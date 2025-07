Nel 2024 entrate in crescita e conti più ordinati per i Comuni, trainati da PNRR e riscossioni locali. Ma oltre 900 enti restano in disavanzo. Frosinone, esempio di risanamento, chiude il suo piano decennale con successo

Nel 2024, nonostante il clima di incertezza, le casse dei Comuni e degli altri enti locali hanno continuato a crescere. I sindaci hanno ripreso a riscuotere le tasse cittadine e solo grazie a quello sono riusciti a fare fronte alla nuova stretta ai rubinetti dello Stato che mandano sempre meno.

L’aumento delle liquidità però è in gran parte riconducibile all’attuazione del PNRR, che vede coinvolti in maniera rilevante gli enti locali, rafforzandone il ruolo strategico nel rilancio economico e sociale del Paese”. Per il 2025 è atteso un ulteriore miglioramento dei conti pubblici: si prevede una nuova riduzione del deficit ed un rafforzamento dell’avanzo primario, cioè dei soldi che rimarranno in cassa e potranno essere utilizzati nell’anno successivo”.

È quanto si legge nella relazione sulla gestione finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane per gli esercizi 2022-2024. L’ha approvata la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera numero 14. È un documento che esamina, tra l’altro, i rendiconti di 7.489 enti (di cui 7.392 Comuni), presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche della Ragioneria generale dello Stato.

Aumentano riscossioni e pagamenti

(Foto © Capra / Imagoeconomica)

L’analisi dei flussi di cassa dei Comuni riferita al periodo 2021-2024, sottolinea la Corte, evidenzia un aumento del 14% delle riscossioni e dei pagamenti, oltre a una crescita della liquidità del 27,8%. Il maggior equilibrio della gestione e la minore dipendenza da misure di sostegno sono confermati dalla diminuzione della cassa vincolata e dal ridotto ricorso alle anticipazioni di tesoreria (- 41,5 %). Tradotto in maniera potabile? Le gestioni dei Comuni ora sono molto più ordinate ed i conti stanno molto meglio in equilibrio, lo dimostra il fatto che non si debbano vincolare le somme e non si debba andare in banca a chiedere di anticipare del contante.

Le entrate totali sono cresciute del 13,7 %, in particolare quelle da tributi ed entrate extratributarie. Ma il rialzo maggiore è stato registrato per le entrate e le spese in conto capitale (+55 % e +70,1 %), trainate dal PNRR, i cui progetti si concentrano prevalentemente nei settori dell’istruzione e delle infrastrutture sociali, che assorbono il 70% dei fondi. Anche in questo caso, una traduzione più comprensibile anche ai non addetti ai lavori?

Le entrate sono cresciute trainate dal PNRR

Eccola. Nel 2024 le casse degli enti locali hanno registrato una crescita robusta: le entrate complessive sono salite del 13,7%, spinte soprattutto da tasse, imposte locali e altre entrate extratributarie. Ma il vero balzo si è avuto sul fronte degli investimenti. Le entrate destinate a opere pubbliche e progetti strategici (le cosiddette entrate in conto capitale) sono aumentate del 55%, mentre le relative spese sono cresciute addirittura del 70,1%. A trainare questa impennata è stato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con interventi concentrati in larga parte – il 70% dei fondi – su scuola, asili, edilizia scolastica e infrastrutture sociali.

I risultati di amministrazione

Nel 2023 i Comuni italiani hanno chiuso con un saldo positivo di 60 miliardi di euro, in crescita del 4,6% rispetto all’anno precedente. Un risultato spinto anche da una maggiore liquidità in cassa e da crediti ancora da incassare (i cosiddetti “residui attivi”). Migliora anche la gestione quotidiana: si riduce il disavanzo nella parte di bilancio utilizzabile liberamente, segnale di una maggiore efficienza.

Tuttavia, i margini di manovra restano stretti e le criticità non mancano: oltre 900 Comuni sono ancora in disavanzo e necessitano di misure mirate per evitare nuovi squilibri e garantire sostenibilità finanziaria nel lungo periodo.

Debiti fuori bilancio in leggero aumento

Il simbolo della Corte dei Conti (Foto via Imagoeconomica)

Tornano a salire i debiti fuori bilancio dei Comuni, cioè quelle spese impreviste spesso legate a sentenze giudiziarie oppure ad incidenti o calamità. L’incremento è lieve ma rompe la tendenza positiva degli ultimi anni, nei quali invece erano scesi.

Per lo più risultano coperti da fondi accantonati che i sindaci avevano prudentemente messo da parte. Ma il fenomeno preoccupa soprattutto nei Comuni in dissesto, che continuano a crescere: nel 2024 se ne sono aggiunti 34, portando il totale a 227. Le situazioni più critiche si concentrano in Calabria, Campania e Sicilia, dove le procedure di risanamento durano in media dai 6 agli 8 anni e non sempre portano a un vero riequilibrio.

A destare preoccupazione sono anche le cosiddette “procedure di riequilibrio finanziario pluriennale”, ancora numerose (260 attive a fine 2024) e spesso inefficaci. Sono quelle procedure che consentono di spalmare i debiti su più anni per riportare in equilibrio i conti comunali. Frosinone ad esempio è uscita da poco da un piano di risanamento durato 10 anni. La Corte dei conti sottolinea come queste misure arrivino spesso troppo tardi e finiscano per sfociare nel dissesto. Per questo, si rende sempre più urgente una revisione dell’intero impianto normativo che regola i salvataggi degli enti locali in difficoltà.

Frosinone tra i comuni in riequilibrio

Il Comune di Frosinone

C’è chi si impegna e porta a termine quel risanamento. La Corte a pagina 438 della relazione, pubblica l’elenco dei piani di risanamento conclusi positivamente nel periodo 2022-2024 dai Comuni italiani che si trovavano in pregresse tensioni finanziarie.

Tra questi è menzionato il Comune di Frosinone: sta insieme ad Alessandria; Ancona; Andria; Ascoli Piceno; Avellino; Benevento; Brindisi; Carbonia; Caserta; Catania; Catanzaro; Chieti; Cosenza; Fermo; Firenze; Genova; Lecce; Macerata; Massa; Milano; Napoli; Nuoro; Palermo; Pescara; Potenza; Reggio; Rieti; Salerno; Savona; Taranto; Terni; Torino; Venezia; Vercelli; Verona; Vibo Valentia.

Il riequilibrio finanziario raggiunto lo scorso anno dall’amministrazione Mastrangeli ha consentito: di recuperare autonomia finanziaria; accedere ai fondi PNRR; rafforzare la credibilità istituzionale.

Una visione politica vincente

Riccardo Mastrangeli e Nicola Ottaviani, sindaco ed ex

Il caso di Frosinone dimostra come una visione politica, unita a una gestione tecnica rigorosa, possa trasformare una crisi in opportunità. La scelta di non dichiarare il dissesto, presa all’epoca dall’amministrazione del Sindaco Nicola Ottaviani, ha pagato.

Il Comune ha chiuso una procedura avviata nel 2013 per sanare un debito di circa 50 milioni di euro. Ha affrontato il debito con un piano decennale, tutelando cittadini e imprese, evitando l’interruzione dei servizi e mantenendo viva la capacità progettuale dell’ente.

Mentre in Italia centinaia di Comuni faticano ancora a uscire da situazioni finanziarie critiche, Frosinone rappresenta una rara eccezione. Il capoluogo ciociaro ha chiuso con successo il proprio percorso di risanamento, dimostrando che una gestione attenta e coerente può riportare in equilibrio anche i bilanci più fragili. Un caso di resilienza amministrativa che oggi viene guardato come modello da altri enti in difficoltà.