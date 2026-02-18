Effetto Vannacci, terremoto silenzioso: chi trema tra Lega e FdI a Frosinone

Il 3,6% di Futuro Nazionale non è solo un dato nazionale: a Frosinone può cambiare gli equilibri del centrodestra. Tra Mastrangeli ricandidato e coalizioni fragili, Lega e FdI rischiano più di quanto ammettano.

Il sondaggio che cambia la partita

C’è un dato che a Frosinone nessuno può permettersi di sottovalutare. Il sondaggio SWG per La7, reso noto ieri, certifica l’esordio al 3,6% di Futuro Nazionale la formazione creata dal generale Roberto Vannacci.

Il numero, da solo, dice poco. Quello che conta veramente è la provenienza dei voti: 1,4% dalla Lega, 1,2% da Fratelli d’Italia, 0,2% da Forza Italia, poi briciole dall’area radicale e dal centro, più uno 0,5% dall’astensione. Tradotto in chiave locale: Vannacci non pesca nel vuoto ma dentro la maggioranza del sindaco Riccardo Mastrangeli. E dentro il centrodestra cittadino.

LIl Municipio di Frosinone

Fino all’8 marzo, data delle Elezioni Provinciali, il capoluogo risulterà del tutto marginale per quanto riguarda le dinamiche politiche. L’aula di Palazzo Munari infatti sarà una sorta di riserva di caccia, dove i consiglieri comunali di Frosinone sono le prede più ambite da sindaci e amministratori di altri Comuni, che cercano un lasciapassare per Palazzo Iacobucci. I Partiti utilizzeranno Frosinone come serbatoio principale di voti ponderati per eleggere alla Provincia i candidati blindati di altri Comuni. (Leggi qui: Capoluogo sulla carta, Cassino sul campo: le Provinciali svelano i pesi politici).

La confusione di Mao

Incassati i dividendi provinciali, si aprirà poi la prima vera partita: le Comunali 2027 di Frosinone. E qui, per usare un’espressione cara al Grande Timoniere, Mao Zedong: “Grande è la confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente”.

Riccardo Mastrangeli

Perché nessuno, tanto a destra quanto a sinistra, sa ancora cosa fare, come fare e, soprattutto, con chi. Al momento c’è una sola certezza: Riccardo Mastrangeli sarà di nuovo candidato sindaco. E senza passare per le primarie: non ne ha bisogno, non le vuole, non gli servono. Come avrebbe detto il grande Totò, lui è candidato “a prescindere”. Il sindaco, infatti, non intende sottoporsi ad alcun rito di legittimazione interna. Chi sperava in una consultazione di base, anche per provare a “segarlo” elegantemente, dovrà farsene una ragione. O mettersi in proprio.

Ma la ricandidatura di Mastrangeli non chiude il problema nel centrodestra. Semmai lo apre.

I tre scenari del Generale

Perché Futuro Nazionale potrebbe strutturarsi ulteriormente a Frosinone: grazie anche a quello che già di rilevante porta in dote la civica del vice sindaco Antonio Scaccia, che del Generale è il Luogotenente nel capoluogo. Potrebbe intercettare proprio pezzi della Lega o aree identitarie di FdI. In quel caso la coalizione di centrodestra in purezza potrebbe trovarsi a gestire scenari piuttosto complicati.

Roberto Vannacci

Eccone tre, facili da ipotizzare:

Vannacci dentro la coalizione, con lista autonoma e peso negoziale enorme. Vannacci fuori ma competitivo, con effetto sottrazione decisivo al primo turno. Vannacci ago della bilancia al ballottaggio, ipotesi che farebbe tremare i polsi al candidato del centrodestra.

A Frosinone le vittorie si costruiscono su scarti percentuali minimi: quel 3-4% potrebbe essere determinante.

Se il dato nazionale fosse confermato tra 16 mesi e replicato proporzionalmente a Frosinone, la Lega sarebbe probabilmente il partito più esposto. Il Partito del vicepremier Matteo Salvini, che nel capoluogo esprime il sindaco e mantiene una roccaforte tra rappresentanza ufficiale e cosiddetta galassia civica, rischierebbe una erosione significativa in termini di consenso.

Foto: Clemente Marmorino © Imagoeconomica

Fratelli d’Italia, pur più solida dal punto di vista elettorale, non può ignorare il segnale. Perché quell’1,2% sottratto a livello nazionale non è solo un numero: è un pezzo di elettorato identitario, sensibile ai temi sovranisti e securitari.

Come scriveva Ernst Jünger, “nei tempi di tempesta, i caratteri netti attraggono più delle sfumature.” Ed è proprio su questo che Vannacci sta giocando la sua partita.

Nel campo opposto

Nel campo opposto, a sinistra, il rebus è altrettanto intricato. Nessuna candidatura a sindaco è oggi consolidata. Certo, sul tavolo c’è quella importante del PSI di Vincenzo Iacovissi, peraltro definita dal leader del partito Gian Franco Schietroma “non negoziabile”.

Ma sedici mesi sono ancora lunghi. Se il centrosinistra vuole davvero provare a vincere le comunali di Frosinone dopo vent’anni, qualcuno dovrà inevitabilmente rinunciare a qualcosa.

Roberto Vannacci a Frosinone con il suo coordinatore regionale, il vicesindaco Antonio Scaccia

Le coalizioni sono ancora in fase fluida. Ma è fattuale che una destra frammentata, con la variabile Vannacci, potrebbe diventare l’occasione per la sinistra di tentare un’operazione larga, civica, capace di intercettare anche l’elettorato moderato disorientato. Il punto è capire se il centrosinistra frusinate saprà sfruttare l’occasione o resterà impantanato nelle solite divisioni e dinamiche correntizie.

Prospettiva 2028

L’altra partita vera, oltre il Comune capoluogo, è rappresentata dalle Politiche 2028. Se Futuro Nazionale consolidasse una crescita esponenziale, il centrodestra in provincia sarebbe costretto a riconsiderare le candidature parlamentari.

A Frosinone, terreno di competizione interna tra FdI e Lega (meno con Forza Italia) per un seggio blindato, l’ingresso di un terzo soggetto competitivo cambierebbe gli equilibri. Anche perché – come evidenzia il sondaggio SWG – il bacino è lo stesso. Ogni punto percentuale in meno oggi può significare un collegio in bilico domani.

(Foto © Massimo Scaccia)

Il Governo Meloni, per quanto possa intervenire su soglie di sbarramento e meccanismi della nuova legge elettorale, non potrà ignorare un dato politico: se un partito supera stabilmente il 3-4%, diventa interlocutore. Elementare, Watson. E nei collegi uninominali può pesare anche con percentuali inferiori. Disinnescare il Generale non sarà facile, dunque, se saranno confermate le percentuali attuali.

A Frosinone, chi oggi siede comodamente su percentuali a doppia cifra potrebbe svegliarsi domani con un competitor interno capace di drenare consenso. E candidature.

Se Futuro Nazionale dovesse consolidarsi, il centrodestra rischierebbe di perdere collegi uninominali oggi considerati sicuri. E Frosinone è uno di questi.

Come ammoniva Seneca: “Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa a quale porto vuol approdare.” Vannacci, invece, sembra saperlo bene.