Duello senza sfumature: Marino e Santovincenzo dominano la scena

Ad Anagni il confronto politico si gioca tutto sull’asse tra Luca Santovincenzo e Carlo Marino: opposizione contro maggioranza, numeri contro diritti, social contro social. Uno scontro continuo che, tra polemiche e simboli, sembra già proiettato verso le comunali del 2028.

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Ad Anagni la politica ha trovato da tempo i suoi due poli magnetici, capaci di orientare l’ago della bussola del dibattito pubblico tra attacchi frontali, video social e una dialettica che non concede spazio alle sfumature. Luca Santovincenzo e Carlo Marino sono, a ben vedere, le due facce di una stessa medaglia mediatica: pur essendo politicamente agli antipodi, condividono la capacità, e forse il gusto, di occupare costantemente la scena, trasformando ogni seduta di consiglio comunale o ogni fatto di cronaca (politica e non) in un palcoscenico per le proprie visioni contrapposte.

Il consiglio comunale della città dei papi, in questo senso, è diventato il teatro di uno schema quasi rituale. Da un lato c’è Santovincenzo, leader di LiberAnagni, che incarna l’opposizione documentata, talvolta sferzante, sempre pronta a mettere l’indice sulle presunte mancanze dell’amministrazione. Dall’altro lato siede Carlo Marino, assessore al Bilancio e alla Cultura della giunta Natalia, che ha fatto del sarcasmo e della replica puntuta il suo marchio di fabbrica.

Tra i due non c’è solo un disaccordo politico: c’è l’assenza totale di una volontà di mediazione.

Due Anagni diverse

Carlo Marino

Rappresentano due Anagni diverse, che non hanno alcuna intenzione di incontrarsi a metà strada. Eppure, come detto, sia pure in questo scontro perpetuo, i due sembrano gemelli separati dalla nascita per quanto riguarda l’uso dei nuovi media. Entrambi hanno compreso che la battaglia politica oggi si vince, o almeno si combatte, sulla cassa di risonanza dei social network. Se Marino sceglie spesso il formato video per comunicare i traguardi dell’amministrazione, Santovincenzo risponde colpo su colpo con post analitici o interventi a caldo.

L’ultimo capitolo di questa saga ha visto due giorni fa Marino partire ancora all’attacco (non direttamente contro Santovincenzo, va detto) citando una recente inchiesta sul mercato immobiliare provinciale, che ha restituito un’immagine positiva della salute economica e abitativa di Anagni. Per l’assessore, quei dati sono stati l’arma perfetta per colpire i catastrofisti, ovvero coloro che, a suo dire, raccontano una città in declino solo per fini elettorali. Il riferimento a Santovincenzo, pur senza nominarlo, era evidente: un invito a guardare la realtà dei numeri anziché le criticità sollevate dall’opposizione.

Il vilipendio

Il manifesto che ha portato alle 7 denunce

Le parole di Santovincenzo non si sono fatte attendere. Spostando il campo di battaglia dai dati economici ai diritti civili e alla libertà di critica. Il pretesto è stato il polverone sollevato dai manifesti di satira contro la Premier Giorgia Meloni apparsi in città, che hanno portato a sette denunce per vilipendio. Per l’esponente di LiberAnagni, la reazione delle autorità e il clima di caccia alle streghe sono il sintomo di una gestione del potere che ha perso la bussola.

Santovincenzo non ha usato mezzi termini, vedendo in questa vicenda la prova di un cortocircuito democratico locale. “Questa immagine è una critica politica legittima, piaccia o meno“, ha detto il consigliere riferendosi al manifesto incriminato; sottolineando come l’eccesso di zelo dei denuncianti si sia trasformato in un clamoroso fallimento comunicativo. Secondo il leader dell’opposizione, “il tempo, come sempre, è galantuomo“, poiché il tentativo di silenziare il dissenso ha sortito l’effetto opposto, portando la questione alla ribalta nazionale.

L’analisi di Santovincenzo si è fatta poi più dura nei confronti della maggioranza e di chi ha orchestrato la reazione giudiziaria: “Chi ha scelto la via della denuncia per orchestrare una campagna di diffamazione mediatica contro il dissenso, ha segnato un autogol immane. Non solo ha dato una risonanza nazionale a ciò che voleva oscurare, ma ha trascinato in una figuraccia collettiva tutti coloro che si sono prestati a farne da zelanti strumenti“.

Il simbolo della libertà di pensiero

Luca Santovincenzo

In questo scenario, gli autori dei manifesti, inizialmente isolati, sono diventati per Santovincenzo “il simbolo della libertà di opinione“, mentre la stessa premier Meloni sarebbe stata danneggiata proprio dai suoi difensori più accaniti. “L’eccesso di zelo dei nostri esperti del vilipendio ha fatto girare ovunque un’immagine che associa Giorgia Meloni a uno slogan politicamente devastante. Uno slogan che, purtroppo per loro, non fa una piega nella sua cruda sintesi satirica.“

La conclusione del consigliere di minoranza è suonata come un avvertimento politico che va oltre il singolo episodio: “Il clima politico che si respira ad Anagni parla chiaro: quando arrivi a usare le denunce per rispondere alle idee, significa che sei all’angolo. L’effetto boomerang di questa vicenda dimostra una sola cosa: il vostro tempo è finito“.

Scenario inevitabile

Daniele Natalia

La distanza siderale tra la visione di Marino, fatta di numeri positivi, sviluppo immobiliare e difesa istituzionale, e quella di Santovincenzo, imperniata sulla tutela del dissenso e sulla critica al modello di governo, prefigura uno scenario futuro quasi inevitabile.

Se la legislatura Natalia dovesse proseguire senza scossoni fino alla sua scadenza naturale, è assai probabile che il 2028 vedrà proprio questi due protagonisti sfidarsi per la fascia tricolore. Carlo Marino appare come il naturale erede politico-mediatico dell’attuale maggioranza, l’uomo capace di comunicare i successi con piglio deciso e un tocco di ironia. Luca Santovincenzo, dal canto suo, ha già consolidato il suo ruolo di punto di riferimento per un’area che chiede discontinuità totale e una politica più attenta ai diritti e alla partecipazione.

Ad Anagni, in ultima analisi, la campagna elettorale sembra non finire mai. Tra un video su Facebook, una delibera di bilancio e una denuncia per vilipendio, la città osserva i suoi due gemelli diversi prepararsi al duello finale. A meno che, come spesso è accaduto nella politica anagnina, il gioco delle alleanze o un voto anticipato non rimescolino le carte prima del previsto. Ma una cosa è certa: la scena, da qui ad allora, sarà tutta loro.