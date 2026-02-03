Effetto Collegio: nella Valle dei Santi Fratelli d’Italia raddoppia

Il Coordinamento di Collegio voluto da Massimo Ruspandini produce risultati concreti: iscritti raddoppiati nella Valle dei Santi, nuovi circoli e maggiore radicamento territoriale. Un modello organizzativo che funziona e cambia il passo del Partito.

Effetto Coordinamento di Collegio. Il risultato dell’esperimento avviato tre mesi fa nella Valle dei Santi dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Massimo Ruspandini, arriva con la forza dei numeri. Quelli del Tesseramento 2025. L’ufficialità arriverà nelle prossime ore ma sulle bozze c’è scritto che nella Valle dei Santi il numero degli iscritti al Partito di Giorgia Meloni è raddoppiato. Ma non è così semplice come appare.

L’analisi dei dati dice che ci sono centri nei quali c’è stato il calo fisiologico degli iscritti: la campagna congressuale di Cassino aveva funzionato da catalizzatore ed ora, passata quella spinta, c’è stato un arretramento. Ma la nascita del Coordinamento ha creato nuovi iscritti in nuove zone: tanti al punto di recuperare quel calo fisiologico e registrare un netto aumento dei tesserati.

I numeri della Valle

Massimo Ruspandini e Antonio Cardillo

Il Collegio guidato dal Coordinatore Antonio Cardillo (l’unico Collegio riattivato in provincia proprio per vedere come funzionasse) ha fatto registrare il raddoppio secco dei numeri: +100% degli iscritti. Si è passati da circa 250 ad oltre 500 iscritti nell’area che comprende i Comuni di San Giorgio a Liri, Pignataro Interamna, Sant’Apollinare, Sant’Ambrogio sul Garigliano, Sant’Andrea del Garigliano, Vallemaio, Coreno Ausonio, Ausonia, Castelnuovo Parano, Esperia.

A trainare sono stati San Giorgio a Liri, Esperia e Pignataro Interamna. Ma c’è un motivo evidente: sui numeri assoluti, i tre centri hanno una popolazione più vasta e quindi è normale che ottenessero i risultati più alti. Ma se si leggono le percentuali, il dato è pressoché omogeneo in tutto il Collegio: è il risultato della divisione dei compiti all’interno del Direttivo di Collegio, responsabilizzando i singoli territori. Un dato leggermente più alto è a Pignataro ed a San Giorgio ma anche in questo caso c’è una motivazione: sono i Comuni del Coordinatore Antonio Cardillo e del vice coordinatore Paolo Ciavaglia.

Daniele Maura ed Adele Caricchio

Il dato straordinario è quello di Vallemaio dove la Coordinatrice Adele Caterina Caricchio ha quadruplicato i tesserati. La conseguenza più evidente invece è la nascita di un nuovo Circolo, quello di Coreno Ausonio, il Portavoce reggente sarà Luigi Borreggine che governerà la sezione in attesa del primo congresso locale.

Il radicamento nel Collegio

«Al di là del dato numerico – dice Antonio Cardillo – la cosa più importante è che la formula del Coordinamento di Collegio stia funzionando, stia creando radicamento, stia portando addirittura a nuovi Circoli. E su questo aspetto va evidenziata l’intuizione avuta dal Coordinatore Provinciale Massimo Ruspandini. È lui ad aver voluto tentare la riattivazione di quegli strumenti che erano finiti in soffitta insieme alle elezioni Provinciali che chiamavano alle urne i cittadini. Lo ringrazio ancora per avere scelto la Valle dei Santi per questa sperimentazione».

Il Coordinamento di Collegio

Il risultato è anche nella formula. «Assegnare i compiti tra i componenti del Direttivo, evitando di avere un uomo solo al comando, sta responsabilizzando tutti e creando una partecipazione che prima non c’era. Stiamo riportando le persone ad interessarsi di Politica ed a fare Politica».

Le prossime tappe. Nella Valle dei Santi ora va allargato il Direttivo di Collegio: ci sono altre deleghe da assegnare. Una volta costituito nella sua interezza, il Direttivo indicherà la città nella quale mettere la sede di Fratelli d’Italia che ospiti le riunioni di tutta l’area. L’inaugurazione è prevista prima della fine della Primavera. Poi le Provinciali. Ma prima di qualunque dibattito, il Coordinamento aspetta le indicazioni dell’onorevole Ruspandini.