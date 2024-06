Enzo Salera, l’ufficiale roccioso all’assalto del bis

Concreto a rischio di apparire spiccio. Indole che gli è rimasta cucita nella pelle quando s'è spogliato della divisa da ufficiale di fanteria. Ma è grazie a quel modo pragmatico che Enzo Salera è riuscito a realizzare in cinque anni cose che Cassino non vedeva da Dopoguerra. E non è finita.

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

Dicono che sia ruvido e che abbia modi troppo sbrigativi. C’è del vero. Gli sono rimasti addosso da quando, poco più che ragazzino si ritrovò in quel piccolo inferno che stava alla Scuola di Fanteria e Cavalleria dell’Esercito Italiano a Cesano di Roma. Pochi sanno che Enzo Salera, sindaco di Cassino, viene da lì: la fornace che forgia gli Ufficiali di Complemento per l’Esercito Italiano. Dal 141° Corso Armi Varie. Tolta la divisa con le stellette e riposta la spada gli è rimasta la concretezza spiccia di chi deve risolvere le cose. Fosse assaltare la collina di Montelibretti o fosse pedonalizzare il centro di una delle città architettonicamente più brutte per trasformarlo in un raffinato salotto nel quale è bello vivere e passeggiare .

Quando disse che avrebbe preso un parcheggio e lo avrebbe trasformato in una piazza con una fontana, i giochi d’acqua e le luci in molti sorrisero; quando aggiunse che avrebbe reso pedonale il Corso lo trattarono come il nonno rimba che racconta l’offensiva sulla Marna. Sbagliavano. Enzo Salera due anni fa ha puntato la vetta e si è lanciato in una carica nella quale s’è portato avanti tutto e tutti, sciabolando su cavilli ed ostacoli, realizzando Piazza Diamare ed il nuovo Corso. Ora chiede di restare in sella: per continuare la carica e rivoluzionare il centro.

Le elezioni sono una pagella per i 5 anni di lavoro fatto o una cambiale in bianco per i prossimi cinque?

Enzo Salera (Foto: Michele Di Lonardo)

Per un’amministrazione che si ripropone dopo il primo mandato le elezioni sono sicuramente un banco di prova importante. Rappresentano l’occasione per fare un bilancio dei primi 5 anni ed allo stesso tempo sono la base di partenza per tutti quei progetti in cantiere che troveranno realizzazione nei prossimi 5 anni contribuendo a realizzare il programma con cui ci siamo presentanti ai cittadini. Abbiamo giocato un primo tempo di grande intensità durante il quale non sono mancati i momenti critici (Covid e dissesto su tutti), il secondo tempo sarà ancora più bello e pieno

La preoccupa più essere giudicato o dover affrontare altri cinque anni di impegni?

Nessuna delle due. Chi decide di amministrare una città importante come Cassino è sempre sotto esame ed è giusto che sia sottoposto al giudizio dei cittadini. Abbiamo fatto tanto in questi anni e questo mi rende orgoglioso e pronto ad affrontare gli impegni dei prossimi 5 anni con serenità.

Cosa hanno queste elezioni di diverso da quelle del passato?

Enzo Salera

Cinque anni fa si votava dopo una anno di commissariamento come conseguenza di un dissesto dichiarato dalla precedente amministrazione. Oggi si vota dopo 5 anni in cui è stato avviato un percorso radicale di cambiamento della città. Credo che questa sia la differenza più importante. Siamo consapevoli che ci sono diverse cose da fare ancora e siamo pronti

Il centrodestra non ha candidato un politico: cosa significa?

È vera fino ad un certo punto questa affermazione. Il centrodestra a Cassino è arrivato spaccato a queste elezioni, tra l’altro tradendo il suo stesso progetto iniziale delle primarie. Diciamo che c’è un centrodestra ufficioso che ha candidato un politico ed un centrodestra ufficiale (solo su carta) che ha fatto un altro tipo di scelta, come sempre calata dall’alto. In questo caso il politico è alle spalle come nel 2016

Ha definito i programmi dei suoi competitor ‘libri dei sogni, irrealizzabili perché privi di copertura’ però anche lei quando divenne sindaco ereditò una città praticamente sull’orlo del fallimento eppure opere ne ha fatte…

Enzo Salera tra Francesco Carlino e Barbara Di Rollo

Si ne abbiamo fatte tante e ne faremo tante. Conosciamo bene la macchina amministrativa e siamo capaci di intercettare i fondi necessari per realizzare i progetti che ci siano prefissati. E lo abbiamo fatto non perdendo mai di vista la situazione finanziaria dell’Ente. Abbiamo investito sulle periferie oltre 10 milioni di euro e siamo riusciti a rinnovare un’ampia percentuale delle nostre strutture scolastiche, iniziando addirittura la realizzazione di due asilo nido ex novo. Quindi non solo isola pedonale, villa comunale e ostello della gioventù. Siamo consapevoli che c’è ancora tanti da fare, ma sappiamo come farlo e soprattutto abbiamo già le coperture per poterlo fare

Chi è la Nunziatina del video che ha scandito gli ultimi giorni di campagna elettorale, cosa rappresenta e come nasce l’idea?

Nunziatina è Cassino, nonché la mia più grande sostenitrice sin dal 2019 e mamma del mio caro amico Teo Sambucci. Una donna meravigliosa che ha dedicato la sua vita alla famiglia ed alla sua attività. Un pezzo di storia di Cassino che a cui io sono particolarmente legato. In realtà il primo video con Nunziatina risale a 5 anni fa e fu l’emblema di quella campagna elettorale. Lo sarà anche di questa

Quante Nunziatine ci sono a Cassino, con le loro storie, i loro problemi e loro risposte da dare?

Ce ne sono ancora diverse per fortuna e sono un patrimonio da tutelare e da cui imparare quotidianamente. Ogni tanto ripenso ai due anni della pandemia ed alla paura che abbiamo avuto soprattutto per le persone più fragili. In quel periodo abbiamo attivato in Comune con l’assessorato alle Politiche Sociali uno sportello completamente a disposizione dei cittadini ed ovviamente della persone più anziane che in molti casi a causa delle restrizioni si sono trovate ad affrontare quella situazione in totale solitudine. Ecco in quel momento il nostro servizio è stato un modo per essere vicini a loro e per stringere legami unici

L’amarezza più grande nei 5 anni da sindaco

Enzo Salera

L’amarezza più grande sono stati sicuramente tutti gli attacchi subiti in questi anni. Noi volevamo semplicemente cambiare le cose in meglio e abbiamo provato a farlo riconducendo sempre il confronto sul piano politico. Altri, invece, hanno valicato i confini del confronto politico e questo non è mai un bene

Cinque anni contrassegnati da colpi sotto la cintura: gente invitata ad andare in municipio per protestare nonostante il lockdown ed il divieto di assembramento, tentativi di pilotare le decisioni in maniera scorretta: molti dei protagonisti di quei giorni non si sono ricandidati. È una vittoria?

No, non è una vittoria perché quella di non ricandidarsi probabilmente è una scelta dettata da circostanze esterne all’ambito politico. Anche se poi è altrettanto vero che quelle stesse persone hanno contribuito alla composizione di liste a sostegno di altri candidati a sindaco o hanno parenti candidati in altre coalizioni. In questi cinque anni, come ha giustamente sottolineato, ne abbiamo ricevuti tanti di colpi sotto la cintura. Quello che dispiace è che spesso si è trattato di azioni che nulla hanno a che vedere con il normale confronto politico, ma abbiamo le spalle larghe ed oggi siamo concentrati soltanto sui prossimi 5 anni.

Vincere significa ipotecare la candidatura alle prossime Provinciali?

L’intervento di Enzo Salera, a braccio, il giorno della visita del presidente Mattarella

Vincere significa innanzitutto dare a Cassino la possibilità di completare quel percorso intrapreso e che si pone l’obiettivo di rendere la nostra città a livello di quelle europee. Abbiamo restituito e stiamo restituendo a Cassino il ruolo centrale che storicamente le compete quale punto di riferimento di un territorio vastissimo che valica i confini regionali. Questa è la base. Poi è ovvio che il peso politico di Cassino nella provincia di Frosinone è di fondamentale importanza e come tale dovrà essere considerato e riconosciuto

Pentito di qualcuna delle scelte fatte?

Pentito no. Sicuramente avrei evitato molto volentieri i due anni di pandemia che hanno inevitabilmente rallentato l’azione amministrativa in particolar modo per quanto concerne i cantieri. Per il resto la politica come la vita è fatta di momenti e di scelte. È normale che ci siano scelte che si rivelano buone e altre che magari poi risultano essere meno efficaci, ma l’importante è che in ogni caso uno sia a posto con la propria coscienza.

In cinque anni mai un voto di dissenso interno, anche la presidente Di Rollo, nei momenti di massima freddezza, è stata leale ed ha votato con la maggioranza: come è stato possibile?

Barbara Di Rollo ed Enzo Salera

Altrimenti non avremmo potuto superare due anni di pandemia, risanare un comune in dissesto e contestualmente realizzare tantissime opere. La coesione della mia amministrazione è alla base dei tanti risultati che abbiamo raggiunto e questo è stato possibile perché ho avuto la fortuna di amministrare con persone serie, che amano la propria città come me e che si sono dedicate anima e corpo alla realizzazione di un progetto ambizioso. Li ringrazio tutti

La pedonalizzazione del Corso è una delle opere urbanistiche che ha contribuito a cambiare il volto della città ma ha suscitato tante polemiche: lo rifarebbe?

Assolutamente si, “detto, fatto”. Per noi l’isola pedonale era un punto imprescindibile e qualificante del nostro programma e rappresenta un’idea di città. Cassino oggi ha un centro città degno di questo nome. Uno spazio moderno e fruibile che ha radicalmente cambiato il volto alla nostra città. Sin da subito ci siamo fatti carico di quella che è la sfida più importante delle nostre città contemporanee: la transizione ecologica, ambientale ed energetica per diventare città sempre più sostenibili. Il rifacimento del corso con la realizzazione dell’isola pedonale è stato il primo fondamentalmente passo verso un nuovo modello di città sul quale continueremo a lavorare.

La città che vorrebbe?

Quella fatta dai sorrisi delle persone che abbiamo incontrato durante questa campagna elettorale e che abbiamo raccolto nel video proiettato questa sera all’intervento di chiusura. Ecco, mi piacerebbe lasciare una Cassino che sorride.