E io pago il parcheggio, a Ferentino scontro maggioranza-opposizione

Tensione alle stelle in città dopo la decisione dell'Amministrazione comunale di istituire un ticket per l'area a ridosso del casello autostradale. Il sindaco Fiorletta: "Non vogliamo fare cassa, scelta necessaria per garantire la manutenzione". L'opposizione all'attacco: "Penalizzati i pendolari. istituita una nuova tassa per i cittadini di cui non c'era bisogno"

Emiliano Papillo

La notizia era nell’aria da diversi mesi, ora è diventata ufficiale. A Ferentino il parcheggio a ridosso del casello autostradale e dell’ingresso della superstrada Ferentino-Frosinone-Sora sarà presto a pagamento. Si tratta di un’area utilizzata soprattutto dai pendolari che si recano nella vicina stazione ferroviaria e da chi lascia l’auto per recarsi al lavoro nella capitale proveniente soprattutto da Boville, dal sorano ed anche dall’ Abruzzo.

Ad annunciare l’importante novità è stato il sindaco Piergianni Fiorletta. Una volta terminato l’iter burocratico gli oltre 100 posti auto che per anni sono stati liberi diventeranno a pagamento. Gli operai specializzati hanno già provveduto a fare le strisce blu e a posizionare i parchimetri.

Il sindaco Fiorletta: “Non intendiamo fare cassa”

Piergianni Fiorletta

I costi? Un euro l’ora. Con la tariffa agevolata si arriva a tre euro al giorno, dieci a settimana. Con gli abbonamenti si può risparmiare molto: 30 euro al mese, 100 per sei mesi e 150 euro per l’annuale.

“Non intendiamo punire nessuno e non è assolutamente una decisione presa per fare cassa – tiene a precisare Fiorletta – Abbiamo preso questa scelta dopo l’apertura del parcheggio alla stazione ferroviaria da 100 posti di cui abbiamo tramite un accordo con RFI la manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che il controllo delle telecamere. Un modo per ammortizzare le spese anche perché abbiamo la gestione e manutenzione anche dell’area a ridosso del casello che ora diventerà a pagamento. Abbiamo deciso di venire incontro ai pendolari con prezzi bassissimi “.

Decisione necessaria

Un parchimetro

Il sindaco Fiorletta argomenta ed entra nel dettaglio di una scelta che ha fatto storcere la bocca soprattutto ai pendolari. “Non è facile mantenere pulite ed in ordine due aree grandi come il parcheggio alla stazione e quello alla rotatoria del casello – ha ricordato il primo cittadino – Entrambi sono oggetto spesso di atti vandalici. Ci sono le telecamere e le faremo funzionare. Abbiamo in serbo di ottenere da RFI la seconda parte del nuovo parcheggio della stazione ferroviaria, altri 120 posti che intendiamo tenere liberi, gratuiti. Poi è nostro grande desiderio aprirvi un bar per fornire un servizio ai cittadini e per questioni di sicurezza”.

Ulteriori 100 posti a pagamento quindi dai prossimi giorni saranno attivi nel territorio di Ferentino oltre quelli già presenti in centro nelle zone adiacenti alle principali piazze Matteotti, Mazzini e San Francesco e lungo il Vascello. Il tutto in attesa dell’avvio dei lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio da 52 posti in centro in località Sant’Agata.

L’opposizione all’attacco

Antonio Pompeo

La minoranza non ci sta e parla di una nuova tassa per i cittadini e pendolari. “Tra pochi giorni il parcheggio all’uscita del casello autostradale di Ferentino, per volontà dell’Amministrazione Fiorletta, diventerà a pagamento, confermando ancora una volta il disegno strategico di fare cassa sugli automobilisti con l’installazione di autovelox e l’ampliamento delle strisce blu sulle strade del comune, che anziché essere oggetto della corretta e necessaria manutenzione sono diventate protagoniste della politica fiscale del Sindaco”. Lo dichiarano i consiglieri Alfonso Musa, Giancarlo Lanzi, Fabio Magliocchetti e Antonio Pompeo.

“La cosa che davvero rende ancora più evidenti le reali intenzioni è che non si tratterà di un’area con ingresso automatizzato ma di stalli blu, creando così ulteriori possibilità per l’ente di fare multe per introitare altri soldi”, hanno puntualizzato i consiglieri d’opposizione.

“Pendolari tartassati”

Fabio Magliocchetti

A nulla sono valsi i numerosi interventi da parte della minoranza per convincere l’Amministrazione a rivedere questa decisione. “Anche in Consiglio Comunale avevamo proposto una mozione specifica chiedendo di annullare l’atto di giunta con cui era stato dato mandato alla Polizia Locale di rendere a pagamento la sosta nel citato parcheggio. Purtroppo però, come al solito, con assoluta indifferenza hanno preferito dar seguito a quanto stabilito dal Sindaco”, hanno aggiunto dalla minoranza.

Gli esponenti della minoranza sono un fiume in piena. “Tutto questo, oltretutto, arriva in un momento già molto difficile per i pendolari a causa dei numerosi disagi legati ai disservizi dei mezzi di trasporto – sottolineano – E come se non bastasse Fiorletta pensa bene di istituire una nuova tassa per tutti coloro che usufruiranno del parcheggio per lasciare l’auto in sosta e raggiungere il luogo di lavoro”.