Elezioni, Lampazzi, Pittiglio, Serafini, Di Meo e Cardillo: i primi sindaci eletti

Elezioni. Urne aperte ma ci sono già i primi cinque sindaci eletti in Ciociaria. Confermati Elezioni, Lampazzi, Pittiglio, Serafini, Di Meo e Cardillo

Quando le urne sono ancora aperte per la tornata di elezioni Europee e di Comunali in 36 centri, la Ciociaria ha già i suoi primi cinque sindaci eletti. Sono i candidati nei Comuni dove non c’erano avversari e la loro era l’unica lista. In base alla nuova normativa, per essere eletti era però necessario che almeno il 40% degli elettori andasse alle urne. Lampazzi, presidente dell’agenzia Frosinone Formazione ed esponente del Partito Democratico, è al suo terzo mandato da sindaco.

Enrico Pittiglio

In mattinata il primo a centrare il quorum è stato Enrico Pittiglio: vice presidente della Provincia di Frosinone è di nuovo sindaco di San Donato Valcomino. Il quorum è stato superato pochi minuti dopo le 8.30 di oggi dopo che ieri sera alla chiusura della prima giornata di votazioni si era attestato intorno al 37,5%.

Poco dopo le 12 l’affluenza alle urne a Giuliano di Roma ha raggiunto il 41,5% facendo scattare automaticamente la rielezione del sindaco uscente Adriano Lampazzi. È al suo terzo mandato. Lampazzi non aveva avversari. Aveva costituito una lista nella quale erano confluiti sia i consiglieri della sua maggioranza che gli esponenti dell’opposizione.

In rapida successione hanno superato la soglia del 40% di affluenza anche gli altri tre Comuni in cui c’era una sola lista. Benedetto Cardillo è stato rieletto sindaco di Ausonia: a mezzogiorno l’affluenza era al 50,05%.

Adriano Lampazzi

Leggermente più bassa ma comunque sopra la soglia, la percentuale registrata a Vallerotonda che rielegge così Giovanni Di Meo; a mezzogiorno aveva già votato il 48,88% degli aventi diritto.

Rielezione a sindaco anche per il medico Pierino Serafini Liberati che centra così il terzo mandato da sindaco di Fontechiari. Alle ore 12 l’affluenza alle urne era già del 43.18%.