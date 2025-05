Ecco l’autorità idrica del Lazio: un altro assessorato con costi e stipendi d’oro

Presentata da Forza Italia la proposta di legge per la costituzione di un ATO regionale. Come sarà? E quali benefici porterà rispetto agli ATO locali? Dal punto di vista politico si preannuncia battaglia tra i partiti per assicurarsi l'ennesimo centro di potere

Sono 25 gli articoli che compongono la proposta di legge n. 206, protocollata il 12 maggio 2025 presso la Regione Lazio. A firmarla sono i consiglieri del Gruppo Forza Italia: Giuseppe Cangemi, Fabio Capolei, Marco Colarossi, Roberta Della Casa, Cosmo Mitrano, Giorgio Simeoni ed Angelo Tripodi. Il titolo è chiaro e ambizioso: “Istituzione dell’Autorità Idrica del Lazio”. L’obiettivo? Mettere finalmente mano a un sistema che fa acqua da tutte le parti. Nel mirino c’è il servizio idrico regionale, cioè il sistema che porta l’acqua potabile nelle case di tutti i cittadini, le raccoglie dagli scarichi e le depura.

I Consiglieri imputano una serie di criticità ad un elemento preciso. Cioè l’attuale sistema degli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali): l’insieme di Comuni che fanno parte di una provincia e quelli confinanti che però vengono riforniti tutti dalle stesse fonti. Un sistema che da anni si trascina senza vere riforme.

Il sistema degli Ato

Ad oggi, infatti, il sistema gestionale dell’acqua nel Lazio è ancora fermo alla Legge regionale n. 6 del 1996, con una frammentazione che appare ormai fuori dal tempo. Gli ATO sono cinque:

ATO 1 – Lazio Nord Viterbo : 60 comuni, 300 mila abitanti

: 60 comuni, 300 mila abitanti ATO 2 – Lazio Centrale Roma : 113 comuni, 3,9 milioni di abitanti

: 113 comuni, 3,9 milioni di abitanti ATO 3 – Lazio Centrale Rieti : 81 comuni, 200 mila abitanti

: 81 comuni, 200 mila abitanti ATO 4 – Lazio Meridionale Latina : 38 comuni, 700 mila abitanti ( 32 Comuni appartengono alla provincia di Latina, esclusi Campodimele; 2 Comuni appartengono alla provincia di Roma e cioè Anzio e Nettuno; 4 Comuni appartengono alla provincia di Frosinone e cioè Amaseno, Vallecorsa, Villa Santo Stefano e Giuliano di Roma).

: 38 comuni, 700 mila abitanti ( appartengono alla provincia di Latina, esclusi Campodimele; appartengono alla provincia di Roma e cioè Anzio e Nettuno; appartengono alla provincia di Frosinone e cioè Amaseno, Vallecorsa, Villa Santo Stefano e Giuliano di Roma). ATO 5 – Lazio Meridionale Frosinone: 86 comuni, 500 mila abitanti (85 appartengono alla provincia di Frosinone ed 1 alla provincia di Latina, che è il comune di Campodimele).

A questi 5 ATO si aggiungono forme gestionali ibride e residuali – come l’affidamento diretto o la gestione “in economia” – che interessano circa 30 comuni e 300 mila cittadini. Il risultato? Un mosaico disomogeneo che rende difficile una governance efficiente e moderna dell’acqua.

(Foto © Imagoeconomica)

Questa gestione, secondo le intenzioni della proposta di Legge, non è sufficiente a garantire efficienza efficacia ed economicità del servizio. Lo dice a pagina 3. “Tali evidenti necessità di superare la frammentazione territoriale rendono non più procrastinabile la costituzione di un ATO unico regionale anche per guidare la transizione verso una rete idrica di interesse regionale.”

ATO regionale, quali benefici?

Quali sarebbero i benefici della costituzione di un unico ATO regionale, rispetto agli attuali 5? E’ scritto a pagina 4 della proposta di legge: la creazione di un unico ambito idrico nel Lazio con una gestione della risorsa guidata da una strategia regionale permetterebbe di aumentare l’efficienza nella gestione industriale e gli investimenti.

L’acquedotto centrale di Cassino

Ad esempio? Miglioramento dei parametri di qualità tecnica; riduzione delle perdite; ottimizzare gli investimenti sul territorio attraverso la forte capacità attrattiva di un grande gestore industriale regionale, in grado di realizzare investimenti finanziati in tempi contingentati, convergendo risorse nazionali legate a investimenti sul settore.

Ed ancora: raggiungere economie di scala. Cioè più produci, meno ti costa (in proporzione: quando un’azienda cresce e produce di più, riesce spesso a ridurre il costo medio per ogni unità di prodotto. Succede perché alcune spese, come l’affitto, i macchinari o il personale, si spalmano su un numero maggiore di pezzi prodotti. E nel caso dell’acqua e del suo gestore? L’economia di scala può essere realizzata attraverso una più efficiente pianificazione degli acquisti, aumentando il potere negoziale di un gestore dalle maggiori dimensioni.

Il vantaggio per i cittadini? Per la Ciociaria sicuramente ce n’è uno su tutti: ridurre le tariffe dell’acqua per gli utenti che oggi pagano più della media nel Lazio.

Assemblea e governance

Una perdita d’acqua (Foto © DepositPhotos.com).

Chi dovrebbe governare il nuovo Super Ato? Per quanto riguarda la Governance, gli organi dell’ATO unico del Lazio sono quelli previsti dall’articolo 3 della Legge che dice: “Sono Organi dell’autorità idrica: il Presidente; il Consiglio Direttivo; il Direttore Generale; il Collegio dei Revisori; e) l’Assemblea che è composta dai Sindaci dei Comuni o loro delegati ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale Unico Regionale, dai Presidenti delle Province o loro delegati. L’assemblea è convocata almeno due volte l’anno dal Presidente del Consiglio direttivo che la presiede. I componenti dell’Assemblea non percepiscono alcuna indennità.

In particolare, l’Assemblea svolge funzioni di indirizzo e controllo, approva il modello di gestione e le modalità di affidamento del servizio; approva lo schema di Convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché il relativo disciplinare; esercita il controllo analogo sul soggetto gestore in caso di affidamento in house.

Inoltre approva il Piano d’Ambito, le tariffe del servizio idrico Integrato, il piano degli interventi e la carta del servizio. Definisce gli accordi di programma per l’utilizzazione della risorsa idrica nel settore civile, industriale e agricolo, determina la tariffa dell’acqua all’ingrosso (comprendente i costi industriali, i costi ambientali ed i costi della risorsa) nel rispetto delle norme di settore.

L’Assemblea, inoltre, provvede all’approvazione del programma e della reazione annuale prodotta dal Presidente, della dotazione organica, dei piani di fabbisogno del personale, dei regolamenti di organizzazione interna, del bilancio dell’Ente, del relativo rendiconto e di eventuali variazioni.

Il presidente e le sue funzioni

L’assemblea dei sindaci dell’Ato5

La figura apicale dell’autorità idrica unica del Lazio è rappresentata dal Presidente, che è eletto dal Consiglio direttivo e dura in carica 3 anni, rinnovabile per altri tre anni. Ha la rappresentanza legale dell’Autorità Idrica ed ha la responsabilità dell’organizzazione interna e del funzionamento dell’ente, coordinandone la struttura operativa, e provvede al governo della risorsa idrica attraverso la proposta di definizione di Accordi di Programma per l’utilizzazione della risorsa idrica nel settore civile, industriale e agricolo; il concorso alla determinazione della tariffa dell’acqua all’ingrosso (comprendente i costi industriali, ambientali ei della risorsa) nel rispetto delle norme di settore; e la vigilanza ed il controllo sulla gestione della risorsa idrica.

Inoltre si occuperà del concorso alla programmazione, di concerto con le Regioni interessate, delle infrastrutture primarie regionali ed interregionali interconnesse. Ed ancora dovrà interessarsi del controllo e della proposta di programmazione per la gestione e la messa in sicurezza sismica ed idraulica delle dighe presenti sul territorio regionale. Nelle sue funzioni pure la valorizzazione energetica degli schemi e degli impianti, l’individuazione delle procedure e degli adempimenti per il conseguimento degli obiettivi regionali per la scelta, di concerto con gli Enti competenti, del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Primario interregionale e per l’uso plurimo della risorsa.

Un acquedotto

Il presidente provvederà alla predisposizione degli atti da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo e dell’Assemblea per lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Conferenza Interistituzionale Idrica, già Autorità d’Ambito del Servizio Idrico Integrato. Idem il programma annuale delle attività dell’Ente e della relazione annuale e dei regolamenti interni di organizzazione.

Ventuno consiglieri, previsto un direttore generale

Il Governatore Francesco Rocca ed il consigliere regionale Giorgio Simeoni

C’è poi Il Consiglio Direttivo, previsto dall’art. 7) che dura in carica 3 anni ed è eletto su base provinciale. Il voto dei comuni è ponderato in rapporto alla popolazione rappresentata. Ogni Comune è rappresentato dal proprio Sindaco o suo delegato. Il Consiglio è composto da 21 componenti così suddivisi: le assemblee provinciali di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone e Roma esprimono 3 componenti, Roma Capitale esprime 6 componenti. I consiglieri percepiscono un gettone di presenza pari a euro 300,00 lordi per ogni seduta a cui partecipano.

L’articolo 9 della Legge disciplina la figura del direttore generale, che dura in carica tre anni, è nominato dal consiglio direttivo su proposta del Presidente; la nomina ha carattere fiduciario e viene effettuata a seguito di avviso pubblico indetto dal Presidente, riservato a manager del servizio idrico integrato e ad esperti del settore dell’ambiente o dell’ingegneria idraulica.

La chiave politica

La sede della Regione Lazio

In sintesi, dalla lettura dei 25 articoli della legge, due in particolare sono le evidenze di carattere squisitamente politico. Sono quelle previsti dall’articolo 6 che tratteggia le attribuzioni del Presidente, in particolare il comma 2 che dispone ”Il Presidente percepisce un compenso pari al compenso di un assessore regionale“. Provvede alla proposta della dotazione organica e dei piani del fabbisogno del personale”

Di fatto dal punto di vista del “peso politico” la costituenda autorità idrica del Lazio ha le caratteristiche organizzative e finanziarie di un vero e proprio assessorato regionale. La battaglia “politica” per chi la dovrà gestire, una volta ottenuta la dignità legislativa, è fin troppo facile ipotizzare che sarà senza esclusione di colpi.

(Foto di copertina © DepositPhotos.com).