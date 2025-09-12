Elly la “millefoglie”: crema fra troppi strati per reggere la gara con Meloni

La sottile e splendida partita di Giuseppe Conte che alla fine ha portato la segretaria dem sulla via del “massimalismo utile”

L’esempio da non seguire è quello dell’Unione di Romano Prodi. Di un organismo partitico composito cioè che seppe vincere le elezioni ma non massimizzare la vittoria.

Questo perché la sua natura composita alla fine prevalse sul suo peso specifico. E Giuseppe Conte quel copione non lo vuole recitare in bis 2.0, anche perché, essendo uno molto più furbo della sua faccia, sa benissimo due cose. Che se dovesse accadere sarà per colpa della parte riformista del suo alleato principale, il Pd. E poi che citare l’esempio di Prodi, che oggi ha i galloni di Padre Nobile dell’ala dem meno compatibile con il Movimento Cinquestelle, rappresenta un monito.

L’esempio di Prodi

Romano Prodi all’Assemblea Nazionale Pd (Foto: Giuliano Del Gatto © Imagoeconomica)

A chi? Ad Elly Schlein, che oggi si ritrova ad essere la crema di farcia di una sorta di “millefoglie” bello da vedere ma facile a sbriciolarsi, a contare tutte le anime del Nazareno.

Al Corsera Conte ha detto, tra l’altro: “Non basta arrivare a Chigi, dobbiamo assicurare stabilità con un progetto serio, evitando un governo che si sfaldi poco dopo le elezioni come accadde con l’Unione di Prodi”.

Il metodo che la segretaria ha usato per evitare questo ruolo ingrato è stato rischioso: avocare a sé la più parte della linea dei suoi alleati di campo largo. Cioè lo stesso M5s ed Alleanza Verdi Sinistra, così – nelle intenzioni – questa sua ortodossia foresta e massimalista dovrebbe metterla al riparo dall’accusa di aver privilegiato una sola delle correnti del Pd.

Ma è egualmente, anzi, doppiamente rischioso, perché in questo modo la segretaria ha scavato un solco ancora più largo tra sé, eletta alle primarie non con il voto dei tesserati, e quelle frange dem che invece puntano al riformismo ed alla socialdemocrazia liberal.

Uniti ma non troppo

E’ come se la Schlein avesse voluto usare le cesoia per tranciar via la tara atavica del suo Partito. Quella di essere composto da tante di quelle anime da non aver ancora saputo produrre una sua “koinè” brandizzabile negli anni.

Da un lato quindi c’è il team di dirigenza del partito in crasi amorosa con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni assieme a Conte, dall’altro ci sono i post democristiani, i riformisti e compagnia frammentando.

Tutto bene e Schlein ha trovato l’uovo di Colombo? No, perché se si parte dall’assunto che lo scopo sarebbe di battere Meloni ed arrivare a Palazzo Chigi, in questo modo il papabile per eccellenza a Palazzo Chigi è colui che ha saputo spingere Schlein oltre il limite deal massimalismo, non Schlein stessa che a quel punto sarebbe solo un “sherpa” in gran forma.

Nicola Fratoianni con Elly Schlein (Foto: Luigi Mistrulli © Imagoeconomica)

Vale a dire Giuseppe Conte stesso, che, piaccia o meno, sta giocando una partita politica superba. E la stessa segretaria pare non essersi accorta di essere diventata una sorta di cencelliana ex post ed inconsapevole.

Spartizione illusoria

Questo perché alla fine quello che lei sembra voler sottintendere, un po’ infantilmente a dire il vero, è che a Conte spetterebbe governare i contenuti ed a lei il red carpet per tentare la scalata alla Presidenza del Consiglio, il che ovviamente non è vero.

Giuseppe Conte

Il problema è che oggi in Italia non sembra più possibile trovare una sinistra matura e che, seguendo l’usta di una premier che è di fatto direttore d’orchestra assoluto, non sia populista come e più di lei e non si ammanti di massimalismo.

In chiave europea questa cosa sta generando non pochi allarmi, ed in chiave italiana l’allarme già c’è. Perché il millefoglie sarà pure un dolce buonissimo, ma si sbriciola alla prima cucchiaiata. Come fece l’Unione.