Ecco i soldi della Regione ai Comuni per potenziare la differenziata

Alla Provincia di Frosinone spettano più di 3 milioni per 14 Comuni su un importo complessivo erogato di quasi 10 milioni. Arriva più in Ciociaria che a Roma. Buschini (Saf) merito del lovoro fatto in questi anni da cittadini e Comuni ciociari

Frosinone pigliatutto. Va in Ciociaria la fetta più importante degli oltre 9,33 milioni di euro messi a disposizione oggi dalla Regione Lazio. Andranno a 44 Comuni situati nelle 5 province laziali: ci arriveranno attraverso il bando per rafforzare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Ecco la ripartizione dettagliata dei fondi per provincia.

Alla sola provincia di Frosinone va un terzo della somma totale. Infatti, in Ciociaria arriveranno 3 milioni 357mila 747 euro. A dividerseli saranno 14 Comuni. Sono Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Filettino, Guarcino, Pofi, Pontecorvo, San Donato Val di Comino, San Vittore del Lazio, Sora, Strangolagalli, Terelle e Torre Cajetani. Anche l’Unione Cinque Città (Aquino, Castrocielo, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Roccasecca, Terelle e Villa Santa Lucia) riceverà fondi. Ma senza però coinvolgere ulteriormente Castrocielo e Terelle, che hanno presentato progetti autonomi.

Da rilevare che la Provincia di Frosinone è quella che ha la maggiore destinazione di risorse del Lazio. Più alta, anche se solo di 20 mila euro, di quella di Roma.

«I Comuni ciociari – spiega Mauro Buschini – stanno facendo da anni un lavoro splendido in materia di rifiuti. È anche grazie alla differenziata fatta con scrupolo dai cittadini che la tariffa non è schizzata alle stelle. Una differenziata di qualità significa poter vendere i singoli materiali riciclati ad una tariffa più alta. Siginifica poter contrattare con l’impresa che trasforma in metano i nostri rifiuti organici: perché ne ricavano gas di qualità. Il vero successo però è il lavoro di educazione e civiltà che è stato fatto in questi anni: se la Ciociaria ottiene addirittura più della Capitale è anche per la qualità del suo impegno in materia» .

Mauro Buschini da anni si è concentrato sulle politiche dell’ambiente, sul green e sull’economia circolare: cioè quell’economia che nasce dal riutilizzo dei rifiuti. Ed in questa veste sta nel CdA della Saf – Società Ambiente Frosinone, la società pubblica formata dai Comuni ciociari in parti uguali per gestire lo smaltimento delle immondizie.

I numeri di Roma e Latina

Il paragone con la Città Metropolitana di Roma Capitale stavolta è impietoso per loro. Sono 17 i Comuni ammessi al finanziamento, per un totale di 3 milioni 336mila 968 euro. I Comuni coinvolti sono: Ardea, Capranica Prenestina, Castel Gandolfo, Cervara di Roma, Ciampino, Civitavecchia. E ancora: Colleferro, Gerano, Marino, Monte Porzio Catone, San Cesareo, San Polo dei Cavalieri, Segni, Subiaco, Tivoli, Valmontone e Zagarolo.

Nella provincia di Latina a beneficiare del finanziamento saranno 6 Comuni per un ammontare complessivo di 1 milione 223mila 735 euro. I Comuni interessati sono: Campodimele, Cisterna di Latina, Lenola, Monte San Biagio, Roccagorga e Sezze.

Quanto andrà a Viterbo e Rieti

La provincia di Viterbo ha ottenuto 664mila 305 euro che saranno ripartiti tra 4 Comuni: Bassano in Teverina, Capranica, Tarquinia e Tuscania.

Di più ancora va in provincia di Rieti: il finanziamento totale è di 754mila 461 euro è sarà destinato ai Comuni di Marcetelli e Poggio Bustone. Nonché alla Comunità Montana del Turano, che comprende 11 Comuni: Collalto Sabino, Collegiove, Belmonte in Sabina, Ascrea, Castel di Tora, Colle di Tora, Nespolo, Paganico Sabino, Rocca Sinibalda, Longone Sabino e Turania.

L’assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti, Fabrizio Ghera ha evidenziato che “L’ampia partecipazione al bando ha superato ogni previsione, dimostrando la determinazione delle amministrazioni locali nel contribuire a fare della nostra regione un modello di gestione virtuosa dei rifiuti“.

E poi: “Incrementare la raccolta differenziata è una delle principali priorità della Regione Lazio, e continueremo a sostenere tutti i progetti orientati in questa direzione”.

