Ecco i fondi della Regione ai Comuni per valorizzare il territorio

Arrivano i fondi del Bando Regionale per la Promozione e Valorizzazione del Territorio. Chi potrà fare istanza, su quale portale e con quali modalità in ordine agli scaglioni relativi al numero di abitanti

Mentre le temperature iniziano a salire vertiginosamente, – Roma Frosinone e Latina risultano tra le città più calde d’Italia – una seconda certezza si affaccia all’orizzonte estivo del Lazio: la pubblicazione del Bando Regionale per la Promozione e Valorizzazione del Territorio. Un appuntamento ormai consueto quanto il caldo torrido. Ma che quest’anno arriva con nuove opportunità per i Comuni laziali, i Municipi di Roma Capitale e gli enti gestori di riserve e parchi regionali.

Con la determinazione dirigenziale G07874 infatti la Direzione Programmazione Economica della Regione Lazio ha approvato l’“Avviso pubblico” relativo al “Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale”.

L’avviso su LazioCrea

La notizia e l’avviso pubblico sono stati pubblicati questa mattina sul portale di LazioCrea, la società in house della Regione.

Il bando prevede uno stanziamento di 2,5 milioni di euro per finanziare progetti che mettano in risalto il patrimonio culturale, naturale e turistico della Regione, contribuendo a rafforzarne l’identità e la competitività. Si punta a stimolare lo sviluppo locale in chiave sociale, economica e culturale.

Ma attenzione alle condizioni: le iniziative dovranno svolgersi obbligatoriamente tra il 1° ottobre 2025 e il 7 gennaio 2026 nel territorio laziale. Ogni Comune potrà candidare una sola proposta e accedere a un contributo massimo di: 30.000 euro per i comuni con oltre 15.000 abitanti. 20.000 euro per quelli con popolazione pari o inferiore.

Le richieste dovranno essere inoltrate, unicamente online, tramite la piattaforma dedicata https://webapp.regione.lazio.it/fondocomuni2025secondoavviso/, a partire dalle ore 12:00 del 1° luglio 2025 e non oltre le ore 12:00 del 10 luglio 2025.

Chi potrà fare istanza

Solo il legale rappresentante dell’ente richiedente potrà presentare l’istanza.

Questa misura non rappresenta solo un’occasione per attrarre turisti o raccontare il territorio, ma anche un piccolo segnale di fiducia nelle energie locali, nelle idee di chi vive i territori quotidianamente e nella loro capacità di trasformare i luoghi in storie da condividere.

Se il caldo è inevitabile, almeno che sia accompagnato da una ventata di progettualità. Ecco l’opportunità di oggi per i Comuni del Lazio.