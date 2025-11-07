Due milioni dalla regione per le feste locali: ecco chi prenderà i soldi

Due milioni dalla Regione Lazio per le manifestazioni locali. Ecco i Comuni della provincia di Frosinone che prenderanno i soldi

Due milioni per le feste e le celebrazioni sui territori della province del Lazio: i soldi li mette la Regione. L’elenco definitivo è stato pubblicato nel BURL il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n°92 del 6 novembre 2025. Lì c’è il Decreto 170 del 4 novembre 2025 con l’assegnazione del Patrocinio oneroso per l’annualità 2025 a favore di Comuni, Circoscrizioni e Associazioni Pro Loco del Lazio.

Cosa finanzia

Il Carnevale di Frosinone (Foto © CiociariaTurismo)

Il decreto mira a sostenere le manifestazioni tradizionali locali: storiche, artistiche, religiose e popolari. L’intento è quello di promuovere il turismo regionale. Le risorse stanziate ammontano a 2 milioni e 68mila euro, suddivise tra:

€ 1.309.000 ,00 per Comuni e Circoscrizioni

,00 per Comuni e Circoscrizioni € 759.000,00 per le Pro Loco

Le 376 manifestazioni ammesse sono state valutate da una Commissione istituita il 14 maggio scorso. In base al punteggio ottenuto, gli eventi sono stati suddivisi in tre fasce:

Fascia A (75–100 punti): € 18.000,00

(75–100 punti): € 18.000,00 Fascia B (61–74 punti): € 9.000,00

(61–74 punti): € 9.000,00 Fascia C (45–60 punti): € 5.000,00

Ben 86 tra Comuni e Pro Loco della provincia di Frosinone sono stati ammessi al finanziamento, per un totale di 467.000 euro. Un segnale forte di riconoscimento per il patrimonio culturale e tradizionale del territorio ciociaro.

Doppietta a Frosinone

Pastorizia in Festival (Foto © CiociariaTurismo)

Questi fondi, come sottolineato dal Decreto, hanno lo scopo di “rafforzare l’identità culturale e turistica dei territori, sostenendo la partecipazione popolare e la promozione delle tradizioni locali“. Un contributo importante che rappresenta linfa vitale per le comunità ciociare, sempre più protagoniste del turismo esperienziale e culturale.

Da rilevare infine che il Comune Capoluogo è stato l’unico, degli 86 in elenco, ad essere premiato con il finanziamento di ben 2 manifestazioni (Ballaciò – Festa della Radeca).

A chi i soldi

Ecco il dettaglio di tutti i contributi ricevuti dai Comuni e Pro Loco della Provincia di Frosinone.