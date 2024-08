E Salera perde due stelle del suo dream team

La squadra amministrativa del Comune di Cassino perde due dei suoi pilastri. Lasciano i loro uffici, con direzione Ministero, i dirigenti che hanno guidato il risanamento dei Conti e le grandi opere

È come assistere al lento disarmo di una squadra stellare. A parlare sono i risultati. Come per l’Inter di Mourinho dopo il triplete, le squadre di volley plasmate da Velasco, la Ferrari organizzata da Todt. È il dramma delle squadre che coltivano sulla loro erbetta i talenti e gli danno la possibilità di mettere in luce tutta la loro bravura nutrendoli a zolle di campo e passione. Poi viene il Real Madrid o il Paris Saint Germain e poco puoi obiettare: i talenti sono fatti per grandi squadre. Non per rimanere chiusi nel rispettabilissimo piccolo mondo di Cassino.

Dirigenti in partenza

Lascia il municipio di piazza De Gasperi la dottoressa Monica Tallini. È stata uno dei pilastri della struttura tecnica cittadina. È lei ad avere guidato Cassino fino all’uscita dal dissesto. Lo ha fatto nella sua funzione di Dirigente dell’Area Finanziaria del Comune di Cassino. Prende il volo verso il Ministero delle Finanze.

In questi anni il piano di rientro del Comune di Cassino non ha registrato intoppi. Ha affrontato le verifiche periodiche e superato ogni volta le valutazioni del Ministero e della Corte dei Conti. È stato uno dei principali successi amministrativi del sindaco Enzo Salera: gli ha permesso di affrontare le elezioni per il mandato bis con un traguardo di risanamento concreto. E con una prospettiva per i prossimi anni.

Non è l’unico dirigente del Comune di Cassino a fare le valigie. Saluta la città martire anche il dottor Mario Lastoria, il dirigente ai Lavori Pubblici e Manutenzione che ha guidato le numerose opere pubbliche realizzate in questi anni dall’amministrazione Salera. Dalla pedonalizzazione del Corso al rifacimento di piazza Diamare è stato lui ad istruire le pratiche ed avviare l’iter.

Ha superato incolume il fitto fuoco di sbarramento delle opposizioni. Che non avevano posizionato la tacca di mira sulle opere ma proprio sulle procedure attraverso le quali erano state autorizzate. Esposti, denunce, interrogazioni ed ogni attacco al lavoro di Mario Lastoria si è concluso con un buco nell’acqua. Pure Lastoria prende la strada del Ministero.

Squadra da rifare

Il primo mandato di Enzo Salera ha potuto contare su due pilastri tecnici di assoluta solidità e competenza. Posti a sostegno di due settori strategici che moltissimo hanno condizionato la scelta degli elettori nei mesi scorsi: le opere pubbliche ed il risanamento finanziario.

L’estate del sindaco di Cassino non sarà soltanto di abbronzatura e relax. Ci sono due pilastri da sostituire. Altrimenti sarà l’intera struttura, amministrativa e politica, a scricchiolare.