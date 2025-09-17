E le minoranze non impensieriscono Cianfrocca

La circolare del Ministero fissa la data delle Comunali per la primavera 2027. Ma la vera corsa è già in atto dentro la maggioranza: FdI e Lega scaldano i motori, mentre Cianfrocca gioca di rimessa. E l’opposizione? In letargo.

La Circolare è la numero 83 dello scorso dicembre. Mette un punto fermo sulle elezioni Comunali nei centri che hanno votato i loro sindaci negli anni del Covid e del lockdown. Come nel caso di Alatri, andata alle urne nell’ottobre del 2021.

La Circolare n. 83/2024 della Direzione per i Servizi Elettorali del Ministero dell’Interno chiarisce che la Legge alla quale fare riferimento resta la 182/1991. I rischi di contaminazione avevano imposto una deroga spostando le date ordinarie delle elezioni (una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno) al periodo autunnale. E infatti si votò nel mese di settembre per il 2020 e nel mese di ottobre per il 2021.

Nella Circolare si evidenzia che nulla era stato disposto sui termini del rinnovo elettorale in quei Comuni. Quindi si applica la disciplina ordinaria della 182/91: secondo la quale se il mandato elettorale scade nel secondo semestre dell’anno, si va al rinnovo tra il 15 aprile ed il 15 giugno dell’anno successivo al compimento del quinquennio. Tradotto in pratica: Alatri e tutti i Comuni che hanno votato nel secondo semestre del 2021, rieleggeranno i propri organi nella primavera del 2027.

La partita politica di Cianfrocca

A prescindere dalla data, ad oggi la partita già iniziata è tutta interna al centrodestra con le minoranze spettatrici ed al momento incapaci di dare una scossa alla propria azione politica. Il sindaco, di questo ne è consapevole visto che ormai ha chiaro un fatto: per il un suo eventuale mandato bis si dovrà guardare dal fuoco amico di Fratelli d’Italia e Lega che sono già in fibrillazione.

Maurizio Cianfrocca

I due Partiti non nascondono le loro ambizioni. Soprattutto con il superamento dell’ondata di antipolitica che nel 2021 aveva indotto a guardare un esponente della società civile come il commercialista Maurizio Cianfrocca. Il quale ora osserva, tace e resta fedele al suo motto calcistico “palla lunga e pedalare“. Al momento giusto si vedrà. La saggezza dei proverbi aiuta: chissà se tra i due litiganti, Fdi e Lega, non sia proprio lui a godere ancora del risultato per il bis. Per questo il silenzio è d’oro.

Minoranze in stallo

Il timore per le minoranze, Pd in testa, è che alle prossime Comunali, al di là dei nomi la partita sia tutta in casa centrodestra. Se le cose restano così, con una opposizione poco incisiva e frammentata, sarà difficile scalzare le destre dal governo cittadino.

Fabio Di Fabio

Piaccia o no, l’unico a tirare la carretta è sempre Fabio Di Fabio (Pd) ma non può farlo all’infinito. Il resto dei Consiglieri di minoranza è silenzioso e poco agguerrito, con interventi di critica a cadenza semestrale. Anzi con qualcuno addirittura in odore di cambio di casacca visto il forcing che sta ricevendo.

i numeri dicono che l’unica strada per invertire il segno politico nell’amministrazione di Alatri è la costruzione di una coalizione: più ampia di un Campo largo, capace di pescare nel bacino di consenso avversario. E non per amore degli inciuci: semplicemente perché il centrosinistra non è autosufficiente. Come dimostrano da sempre le Comunali di Frosinone: il centrosinistra vince se candida una figura che piace anche agli elettori di Centrodestra, come fu per i sindaci Domenico Marzi e Michele Marini.

È lo schema che ha portato ai successi elettorali a Ferentino, Veroli e Sora. E che sta tenendo a galla l’amministrazione di Frosinone nata di centrodestra.

I rumors

Luca Fantini

Indiscrezioni già circolano ma al momento sono poco più di suggestioni. Come quella di cercare un coinvolgimento con l’ex procuratore Adolfo Coletta oggi in pensione. Ma la strada al momento, semplicemente non esiste. Per via dell’assenza di un progetto unitario partendo in primis dal Pd che ad Alatri vive la spaccatura tra l’area dell’ex presidente del Consiglio Regionale Mauro Buschini ed il Segretario Provinciale uscente Luca Fantini. Con quest’ultimo strettamente legato a Fabio Di Fabio con il quale ha consultazioni praticamente quotidiane.

Ma poi con quali alleati? Alcuni sono evaporati, altri sono in silenzio: vedi la civica che fa capo all’ex candidato sindaco Enrico Pavia. Qualche sussulto c’era fino a qualche mese fa da parte di Alatri in Comune, lista di riferimento dell’ex Psi Tarcisio Tarquini. Ma nulla che sia in grado di impensierire Maurizio Cianfrocca ed i suoi. Tanto è vero che in questi quattro anni quando si alzata la tensione era tutta interna. E per le opposizioni il letargo continua.