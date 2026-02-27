Due candidati alatrensi, voti incrociati, partiti in trattativa e comunali 2027 sullo sfondo. Le Provinciali diventano il primo test degli equilibri futuri: tra ambizioni regionali, LazioCrea e nuove leadership in costruzione.

Massimiliano Pistilli

Una data e due appuntamenti. L’otto marzo si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale di Frosinone ma questa data può segnare un passaggio determinante per la politica di Alatri.

La città ernica avrà due candidati per la maggioranza: Umberto Santoro (Lega) che ci riprova ed Eleonora Tavani (Forza Italia). Non è detto che l’Aula voti compatta i due candidati della sua città: anzi, le indiscrezioni dicono che saranno in molti a pescare tra i voti disponibili nel Consiglio comunale. Sia nella maggioranza che nell’opposizione. Con il concreto rischio che Alatri possa rimanere ancora una volta a digiuno.

I candidati della maggioranza

Umberto Santoro della Lega

Umberto Santoro fresco nell’ingresso nella Lega ci riprova. Parte da una base di tre voti quelli espressione della Lega in Consiglio. Almeno lo spera. L’avversaria interna è la candidata di Forza Italia Eleonora Tavani ma essendo l’unica forzista in assise ha teoricamente pochissime chance. La caduta improvvisa del Comune di San Giorgio a Liri con il suo sindaco Francesco Lavalle ha costretto la coordinatrice provinciale Rossella Chiusaroli a rivedere le strategie e valutare una diversa distribuzione del voti che scommetteva su Lavalle per un eventuale secondo seggio. Se e come questo ridispiegamento possa coinvolgere Alatri è tutto a vedere nei prossimi giorni.

C’è poi Fratelli d’Italia che ha il suo candidato: è Stefano D’Amore di Isola del Liri e avendo due consiglieri sta lavorando a ulteriori voti. Su D’Amore è in atto una conta interna a FdI e Alatri è parte dei capisaldi costruiti intorno a quell’elezione.

Importanti poi sono i civici, compreso il primo cittadino. Essendo numerosi, ben cinque, i loro voti sono appetiti. E le trattative proseguono non senza sospetti tra i partiti di centrodestra.

Le minoranze

Luca Fardelli

Unite sulla battaglia relativa la Sanità e sui temi cittadini, le opposizioni si presenteranno ciascuna con propri candidati. Il Pd con i suoi due Consiglieri punterà su Luca Fardelli, espressione di Rete Democratica l’area politica che fa riferimento al Segretario provinciale uscente Luca Fantini che è di Alatri, degli onorevoli Sara Battisti e Claudio Mancini.

I tre Consiglieri delle civiche di Noi per Alatri, secondo indiscrezioni, sarebbero indirizzati a rivotare come tre anni fa Alessandro Cardinali (FdI), consigliere provinciale uscente di Anagni ed espressione politica del presidente Saf Fabio De Angelis.

Anche Luigi Vacana potrebbe essere ottenere ancora una volta il voto della civica Alatri in Comune. Si vedrà se queste anticipazioni saranno rispettate nell’urna. Fuori dalle Mura in ordine sparso.

In sintesi

Due candidati alatrensi, tre candidati a disposizione per i Consiglieri della maggioranza e tre per le minoranze. Ma attenzione agli outsider. Ognuno si gioca la sua partita sia per legami politici ma anche di rapporti personali.

Giancarlo Righini ed Antonello Iannarilli

Il rischio però che Alatri possa essere ancora un serbatoio di voti per esponenti di altri centri. Ma un dato è certo. Il voto dell’otto marzo è volente o nolente un primo spartiacque in vista delle elezioni comunali della primavera 2027. Gli equilibri si vedranno da lì e si vedranno poi dalla primavera prossima: quando ci sarà la partita per la presidenza dell’azienda regionale LazioCrea: Antonrllo Iannarilli confida nella possibilità di un accordo tra i pesi massimi regionali del suo Partito (FdI) e di Forza Italia. Un riequilibrio delle sfere di influenza potrebbe portarlo alla guida di LazioCrea: in caso contrario la strada per le Comunali e la candidatura a sindaco è l’opzione principale.

Anche nel sottobosco delle minoranze c’è fermento. Una volta assestati i pesi con le Provinciali si passerà al dibattito vero sulle Comunali: c’è da costruire l’alleanza Progressista e c’è da mettere in campo una candidatura di prestigio per la città. Il dibattito interno sul nome dell’ex Procuratore vicario di Frosinone Adolfo Coletta potrebbe prendere quota. Può succedere di tutto al di là di dichiarazioni di facciata.

L’otto marzo ad Alatri non sarà solo celebrata la tradizionale Festa della Donna ma forse l’inizio di una lunga tarantella politica.