Ed il prefetto diffidò Mastrangeli

Il Comune di Frosinone tarda ad approvare il rendiconto. Ed il prefetto invia la diffida. Ricordando che si rischia l'avvio della procedura di scioglimento. Nel Capoluogo non ci sono problemi. Nel pomeriggio convocate le due sedute: per il 29 ed il 30 maggio

La nota porta il numero di protocollo 27831 del 21 maggio, la carta intestata è del Prefetto della Provincia di Frosinone. È una diffida: indirizzata al sindaco del Comune di Frosinone Riccardo Mastrangeli. Con quella nota il prefetto Ernesto Liguori diffida il Comune capoluogo ad approvare entro 20 giorni il rendiconto di gestione 2023.

Perché la prefettura ha scritto all’amministrazione di Frosinone ?

La diffida

È scritto al secondo capoverso del decreto, subito dopo le premesse.

Il Testo Unico degli Enti Locali all’articolo 227 comma 2 prevede “che il rendiconto di gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, deve essere deliberato dal consiglio comunale entro il 30 aprile dell’anno successivo.” Se questo non accade al Prefetto del Comune compete l’applicazione dei poteri sostitutivi in ordine all’approvazione.

L’Ufficio Territoriale del Governo ha chiesto al Comune capoluogo il 15 aprile, il 3 maggio ed il 9 maggio scorso, informazioni circa l’avvenuto adempimento da parte del Consiglio comunale. Ma “agli atti della Prefettura – è scritto nella nota – risulta che il Consiglio comunale non ha, allo stato, ancora provveduto all’approvazione del Rendiconto Finanziario 2023, pur avendo la giunta comunale già approvato il relativo schema“.

L’Ufficio del Governo chiede al Comune di notificare entro 5 giorni a tutti i Consiglieri comunali del capoluogo il Decreto di diffida ad adempiere, affinché tutti siano informati. E per averne certezza chiede di assicurarsi di riceverne pronto riscontro. Tradotto dal burocratese: mandate una Pec subito, oppure una raccomandata con ricevuta di ritorno, eventualmente un messo comunale che si faccia firmare la ricevuta.

Perché vogliono la certezza che tutti ne siano informati e che ce ne sia la prova? Per via delle conseguenze dell’eventuale protrarsi della situazione. Sono quelle previste dal Testo Unico degli Enti Locali e riportati nella parte finale del decreto. Cioè? “Decorsi infruttuosamente i termini (20 giorni) sarà nominato un commissario prefettizio che provvederà all’approvazione e si avvieranno le procedure previste dal Tuel per lo scioglimento del consiglio comunale di Frosinone”.

Consiglio convocato per il 30

Fin qui i contenuti degli atti della Prefettura.

È chiaro che l’amministrazione comunale provvederà a dare seguito alla disposizione della prefettura ed approverà nei termini il rendiconto della gestione finanziaria 2023.

Ed è altrettanto ovvio che lo avrebbe fatto comunque, anche senza diffida prefettizia. Impossibile e irrealistico solo pensare che si volesse correre il rischio di interrompere anzitempo la consiliatura. Per di più per un problema di mera burocrazia, da tutti conosciuta.

Perché non è stato fatto prima? Per prassi. In genere i Comuni si prendono tutto il tempo necessario per portare in Aula i conti in maniera blindata. Perché sanno che andando oltre i limiti indicati dalla norma arriva il ‘sollecito’ del prefetto ma non comporta sanzioni né problemi. È il modo che ha la norma per dire “ragazzi, sta per suonare la campanella: spicciamoci ad approvare i conti che se avete problemi poi vi devo rimandare a casa”.

Non è il problema di Frosinone. Che nel pomeriggio ha riunito il Comitato di Presidenza e fissato il Consiglio Comunale. In prima convocazione il 29 maggio ed in seconda il giorno 30. Non si andrà a casa. Non per questo.