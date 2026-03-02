Elezioni provinciali: Ferrara e Cirillo in corsa ma il vero sconfitto è Frosinone

Alle consultazioni per il Consiglio di palazzo Iacobucci il Capoluogo pesa 315 voti per consigliere ma non fa sistema. Due candidati, nessuna regia unitaria, partiti in ordine sparso. Così la città rischia di sacrificare il suo peso sull’altare delle segreterie. E perdere centralità

Il Capoluogo che non fa sistema

Se la politica fosse astrofisica, Frosinone sarebbe oggi un buco nero. Un’enorme massa di voti ponderati che, invece di attrarre potere, lo lasciano sfuggire altrove. Domenica 8 marzo non si rinnova soltanto il Consiglio Provinciale: si misura il peso reale del Capoluogo nello scacchiere istituzionale. Non votano i cittadini ma sindaci e consiglieri comunali. Eppure il test politico è chiarissimo.

Il Comune di Frosinone

Il dato più evidente è uno solo: Frosinone non conta. O, peggio, ha scelto di non contare. Non per mancanza di numeri. Il sindaco Riccardo Mastrangeli dispone di una maggioranza aritmetica. Ma non esiste una maggioranza politica. Nessuna regia condivisa, nessuna strategia di sistema, nessuna coalizione pensata per difendere il peso del Capoluogo in Provincia. (Leggi qui: Elezioni Provinciali, il voto che non scalda la gente ma incendia i Partiti).

Quando una città non fa massa critica, diventa territorio contendibile. Come nel 1527, quando Roma fu saccheggiata dai Lanzichenecchi. Il voto ponderato della scheda verde – 315 punti per ogni consigliere comunale di Frosinone – è il bottino più ambito. E nessuno è riuscito a blindarlo attorno a un candidato “di casa”. (Leggi qui: Capoluogo sulla carta, Cassino sul campo: le Provinciali svelano i pesi politici).

Il problema non è tecnico, è politico. Manca la fiducia. In maggioranza come in opposizione. E quando la fiducia evapora, la politica si dissolve. Tucidide scriveva: “La forza di una città non sta nelle mura, ma nell’unità dei suoi cittadini”. A Frosinone, oggi, quell’unità non c’è. E il peso specifico del Capoluogo si disperde nel vuoto.

Due candidature, nessuna regia

Nel quadro di una debolezza diffusa, il Capoluogo presenta comunque due candidature autorevoli: Marco Ferrara, espressione della Lista Identità Frusinate che sostiene il sindaco, e Pasquale Cirillo di Forza Italia, collocato all’opposizione.

Entrambi partono con possibilità concrete di elezione. Ma, come si dice nello sport, “non basta segnare un gol, bisogna poi saper tenere il risultato”. Ferrara corre nella lista di Gianluca Quadrini, macchina elettorale solida e competitiva. Se la sinergia tra Identità Frusinate e la lista del vicesindaco reggerà, si parte da sette consiglieri compatti: 2.205 voti ponderati. Una base robusta.

Con un ulteriore apporto dai Comuni minori, Ferrara potrebbe avere strada agevole verso Palazzo Iacobucci. Ma tutto dipende dalla compattezza interna. E la compattezza, in questa fase, non è scontata.

Pasquale Cirillo

Diverso lo schema di Cirillo. Può contare su un nucleo di voti di opposizione e su possibili convergenze tattiche. Non è escluso che qualche consigliere della maggioranza possa vedere nella sua elezione una mossa chirurgica contro l’attuale assetto cittadino. Un “omicidio politico” incruento, ma calcolato. (Leggi qui: Il cavallo di Troia delle Provinciali: l’opposizione alla prova della maturità).

In controluce si intravede già la partita per le Comunali del prossimo anno. Forza Italia, dopo gli ultimi strappi, potrebbe non sostenere la ricandidatura del sindaco uscente. Le Provinciali diventano allora banco di prova, laboratorio e regolamento di conti insieme.

La partita dei Partiti e il test di fedeltà

Le Provinciali non riguardano solo il Capoluogo. Per Lega e Partito Democratico sono un banco di verifica interno. Da Frosinone devono uscire i voti necessari a garantire la riconferma del consigliere leghista uscente Andrea Amata. E qui entra in gioco il sindaco Mastrangeli: trovare quei voti significa trovare i consiglieri disposti a esporsi.

Riccardo Mastrangeli, sindaco di Frosinone

È un test di fedeltà delicatissimo. I voti ponderati sono riconoscibili, tracciabili. Nessuno può mimetizzarsi. Ogni preferenza porta nome e cognome. Specialmente in vista delle Comunali 2027.

Anche il Partito Democratico è sotto osservazione. I tre consiglieri cittadini saranno scrutinati politicamente, non solo numericamente. Il recente Congresso provinciale, pur celebrato formalmente nell’unità, ha mostrato crepe ancora aperte. Il Capoluogo continua a non pesare nelle dinamiche interne ai partiti.

E questo è il nodo vero: se Frosinone non conta nei Partiti, non conta nelle istituzioni. Da dieci anni non riesce a esprimere una candidatura unitaria “di sistema” per la Provincia.Né in maggioranza né in opposizione.

Il voto ponderato, pesantissimo, viene sacrificato sull’altare del negoziato tra segreterie. Non è un incidente. È una scelta. O un’incapacità strutturale di fare sintesi.

Così è se vi pare.