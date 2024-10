Ecco tutti i soldi del Pnrr ai Comuni frusinati per le mense scolastiche

Sono stati 26 i Comuni della Provincia di Frosinone che hanno ottenuto i fondi e sei di essi sono stati ammessi con riserva

Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito è stata pubblicata, in queste ore, la graduatoria degli interventi finanziati a seguito del bando da 515 milioni. Bando per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche, nell’ambito del PNRR, per favorire il tempo pieno.

Il bando risponde alle esigenze manifestate dai Comuni, dalle le scuole del primo ciclo, e dalle Province e Città metropolitane, per i convitti.

Sono stati finanziati 890 interventi, con una percentuale molto elevata, pari al 63,11%, nelle regioni del Mezzogiorno.

Calabria pigliatutto e Frosinone?

(Foto © AG IchnusaPapers)

La Regione con il numero più elevato di progetti finanziati è la Calabria con oltre 91,3 milioni, seguita dalla Campania con 78,2 milioni e poi da Lazio con 56,8 milioni, Lombardia con 56,3 milioni e Puglia con 55,9 milioni.

Ecco i 26 Comuni della Provincia di Frosinone che sono stati ammessi al finanziamento con il relativo importo.

Alcuni, 6 per la precisione, sono con riserva.

Comune Importo (€) Tipo di Progetto Stato Veroli 720.000 Riconversione di spazi Ammesso Monte San Giovanni Campano 304.500 Riconversione di spazi Ammesso Piglio 405.000 Riconversione di spazi Riserva Strangolagalli 270.000 Riconversione di spazi Ammesso Pignataro Interamna 525.000 Riconversione di spazi Ammesso San Giorgio a Liri 734.400 Nuova costruzione Ammesso Vallemaio 381.375 Riconversione di spazi Ammesso Amaseno 698.112 Nuova costruzione Ammesso Villa Latina 1.415.949,95 Nuova costruzione Ammesso Provincia di Frosinone 1.754.400 Nuova costruzione Ammesso Piedimonte San Germano 960.000 Nuova costruzione Ammesso Vico nel Lazio 360.600 Nuova costruzione Riserva Cassino 480.000 Ampliamento Ammesso Campoli Appennino 360.000 Nuova costruzione Ammesso Ausonia 374.976 Nuova costruzione Ammesso Broccostella 1.159.200 Nuova costruzione Ammesso Pofi 492.000 Nuova costruzione Ammesso Sant’Elia Fiumerapido 345.000 Riconversione di spazi Ammesso San Donato Val di Comino 1.575.000 Riconversione di spazi Riserva Coreno Ausonio 456.432 Nuova costruzione Ammesso Santopadre 169.650 Riconversione di spazi Ammesso Serrone 330.000 Ampliamento Riserva Arnara 1.118.000 Ampliamento Riserva Morolo 301.200 Ampliamento Ammesso San Giovanni Incarico 550.000 Ampliamento Ammesso Ceprano 200.000 Ampliamento Riserva La tabella con i comuni ciociari e gli importi

Chi ha mancato l’erogazione

Il Municipio di Anagni

Questi invece sono gli altri 6 Comuni Ciociari non ammessi al finanziamento. Si tratta di Cervaro, Paliano, Picinisco, Pastena, Arpino e Anagni. Il relativo avviso agiva nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione con cui l’Unione europea – Next Generation EU. E lo scopo è quello di “finanziare l’Investimento 1.2 ‘Piano di estensione del tempo pieno e mense'”.

Il target Ue di almeno 1000 edifici

In pratica con la missione di “ampliare l’offerta formativa del tempo pieno scolastico nelle scuole”. Questo “per renderle sempre più aperte alle esigenze del territorio anche oltre l’orario scolastico e per agevolare le necessità delle famiglie di conciliare la vita personale e quella lavorativa”.

I parametri operativi erano a doppio binario: costruzione o ristrutturazione degli spazi delle mense. Il tutto “al fine di conseguire il target europeo M4C1-21 del PNRR di almeno 1.000 edifici”.