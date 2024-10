“E’ ancora Veroli”, perché idee e progetti non restino intenzioni

Evento di presentazione presso il Cine Sala Trulli ed iniziative fino a gennaio 2025 per mettere a regime le nuove sfide cittadine

La Veroli che già era, la Veroli promessa e la Veroli come deve essere. Al di là delle promesse e per seguire l’usta di un battage che, alla cittadina ernica, appartiene di diritto. Quello di scrigno di bellezza, cultura ed iniziative, tutte caratteristiche che dovranno portare la perla ciociara a diventare due cose. Concettualmente e sul lungo termine epicentro di un nuovo turismo sostenibile, pragmaticamente ed a breve termine spot di accoglienza per il Giubileo 2025. Veroli possiede una delle sole tre Scale Sante della cristianità al mondo, e la sfida sarà quella di accogliere i turisti al top delle possibilità di offerta.

Un’offerta che è stata oggetto dell’evento di presentazione tenutosi presso il Cine Sala Trulli. Lo scopo è stato quello di superare le “sensazioni” e di dare certezze empiriche, con un calendario preciso di eventi per la parte finale del 2024. E l’ida messa a terra dall’amministrazione di Piazza Mazzoli guidata da Germano Caperna è stata quella di “una Veroli viva, cuore pulsante di esperienze, eventi e bellezza”.

Cerquozzi: “Qui si vive bene sempre”

Con quali iniziative? Lo strumento pratico è stata l’illustrazione del ricco programma di appuntamenti “è ancora Veroli”. Da vicesindaca pro tempore e assessore alla Cultura, al Turismo e al Commercio, Francesca Cerquozzi ha avuto il compito di illustrare nel dettaglio le iniziative. Così: “Questo programma dà concretezza alle parole spese in campagna elettorale e stiamo restituendo quanto raccolto in questi mesi. Abbiamo messo nero su bianco idee e progetti importanti, perché Veroli ha tanto da dare e a questo tanto altro abbiamo volutamente dato un nome”.

Lo scopo è sottolineare la spendibilità a misura d’uomo di una comunità che ha saputo mettere la cultura a servizio dell’economia di scala larga. “Venite a Veroli perché qui si vive bene e si vive bene sempre. La cultura non è solo una voce in bilancio, per noi ma un volano anche economico importante su cui stiamo investendo tanto. Questa amministrazione, grazie al Sindaco Caperna, sta osando, guardando al futuro con lungimiranza ma anche con ambizione”.

“È ancora Veroli mette insieme turismo, natura, food, sostenibilità, cultura, tradizione e tanto altro: una scommessa in cui crediamo”. In ordine alle iniziative lo start è stato già domenica 13 ottobre. E con la giornata dedicata “alle Famiglie al Museo, la Famu presso il Museo Civico Archeologico e l’ormai tradizionale Maratona degli Ernici con l’Ernica Running”.

Superare l’equazione eventi-estate

Uno degli spettacoli dei Fsti estivi

Lo spiega una nota di Piazza Mazzoli. La chiave di volta è quella per cui Veroli, questa Veroli, vuole superare l’equazione un po’ scontata per cui gli eventi sono fattore esclusivamente legato alla bella stazione. Estate-cose da fare-vedere sarà un mood minimo sindacale, ma il team Caperna vuole fare di più. “Una parentesi autunnale e invernale sarà poi riservata a ‘Verolibri’, che con più appuntamenti letterari porterà le strenne a Veroli. Ottobre e novembre saranno i mesi del Pianoro di Prato di Campoli e delle sue suggestioni, con ‘Meraviglie d’Autunno: Passeggiate a Prato di Campoli”.

Questo step sarà a cura della Compagnia dei Viandanti e del suo Mentore storico, Stefano Gaetani. La nota stampa prosegue spiegando che “note e musica arriveranno con ‘Veroli incanto’, una rassegna musicale realizzata insieme a Provincia Creativa. Con ‘Troppo Buone, i sapori a km 0’. Per 4 appuntamenti pensati tra centro storico e contrade, i prodotti locali faranno tappa a Veroli il 27 ottobre, il 24 novembre, il 15 dicembre e il 26 gennaio”.

Arti sacre e degustazioni

L’abbazia di Casamari (Foto © Ciociaria Turismo)

E ancora: “Il 23 novembre, presso l’Abbazia di Casamari classe ed eleganza si fonderanno in ‘Arti Sacre in Abbazia’, un percorso degustativo di vini curato dalla Fis e contornato dal suono delle corde di violino”. Non poteva mancare l’arte del proscenio, quella a cui Veroli è particolarmente legata. “Al via il 10 novembre, la stagione teatrale del Teatro Comunale di Veroli, un vanto della Città per qualità che ha eco ben oltre i confini locali per qualità e spessore del cartellone. Sempre il 10 novembre una novità: ‘Wine not? Le vie del Vino rosso’, un evento proposto dalla Pro Loco che porterà il gusto e la convivialità nel centro storico. Il 21 novembre, si celebra la festa dell’albero con ‘Radici’, una tradizione centenaria che la nostra Città condivide con gli istituti comprensivi del territorio”.

Non è finita: “Il 23 novembre sarà la volta di ‘WAWE: women, art, Veroli’, un’occasione di riflessione sulla figura della donna e della ‘Giornata delle arti’, promossa dall’IIS Sulpicio. Per il 30 novembre, un appuntamento fortemente voluto dall’amministrazione, ‘Diciottesimo in Comune’”.

Cerimonia per i neo 18enni

Che significa? Che “ai neo diciottenni verrà dedicata una cerimonia di consegna della Costituzione e della tessera elettorale per poi proseguire con una vera e propria festa corale”. Il mese festivo per eccellenza chiude il programma così come in calendario chiuderà il 2024. “Dicembre, tempo di Natale e di ‘Christmas in Wonderland’, un pacchetto ricco di iniziative che verrà presto svelato. Il 30 Dicembre, l’Abbazia di Casamari ospiterà il consueto ‘Concerto di fine anno’ giunto alla sua 32°edizione”.

L’anno che segna il Giubileo 2025 “si aprirà con ‘Pò lenta’, appuntamento con il quale la convivialità della polentate approderà nelle contrade. A gennaio, con un’anteprima sul Festival della Filosofia e sul tema del 2025- (tema ed appuntamento questo molto caro alla Cerquozzi – ndr), verrà anche presentato un progetto che interesserà gli Istituti superiori”.

Il plauso di Vacana e Quadrini

A chiosa la nota spiega che un plauso è arrivato anche da Provincia Creativa, nelle parole del consigliere provinciale, Luigi Vacana: “Veroli è una Città con una visione ben chiara di come lo sviluppo passi dalla cultura e con Provincia Creativa sia ben lieti di fare qui tappa con Veroli incanto.”

Una fotografia di valenza e spessore che ha ribadito anche il Presidente del Consiglio Provinciale Gianluca Quadrini: “Veroli è punto di riferimento per tutta la Provincia e anche per la Regione Lazio per la qualità dei progetti portati avanti”.