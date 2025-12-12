Emergenza abitativa, Ferentino risponde con l’housing sociale

L'Amministrazione riesce a sbloccare un vecchio finanziamento regionale di 2 milioni per mettere a disposizione delle giovani coppie 10 appartamenti a prezzi calmierati. Strategica la scelta del quartiere Santa Lucia dove è stato restaurato il Teatro Romano: così il Comune continuerà nell'opera di rilancio e rivitalizzazione del centro storico

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Dopo anni di silenzi e nessun atto concreto che potesse far partire l’ambizioso progetto, il Comune di Ferentino accelera per l’housing sociale ovvero dare la possibilità alle giovani coppie del luogo di avere una casa a prezzi calmierati. Come? Acquistando e sistemando ben 10 appartamenti abbandonati e ormai fatiscenti. Il tutto grazie ad un finanziamento regionale che di fatto era stato ottenuto anni fa ma non era stato mai utilizzato e ora si rischiava di perdere.

La sinergia con l’assessore regionale Ciacciarelli

Alessandro Rea

Artefici del recupero di questo importante finanziamento da quasi 2 milioni di euro sono l’assessore Cristian Piermattei ed il consigliere Luca Zaccari esponenti della Lega e vicinissimi all’assessore Regionale Pasquale Ciacciarelli. Piermattei e Zaccari insieme al consigliere comunale delegato ai Lavori Pubblici Alessandro Rea da un anno lavorano al progetto ed al recupero del finanziamento.

A spiegare lo stato delle cose sono stati oggi proprio il consigliere Rea ed il sindaco Piergianni Fiorletta. “Il progetto dell’housing sociale di fatto è partito circa 15 anni fa con un finanziamento da un milione di euro ottenuto. Ma da allora non si è fatto nulla”, spiega Rea.

L’assessore Cristian Piermattei

“Così da circa un anno insieme ai colleghi di maggioranza Zaccari e Piermattei e con il sindaco Fiorletta abbiamo lavorato gomito a gomito con l’assessore regionale Ciacciarelli per recuperare il tempo perduto – ha continuato Rea– In pratica già 15 anni fa il Comune acquistò 10 appartamenti abbandonati ed in degrado in pieno centro per poi destinarli ad abitazioni per le giovani coppie”.

Fondi a rischio

Luca Zaccari e Pasquale Ciacciarelli

Il finanziamento di quasi 2 milioni di euro rischiava di andare perduto. “Come comune abbiamo dovuto investire oltre 300.000 euro – ha sottolineato Rea– Di essi 130.000 sono compartecipazione al finanziamento regionale. Serviranno per l’Intervento sulle prime sei case che sono di proprietà nostra e della Regione Lazio“.

“Le altre 200.000 euro sono servite per acquistare solo come comune senza la compartecipazione le altre quattro abitazioni sulle quali abbiamo già presentato un progetto e richiesta di finanziamento che dovrebbe andare a buon punto”, ha chiosato il consigliere.

La scelta strategica di Santa Lucia

Il sindaco Piergianni Fiorletta al Teatro Romano

Perché è stata scelta la zona di Santa Lucia per comorare i 10 appartamenti? La scelta non è casuale. Già 15 anni fa quando era sindaco come oggi Piergianni Fiorletta si era pensato al recupero del Teatro Romano nel cuore di Santa Lucia che ora è realtà. È una scelta fatta per valorizzare un’area a ridosso del centro storico e tentare di riportarla in vita: con il teatro ed ora con i giovani.

Conferma Rea che p stata una “scelta strategica che ha una doppia finalità: quella di rendere un servizio importante a giovani coppie bisognose alle quali daremo la possibilità di avere una casa e come seconda cosa quella di rilanciare e rivitalizzare una parte di centro storico tra le più belle di Ferentino. Ormai i centri storici di tutta Italiasi stanno svuotando di residenti, noi puntiamo ad invertire questa rotta”.