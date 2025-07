Elezioni, due urne per domarle tutte

La mossa del centrodestra per separare elezioni Politiche e Comunali. E il “fattore Roma” che agita gli equilibri

Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna: l’epicentro del problema per il centrodestra è tutto lì, in quelle cinque capitali urbane che oggi hanno un colore ben definito. Quello del Centrosinistra. I sindaci uscenti si chiamano Roberto Gualtieri (Roma), Beppe Sala (Milano), Gaetano Manfredi (Napoli), Stefano Lo Russo (Torino), Matteo Lepore (Bologna) e faranno da traino nelle prossime elezioni Comunali. Proprio per questo, se si andasse al voto lo stesso giorno delle Politiche, potrebbero fornire ossigeno al centrosinistra in affanno. Ecco perché l’ipotesi che circola – e che tutti confermano sottovoce – è quella di uno spacchettamento: elezioni Politiche prima, a marzo 2027. Ed elezioni Comunali dopo, a maggio. Facendo in modo che il traino invece lo diano i risultati delle Politiche.

Niente Election Day

Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica

Le notizie, come spesso accade nella politica italiana, sono due. La prima è che il 2027 è ancora lontano. La seconda è che, per molti, è già domani. Lo è per le segreterie di Partito, dove tra un rimpasto e l’altro si comincia a misurare la distanza da un voto che ha un valore doppio: Politiche e Comunali insieme. E qui il nodo si stringe.

Da un lato lo scenario tecnico suggerisce un Election Day. Garantisce risparmio, affluenza, efficienza. Ma dall’altro lato, l’orizzonte politico racconta tutt’altro. Racconta di un centrodestra che non ha nessuna intenzione di farsi dettare l’agenda da un calendario che le è sfavorevole: è il centrosinistra ad avere maggiore radicamento sui territori. E se l’elettore va ai seggi per votare un sindaco di centrosinistra potrebbe essere tentato di votare in quella direzione anche sull’altra scheda, quella per le Politiche.

I risultati dicono che non funziona così. Celebri i risultati di Veroli che nello stesso giorno vide un’ondata di voti Europei alla Lega e la stessa ondata di consenso per il sindaco di Centrosinistra. Un caso che si è ripetuto in molti Comuni. Ma il centrodestra non intende rischiare: teme, con motivazioni più solide di quanto non appaia, il “traino” delle città guidate dai sindaci Dem.

La variabile della Legge

C’è poi la variabile della legge elettorale. Nessuno oggi può dire con certezza con quale legge si voterà. I rumors dicono che una linea di contatto tra Elly Schlein e Giorgia Meloni su questo tema ci sia. Ma è tutto ancora in fase magmatica. Nessuno sa se si voterà allora con il Proporzionale con premio alla coalizione che supera il 40%, se verranno tolti i Collegi Uninominali dove chi vince anche per un solo voto di differenza porta a casa il seggio. (Leggi qui: Tra Giorgia ed Elly il legame è la nuova legge elettorale).

Ma c’è anche un altro aspetto. Comuni come Veroli e Ferentino ma anche Sora ed ora Frosinone, dicono che i blocchi centrodestra vs centrosinistra non reggono più alle Comunali. In quelle città sono in carica sindaci di un colore politico che hanno giunte con pezzi di entrambi i blocchi. I fatti dicono che sta nascendo in maniera spontanea una nuova geometria per le Comunali: non più semplici proiezioni del nazionale, ma terreno di manovra autonoma.

La mossa da scacchista sulle elezioni

Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica

Il centrodestra lo sa. E agisce. Separare le urne è una mossa da scacchista, non da democristiano. Significa forzare il campo avverso a uscire dal rifugio della coerenza. E provare a colpirlo dove è più fragile: nella sua necessità di tenere tutto insieme, anche quando le anime non si parlano più da mesi.

Nel 2027, l’Italia tornerà al voto. Ma già da ora è chiaro che non sarà solo una sfida per governare. Sarà, come fu nel 1994, nel 2006, nel 2013: una cartina di tornasole su chi può ancora leggere il Paese. E, prima ancora, anticiparne le mosse. Ecco il senso politico.