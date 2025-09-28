Elezioni comunali: centrosinistra in frantumi, centrodestra in confusione

A Frosinone il lancio delle tre liste a sostegno della candidatura a sindaco di Vincenzo Iacovissi del PSI ha sparigliato le carte tra i progressisti. Gianfranco Schietroma perentorio: "Nome non negoziabile". Il PD comunque non vuole convergere sul consigliere socialista. Ma il centrodestra non se la passa meglio. Forza Italia rincara la dose contro Mastrangeli: ad oggi difficile pensare ad una ricandidatura unitaria del sindaco

“La candidatura di Vincenzo Iacovissi a Sindaco non è negoziabile“: per dirla alla romana, “Mò mettece na pezza”. La dichiarazione, scolpita nella pietra, è del Segretario regionale del PSI Gian Franco Schietroma, che sabato ha messo il punto esclamativo su una frase che suona come una sentenza della Corte di Cassazione.

Altro che trattativa: il dado è tratto e le liste quasi. Schietroma ha voluto segnare un punto: il PSI è in campo con convinzione e ambizione, senza paletti che lascino margini di trattativa (almeno nella sua versione verbale).

Il PSI corre senza ambiguità, il PD dice no a Iacovissi

Vincenzo Iacovissi e Gianfranco Schietroma

Il lancio anticipato di tre liste — “La Frosinone di domani”, “Frosinone Aperta” e “Area Vasta” — a sostegno di Iacovissi è il corollario concreto di quella frase, che lascia poco spazio alle ambiguità. Mentre i Socialisti corrono, il Partito Democratico riflette. Rischiando seriamente di “morire di tattica”.

Intanto, il gruppo consiliare del Partito attraverso i consiglieri Angelo Pizzutelli, Norberto Venturi e Fabrizio Cristofari, ha già fatto sapere che non intende convergere sul nome di Iacovissi. E così, a meno di clamorosi colpi di scena, comunque sempre possibili in politica, il centrosinistra si avvia verso una campagna elettorale con più candidati che “santini”.

Fabrizio Cristofari Norberto Venturi ed Angelo Pizzutelli (Foto © Massimo Scaccia)

La pluralità è certamente una bella cosa, ma in una competizione elettorale, dove vincono le coalizioni, spesso è sinonimo di sconfitta annunciata. L’unica ipotesi unitaria, al momento, sarebbe quella nella quale i Dem si convertono alla candidatura dei Socialisti.

Tuttavia, non solo il gruppo consiliare, ma anche la segreteria del PD, perennemente avvitata su se stessa, in una fase congressuale che nemmeno Kafka avrebbe saputo descrivere meglio, non sembra intenzionata a cedere il passo ai Socialisti. Questione di numeri e di leadership.

Forza Italia rincara la dose contro Mastrangeli

Nel frattempo, il centrodestra osserva. E, paradossalmente, si complica la vita da solo. Questo quadro potenzialmente disgregato a sinistra, potrebbe oggettivamente favorirlo. Un candidato unico, ben identificato, potrebbe approfittare dello spaccamento progressista per vincere già al primo turno o al ballottaggio con margini rassicuranti. Rien a faire.

Pasquale Cirillo

Forza Italia, per bocca del segretario cittadino Pasquale Cirillo, ha parlato ieri di “fallimento completo del modello Mastrangeli”.

Se la dichiarazione di Schietroma ha il valore di una sentenza della Cassazione, quella di Cirillo ha il rango del pronunciamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Possibilità di appello? Meno di zero.

Il centrodestra diviso sulla ricandidatura di Riccardo

Difficile quindi immaginare una ricandidatura di Mastrangeli nel 2027 sostenuta da tutto il Centrodestra. La Lega ovviamente lo appoggerà, Fratelli d’Italia forse. Forza Italia? Al momento, le possibilità sono pari a quelle della vincita al superenalotto: 1 su 622.614.630

Il sindaco Riccardo Mastrangeli

Specialmente se, come sembra, il sindaco uscente dovesse insistere tra 21 mesi ancora con la coalizione trasversale multicolor che lo sostiene oggi in Consiglio comunale. Quindi anche con il fondamentale contributo del gruppo Marzi che ormai sembra abbia trovato piuttosto confortevole “casa Mastrangeli”.

Difficile pensare che l’ex sindaco possa traslocare altrove nel 2027. Specialmente in area Dem. Un quadro dunque, sia nel centrodestra che nel centrosinistra che definire “fluido” è un eufemismo.

Insomma, quando mancano meno di 2 anni alle elezioni, Frosinone si prepara a una campagna elettorale veramente indecifrabile. Probabilmente mai vista prima, che promette scintille, colpi bassi e forse anche qualche colpo di scena.