
31ComuneS. Andrea del GariglianoMadonna delle Grazie – Riti e TradizioniC5.000
32ComuneTriviglianoTradizione e Cultura a TriviglianoC5.000
33Pro LocoAusoniaFiera Millenaria 2025C5.000
34ComuneCoreno AusonioNatale a Coreno XVII Ed.C5.000
35Pro LocoVallerotondaFesta dell’Emigrante – Il RitornoC5.000
36Pro LocoCastro dei VolsciAgosto Castrense 54ª Ed.C5.000
37ComuneSettefratiFesteggiamenti in onore Madonna di CannetoC5.000
38ComuneSgurgola70ª Festa dell’UvaC5.000
39ComuneAcutoAcuto JazzC5.000
40ComuneAnagniI Giorni dello Schiaffo – Palio di San MagnoC5.000
41Pro LocoAlatriPalio Quattro PorteC5.000
42ComuneRocca d’ArceFesta delle Antiche TradizioniC5.000
43ComuneGuarcinoLa Disfida del MalpensaC5.000
44Pro LocoPatrica56ª Sagra dell’Acquata i dulla CallarostaC5.000
45Pro LocoPiciniscoFesteggiamento Madonna di CannetoC5.000
46Pro LocoFerentinoPalio di San Pietro Celestino – La Giostra dell’AnelloC5.000
47ComuneFilettinoFilettino A.R.T.E. Ambiente Ritmo Tradizioni EmozioniC5.000
48Pro LocoFrosinoneFesta della Radeca – Carnevale StoricoC5.000
49ComuneGiuliano di RomaFesta Patronale S. BiagioC5.000
50ComuneS. ApollinareFesta Patronale 2025C5.000
51ComuneAcquafondata50° Festival Nazionale e Internazionale della ZampognaC5.000
52ComuneSantopadreFesta dell’Emigrante – 50ª Ed.C5.000
53Pro LocoTerelleEstate Terellese XXIII Ed.C5.000
54ComuneVeroliFesteggiamenti Madonna della Pietà – Sagra della CiammellaC5.000
55Pro LocoVilla S. StefanoSaperi, Sapori, Suoni d’Estate – 45ª Sagra dei CecapretiC5.000
56ComuneViticusoAgosto Viticusano – Arte e Cultura delle OriginiC5.000
57ComuneColle San MagnoIl Borgo RaccontaC5.000
58ComuneFrosinoneBallaciòC5.000
59ComuneVallecorsaLa Serata GastronomicaC5.000
60ComuneCasalatticoFestival delle Montagne dei 3 ConfiniC5.000
61ComuneSupinoVivi SupinoC5.000
62ComuneVallerotondaVivi Valvori: suoni e sapori tra i vicoliC5.000
63ComuneVilla S. StefanoRievocazione Storica “La Panarda”C5.000
64ComuneFumoneRievocazione Storica “Castrum Ludi Fumonis”C5.000
65ComunePiedimonte S. GermanoGuerra e Pace 2025C5.000
66Pro LocoS. Biagio SaraciniscoFesta dell’Emigrante 2025C5.000
67Pro LocoS. Donato Val di CominoLa FestaC5.000
68ComuneS. Giorgio a LiriVasci Vicoli e Pertose 2025C5.000
69ComuneCasalvieriFesteggiamenti Santo Patrono Sant’Onorio MartireC5.000
70ComuneFontechiariTradizione e Storia ContadinaC5.000
71ComuneStrangolagalliEstate al BorgoC5.000
72Pro LocoVallemarinaSagra Laina e Fasuri – Tipicità VallefreddaneC5.000
73ComuneVilla LatinaFesta dell’Emigrante 55ª Ed.C5.000
74ComuneRoccaseccaLe Cantine de ‘na vota XX Ed.C5.000
75Pro LocoSant’Elia FiumerapidoLa Festa di CasalucenseC5.000
76Pro LocoViticusoViticuso tra Antichi Sapori e Tradizioni XII Ed.C5.000
77ComuneAusoniaFesta dell’Emigrante 2025C5.000
78ComuneSant’Elia FiumerapidoSant’Elia fra i VicoliC5.000
79Pro LocoSoraLa Cucina di Casa NostraC5.000
80ComuneTorre CajetaniEstate TorrigianaC5.000
81Pro LocoTorre CajetaniXXII Presepe Vivente di Torre CajetaniC5.000
82ComuneAlvitoCivitas Alvito – 4ª Ed.C5.000
83Pro LocoFilettinoB.A.C.I. – Benessere, Arte, Cultura, IncantoC5.000
84ComuneSoraInfiorata del Corpus Domini 2025C5.000
85Pro LocoVeroliBorgo in Festa “La Moricola” 2025C5.000
86ComuneVico nel LazioVico Estate 2025C5.000