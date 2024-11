E la Regione torna a metterci la faccia

Dopo un anno, la Regione torna a metterci la faccia. È un cambio della strategia del presidente Francesco Rocca. Che ora riporta la Regione sui territori

Le rivoluzioni più dirompenti sono quelle che nascono senza fare troppo baccano. Non è un caso che uno dei Premi Nobel sia andato alla studiosa della Rivoluzione Silenziosa: cioè quella che le donne hanno attuato negli ultimi decenni, uscendo dalla sfera domestica e familiare per investire nella loro istruzione, diventando lavoratrici, professioniste, elementi sempre più centrali in ogni settore.

Le rivoluzioni annunciate col megafono, spesso sono fuochi di paglia. Che durano il tempo di una stagione. Le Primavere arabe di qualche anno fa sono servite solo a cambiare alcuni satrapi sostituendoli con altri.

Non c’è megafono nella silenziosa rivoluzione che sta mettendo in atto il Governatore del Lazio Francesco Rocca.

Francesco Rocca nell’Aula del Consiglio Comunale a Sora

Sia detto a prescindere da ogni convinzione politica: il cambio di passo è evidente. Il presidente ha iniziato a girare sempre più sui territori del Lazio. Mettendo la faccia su una serie di opere: non colossali ma comunque attese da tempo. Come quella annunciata in queste ore a Sora per la sistemazione del fiume Liri.

Soprattutto, prende posizione. Come fatto sempre in queste ore sulla stazione Tav. Non una dichiarazione generica. Ma chiara, dicendo che se si fa non servono i campanilismi e nuove diatribe da Cassino a Roccasecca e Frosinone. Si fa a Ferentino. Punto.

Dopo un anno, la Regione torna a far vedere il suo volto sui territori. Ed il presidente ci mette la faccia. Il che è un’arma a doppio taglio: perché se ci si intesta i meriti poi si verrà chiamati anche per le cose che non vanno.

Ma è un rischio che Rocca ha accettato. Ed a prescindere dalle convinzioni politiche c’è il dato di fatto di una Regione che torna ad uscire da Roma, accettando di affrontare temi come le Zes, la Tav, la Sanità, le crisi industriali.

Mettendoci la faccia.

