Elezioni provinciali nel caos: il PD senza candidato, la Lega contro Carnevale

A Latina il Partito Democratico spiazzato dall'accordo nel centrodestra cerca un nome da presentare alle Provinciali. Il "carroccio" in rivolta per la decisione di puntare sul sindaco di Monte San Biagio. Cusani all'attacco di Bordoni: "Decisione calata dalle segreterie regionali senza interpellare la base e i territori". Cosa succede a Fondi

Neanche ai tempi del sequestro Moro. La Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Latina si è riunita giovedì per la terza volta in quattro giorni superando il numero delle riunioni svolte nello stesso lasso temporale dallo stato maggiore del Pci al Bottegone durante il sequestro dello statista democristiano da parte delle Brigate Rosse.

Ma nel 1978 c’era una ragione in più ed inconfessabile. Nei pressi del Bottegone operava la filiale romana della Cia, l’intelligence americana. Nel febbraio 2026 c’è bisogno invece di trovare un candidato da contrapporre al forzista Federico Carnevale alle elezioni Provinciali in programma il 15 marzo. (Leggi qui: Il “martedì grasso” del centrodestra: Carnevale candidato alla Provincia).

Il Partito democratico in tilt

Il Pd preferirebbe più un Sudoku da risolvere che affrontare una situazione così complicata ed inimmaginabile sino a qualche giorno fa: la fine della coalizione che finora ha visto il Pd insieme a Forza Italia e ad alcuni sindaci civici gestire la Provincia e (fino al 2025) Acqualatina SpA.

Omar Sarubbo, segretario provinciale del PD

La ricomposizione, dopo 12 anni, del centrodestra attorno alla candidatura a presidente di Federico Carnevale, sindaco di Monte San Biagio di Forza Italia, ha mandato in tilt la macchina organizzativa dei Dem della provincia.

Bisogna trovare un candidato entro lunedì alle ore 12 (il via alla presentazione è in programma già da domenica 22 febbraio) quando vanno formalizzate le candidature con le rispettive coalizioni d’appartenenza. Inizialmente il segretario pontino del Pd Omar Sarubbo ha chiesto al presidente uscente Gerardo Stefanelli di effettuare “questo sacrificio” con la legittima convinzione che il sindaco di Minturno (e prima di lui il sindaco di Pontinia Sandro Medici) abbia governato efficacemente rendendo l’ente di via Costa “la casa di tutti i comuni” della provincia di Latina.

Stefanelli: no grazie

Stefanelli non ha respinto la richiesta. Ha chiesto “una pausa di riflessione” dicendosi “orgoglioso” della proposta fattagli dal Pd e di essere al contempo “grato” nei riguardi di quei Partiti (Forza Italia in testa, Pd e liste civiche) “a cui mi lega un significativo bagaglio valoriale”. In realtà la sua risposta è solo un gesto di cortesia: un modo garbato per dire No, non si può fare. Perché?

Gerardo Stefanelli, presidente uscente della Provincia

Stefanelli pensava di essere scelto come Presidente bis della Provincia di Latina anche dal centrodestra unito. Ha congelato la proposta Dem con una metafora calcistica: “Non mi risulta che Francesco Totti abbia giocato nella Roma e anche nella Lazio”. E poi ha fatto sapere di“voler essere tranquillo” e di voler concludere in bellezza nel 2027 il secondo mandato da sindaco di Minturno. L’obiettivo: concretizzare quanto è rimasto ancora da fare del programma elettorale con cui ha vinto al primo turno le Comunali del 3 e 4 ottobre 2021.

Tradotto: Stefanelli non vuole avere problemi con la componente di Forza Italia e dello stesso Pd che fanno parte della sua maggioranza consiliare. Non c’è stata, e forse non ci sarà mai, una risposta ufficiale di Stefanelli alla richiesta di Sarubbo, il quale è stato costretto lunedì, martedì e giovedì a riunire da remoto la Segreteria Provinciale del Pd per trovare una soluzione interna.

Ipotesi-De Lillis

Insomma Federico Carnevale sarà sfidato da un sindaco in carica del Pd tra i 32 comuni della provincia di Latina (il 33°, Aprilia, è commissariato per mafia) e l’elenco non è chilometrico.

Il sindaco Eligio Tombolillo di Pontinia del PD

La scelta in queste ore dovrà riguardare Eligio Tombolillo (Pontinia), Annamaria Bilancia (Priverno), Mauro De Lillis (Cori), Barbara Petroni (Roccasecca dei Volsci) e Valentino Mantini (Cisterna)

Alla richiesta di informazioni i componenti della Segreteria provinciale del Pd, in testa il segretario Sarubbo, hanno utilizzato due strade: non rispondere al cronista di turno o farlo via sms con l’assai eloquente “Nada de nada”. Non c’è ancora qualcosa di definitivo, anche se la scelta da cinque si è ridotta a due, tra De Lillis (favorito) e Bilancia.

Lega, Cusani contro la candidatura di Carnevale

Federico Carnevale

Se Sparta piange, Atene non ride completamente. E c’era da attenderserlo. Mercoledì sera presso un albergo di Terracina si è riunito il direttivo provinciale della Lega e l’ospite più atteso, il sottosegretario di Stato Claudio Durigon, è intervenuto soltanto da remoto

Che covasse del fuoco sotto la cenere del carroccio pontino l’ha evidenziato in un durissimo intervento prima e con un post sui social poi il sindaco di Sperlonga ed ex presidente due volte della Provincia. Armando Cusani ha attaccato le segreterie regionali dei partiti del centrodestra (e il suo in particolare Davide Bordoni) per non aver coinvolto la base e i territori per candidare Carnevale alla presidenza della Provincia di Latina.

Armando Cusani

Cusani ha definito la candidatura di Carnevale “calata dall’alto, una scelta operata nelle stanze delle Segreterie politiche regionali, senza che vi fosse una vera e propria consultazione con la base: quei sindaci e quegli amministratori locali che, paradossalmente, saranno poi chiamati a esprimere il voto determinante il 15 marzo”.

Cusani, facendosi portavoce degli amministratori e consiglieri della Lega ha denunciato di fatto l’appiattimento del suo Partito e soprattutto di Fratelli d’Italia ai “desiderata” del senatore Claudio Fazzone e, dunque, del suo ex Partito (Forza Italia).

La Lega alle prese con il caso-Fondi

Franco Cardinale

Nella Lega c’è malumore ed il consiglio direttivo provinciale è stato aggiornato per sondare la base alla luce del fatto che Lega e FdI in Provincia al momento sono minoranza rispetto al presidente Stefanelli sostenuto da Forza Italia, Pd e liste civiche. Ma non basta.

Il Direttivo ha dovuto gioco forza affrontare il “caso” Fondi dove si andrà a votare per le Comunali il 23 ed il 24 maggio prossimi. Il Carroccio è consapevole per primo che a non volere l’unità del centrodestra a casa sua è proprio il senatore Claudio Fazzone. Cusani ha annunciato che la Lega ha già un nome per la candidatura a sindaco (l’ex consigliere comunale e provinciale Franco Cardinale) ma è “stanca” di attendere le decisioni di Fratelli d’Italia.

A FdI è stata concessa un’altra settimana di tempo per indicare il nome di un proprio candidato a sindaco o stabilire a quale coalizione legittimamente far parte. Caustico il commento di Cardinale: “Fratelli d’Italia a Roma in poche ore ha deciso di sostenere l’amico Federico Carnevale. La classe dirigente di Fondi ci risponde che tocca alla Segreteria regionale decidere cosa fare. Il nostro elettorato è stanco di questi scaricabarile”.

Azzurri pragmatici

Lino Conti (Foto © Lello Padrone)

In politica i miracoli avvengono di rado e Forza Italia di Fondi ha assunto la consapevolezza che la corsa per il Comune sarà a due: azzurri e civici da una parte, Lega e Fdi dall’altra. FI ha avviato una verifica interna per definire un’alternativa alla riconferma di Beniamino Maschietto. Il primo nome fatto, quello del consigliere comunale azzurro Raffaele Gagliardi non ha trovato una totale unità d’intenti.

Per il senatore Claudio Fazzone, il sindaco uscente va sempre ricandidato. In questo caso potrebbe rivedere la cosa se fosse disponibile una candidatura di prospettiva: quella di un manager che a Fondi, in maniera trasversale, tutti apprezzano: Lino Conti, presidente del locale Consorzio di Bonifica. La corte che gli fu fatta nel 2020 fu spietata ma Conti si oppose alle sirene di Fazzone. Con il centrodestra spaccato con ogni probabilità continuerà a fornire la stessa risposta data cinque anni fa: “A Cla’, ho tanto da fare”.