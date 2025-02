Emergenza-parcheggi, il Comune pronto a riaprire i “sotterranei”

Pochi posti auto in città e viabilità sempre più congestionata: l'amministrazione corre ai ripari. La riapertura della struttura di piazza Garibaldi legata allo spostamento del mercato

Troppe auto e pochi parcheggi. La viabilità cassinate, negli ultimi anni ha visto una sempre più crescente congestione: sempre più persone, a bordo di sempre più auto, vengono a Cassino per motivi e ragioni sempre più diversi. Per avere un’idea della dimensione del problema, basta vedere il grande largario di piazza Miranda: doveva essere la fine del caos parcheggi in centro. È completamente saturo di auto già alle prime ore del mattino.

Una situazione non più trascurabile, considerando i disagi che si riflettono sulla quotidianità della città: tempi di percorrenza che si allungano e residenti costretti a parcheggiare lontano da casa. Un problema diventato quasi una vera emergenza e che l’Amministrazione non ha potuto più ignorare.

Duecento posti in arrivo?

Enzo Salera, sindaco di Cassino

Il dibattito ha interessato da tempo la politica fino ad infiammare finanche la diatriba elettorale dello scorso giugno ed i vari Consigli comunali degli ultimi mesi. Nei quali entrambi gli schieramenti hanno proposto la medesima soluzione: riattivare i parcheggi sotterranei della città. Ovvero quello di via Gaetano Di Biasio antistante la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cassino e quello di piazza Garibaldi al di sotto della Stazione ferroviaria. Parliamo di un bacino di oltre 200 stalli, capaci di decongestionare le vie del centro città.

La questione è stata caldeggiata anche dagli studenti universitari, che in questi giorni hanno protocollato al Comune una richiesta per riqualificare il multipiano di via Di Biasio: “Abbiamo già avuto una prima risposta concreta da parte del Municipio che ha proceduto con la pulizia degli ambienti”, spiegano gli universitari.

Piazza Garibaldi ed il mercato

Per quanto riguarda invece piazza Garibaldi, nei giorni scorsi il Comune ha proceduto alla messa in sicurezza della struttura, che presentava numerose criticità come accertato dai Vigili del Fuoco alcuni anni fa.

La riapertura del parcheggio, consentirà, inoltre, di riconfigurare la dislocazione del mercato del sabato: “I settori merceologici riguardanti casalinghi, piantine, piante e fiori, animali vivi, il sabato, giorno del mercato settimanale, da via degli Eroi verranno riportati nei pressi dell’area di mercato di piazza Green e strade limitrofe”, spiega l’assessore al Commercio Giuseppe Capizzi.

“Per la precisione – aggiunge – le tre postazioni di casalinghi verranno collocate nella parte iniziale di via Alfieri; le piantine in via Abate Cassinese; piante e fiori in piazza Green; gli animali vivi (animali da cortile, uccelli …) in via Verdi, all’altezza di una delle entrate del parcheggio di piazza Miranda”.

Lo spostamento, completate le dovute operazioni di rito avverrà, presumibilmente, se non il primo, il secondo sabato del prossimo mese di marzo. “L’operazione è legata, infatti, al ritorno della messa in disponibilità del parcheggio interrato di piazza Garibaldi – aggiunge l’assessore – Si tratta, come ben si comprende, di una struttura di servizio particolarmente preziosa per la maggiore disponibilità di posti per la sosta per gli avventori del mercato”.

Venti nuove assunzioni

I lavori della messa in sicurezza di quel parcheggio a due passi dalla stazione ferroviaria sono ormai quasi ultimati e si aspetta la formale consegna dell’area.

Soddisfatti gli operatori del settore, che hanno condiviso la decisione ottemperata dall’Amministrazione nell’incontro con il sindaco Enzo Salera, l’assessore Giuseppe Capizzi, la presidente del consiglio comunale Barbara Di Rollo e il consigliere Rosario Iemma. Si chiude così la feroce diatriba che ha scandito i mesi scorsi, al punto da far volare carte bollate tra il Comune e gli ambulanti.

Novità importanti anche per quanto riguarda le assunzioni di personale. Il nuovo Piano redatto dal Comune, infatti, prevede l’inquadramento di venti unità, tra agenti di polizia locale e impiegati amministrativi. Assunzioni che andranno a fronteggiare la cronica carenza di personale che affligge da diversi anni ormai piazza De Gasperi, dove decine di scrivanie all’interno degli uffici sono vuote da tempo.

La polizia locale di Cassino sarà potenziata con nuove assunzioni

Per non parlare, poi, del Comando della polizia urbana: gli agenti effettivi sono appena 12, più 6 a tempo determinato, ormai in scadenza. L’ambizione dell’Amministrazione è quella di attivare un servizio notturno di vigili urbani, impossibile da sostenere con la disposizione del personale attuale.