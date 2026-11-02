È morto Luigi Vittori, l’uomo che creava i sindaci

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Non è mai stato sindaco: ma ne ha creati almeno tre. E tutti sono rimasti in sella per almeno due mandati. In questo modo ha lasciato la sua firma sugli ultimi trent’anni di vita politica a Ferentino e nell’intera provincia di Frosinone: perché due dei suoi sindaci sono diventati anche Presidente nel palazzo di piazza Gramsci. Dal giovane Francesco Scalia ad un altrettanto giovane Piergianni Fiorletta con i suoi tre mandati passando per Antonio Pompeo: tutti devono tanto a Luigi Vitori. Che, non a caso, tutti vollero al loro fianco come assessore e spesso come vicesindaco.

Luigi Vittori

Un mago della strategia, un genio della tattica: sapeva individuare subito il cavallo vincente e più ancora sapeva costruirgli attorno la squadra con la quale conquistare la fascia tricolore. Con Vittori al fianco si poteva sperare ragionevolmente di vincere, senza di lui si aveva la certezza di perdere.

Tessitore instancabile, paziente mediatore, profondo conoscitore degli uomini e dei loro limiti: grazie alla sua opera Ferentino ha vissuto una stagione che l’ha portata al centro della politica provinciale strappando lo scettro alla Cassino degli Angelo Picano, dei Totonno Ferraro, dei Valentino D’Amata. Non limitandosi alle mura della città ed a quelle della Provincia: c’è lui dietro al risultato delle scorse regionali che ha incoronato Sara Battisti alla Regione Lazio lasciando alle spalle di 2mila voti Antonio Pompeo nonostante le 15mila preferenze personali.

Il Pd, la componente di Area Dem, lo ha promosso sul campo: con la fascia da Consigliere Provinciale.

I primi messaggi di cordoglio sono arrivati dai suoi ex sindaci, in lacrime. Devastato il presidente Pd del Lazio, Francesco De Angelis che in Vittori aveva uno degli strateghi più fidati.

Non stava bene ma l’addio è stato breve e fulmineo. Dicono che ieri fosse allo stadio a vedere il miracolo del Frosinone Calcio. Questa mattina un aneurisma ha detto stop: ha chiuso le urne per sempre. Lasciando chiunque abbia apprezzato la politica, orfano di un gigante.