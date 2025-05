Edicole chiuse

Niente giornali in edicola nella giornata di oggi. Le 6 giornate di riposo dei giornalisti sono il 24 e 25 dicembre, il 31 dicembre, il giorno di Pasqua, il 1° maggio e quello di Ferragosto. E l'indomani le edicole restano chiuse

I giornali torneranno regolarme in edicola domani.

