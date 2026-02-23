Elezioni Provinciali, il voto che non scalda la gente ma incendia i Partiti

L’8 marzo si rinnova il Consiglio provinciale di Frosinone: votano solo sindaci e consiglieri. Effetto Delrio, democrazia sospesa e partiti in trincea per pesarsi. Una partita di equilibri interni più che di governo del territorio.

Il voto invisibile dell’8 marzo

Domenica 8 marzo non sarà soltanto la giornata delle mimose per celebrare la Festa della Donna. Si voterà anche per il rinnovo del Consiglio provinciale di Frosinone. Un appuntamento che coinvolge esclusivamente 1.131 “grandi elettori”, cioè sindaci e consiglieri comunali dei 91 Comuni della Ciociaria.

Sei le liste in corsa — Fratelli d’Italia, Partito Democratico, Lega, Forza Italia, Provincia in Comune e Progetto Futuro — per un totale di 62 candidati e 12 seggi. Sulla carta, un’offerta politica ampia, rappresentativa dell’intero arco partitico. Nella realtà, un voto che i cittadini non esprimono. (Leggi qui: Provinciali, la guerra dei pesi massimi: liste depositate, conti ancora aperti. E qui: Provinciali, Pd e FdI chiudono i conti (ma non le partite) )

Graziano Delrio

Ed è qui che nasce la domanda più semplice e più scomoda: «A chi serve davvero questa partita?». La riforma Delrio ha espropriato i cittadini del loro diritto di scegliersi il Presidente e l’intera amministrazione Provinciale, l’ente incide sulla vita di tutti i giorni ma con scelte che passano nelle stanze dei sindaci e non nelle case dei cittadini. Le Provinciali sono elezioni di secondo livello: votano gli eletti. Un gruppo di amministratori che elegge altri amministratori, in un gioco di specchi che ha trasformato Palazzo Iacobucci in un teatro dell’assurdo degno di Samuel Beckett.

Il risultato è un’elezione che non mobilita l’opinione pubblica ma agita i corridoi dei Partiti. Un voto senza piazza, senza comizi, senza emozione popolare. Un rito istituzionale che si consuma tra addetti ai lavori, mentre fuori la città continua la sua passeggiata ignara.

La riforma Delrio e la democrazia sospesa

Il salone di rappresentanza

La riforma avrebbe dovuto abolire le Province e ridurre i costi della politica. Le Province non sono state abolite: sono state svuotate. I Consiglieri provinciali non hanno una vera centralità politica eppure continuano a esistere. Con competenze ridotte — scuole superiori, viabilità, ambiente — e risorse finanziarie spesso insufficienti. Nel frattempo è stata cancellata la rappresentanza popolare. Un paradosso tutto italiano.

A Frosinone il Presidente della Provincia è il Sindaco di Sora, Luca Di Stefano. Resta in carica quattro anni. Il Consiglio provinciale, invece, dura due anni. Un’anomalia strutturale: il capo dell’ente ha un mandato doppio rispetto all’assemblea che dovrebbe controbilanciarlo. Però il Presidente non può essere sfiduciato: non esiste un vero rapporto fiduciario come nei Comuni. Non c’è opposizione in grado di incidere realmente. Di fatto, il Presidente governa e il Consiglio accompagna.

Il Presidente assegna deleghe, costruisce equilibri, gestisce rapporti istituzionali. E dopo il voto si aprirà il consueto manuale Cencelli in versione ciociara: riunioni, trattative, pesi e contrappesi per conquistare la delega più visibile. Non la più operativa — quella è quasi irrilevante — ma la più spendibile in termini di presenza. Il Consigliere provinciale, con o senza delega, gestisce poco o nulla in termini di capitoli di spesa. Al massimo, la fascia blu nelle cerimonie ufficiali. Il resto è politica pura.

La stanza di compensazione dei Partiti

L’Aula del Consiglio Provinciale di Frosinone

E allora torniamo alla domanda: «A chi servono le Provinciali?». La risposta è semplice e brutale: servono ai Partiti. A tutti. Le Provinciali sono una grande stanza di compensazione. Servono a calmierare ambizioni, a dare riconoscimenti simbolici, a tenere dentro chi potrebbe creare problemi fuori. «Intanto ti mando alla Provincia…» è la frase ricorrente nelle Segreterie quando un amministratore locale reclama più spazio.

Non è un parcheggio. È un segnale. Un modo pragmatico per distribuire visibilità e contenere tensioni. Le candidature che contano davvero — Parlamento o Regione — si decidono altrove. A Roma, nei rapporti con le Segreterie regionali e nazionali. Le Provinciali servono a regolare i conti interni. Le correnti si misurano sui numeri. Ogni consigliere eletto è un pacchetto di voti ponderati, un segnale di forza. «Ma dove vai se il Consigliere provinciale non ce l’hai?» è il sottotesto rivolto al competitor interno. È una Partita di potere, non di governo.

L’atrio di Palazzo Iacobucci

L’8 marzo, davanti a Palazzo Iacobucci, sfileranno sindaci, consiglieri, assessori. Un parterre de roi di parlamentari e Consiglieri regionali. Parlarsi fitto, appartarsi, negoziare l’ultimo voto ponderato. Sarà una sorta di Amleto in chiave locale. Non si decidono i destini del mondo, ma si ridefiniscono equilibri. E lì bisogna esserci.

Come diceva Giulio Andreotti: «Il potere logora chi non ce l’ha». Anche se, oggi, quel potere è più simbolico che sostanziale.

Il paradosso finale

La domanda conclusiva resta sospesa: «Tutto questo serve al territorio?». La Provincia non programma grandi opere strategiche, non detta linee di sviluppo, non dispone di vera autonomia finanziaria. Gestisce l’ordinaria amministrazione. Il suo ruolo dipende dai Presidenti.

Luca Di Stefano

E va dato atto ad Antonio Pompeo di essere riuscito a ritagliare per Frosinone un ruolo politico sui tavoli nazionali: nel corso del suo mandato Frosinone parlava e veniva ascoltata al tavolo dell’Unione Province d’Italia, scrisse parti importanti della riforma che sarebbe arrivata in Parlamento se il Governo Draghi non fosse stato sgambettato. Tanto quanto va dato atto a Luca Di Stefano di essere riuscito a ritagliare un ruolo amministrativo: Frosinone è diventata la casa dei sindaci, il punto di sintesi per le piccole amministrazioni che non hanno il personale per affrontare le mission che escono dall’ordinario.

La Provincia riformata esalta i Presidenti se hanno la volontà di fare. È per questo che il dibattito politico che accompagna le Provinciali è carico di enfasi, come se si stesse votando una riforma costituzionale.

Il vero peso del voto non è nelle politiche pubbliche, ma negli equilibri interni ai Partiti. È il paradosso della riforma Delrio: nel tentativo di tagliare i costi della politica, ha ridotto la rappresentanza ma non ha eliminato la competizione. L’ha semplicemente spostata. Dal consenso popolare al calcolo matematico del voto ponderato.