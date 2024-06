Esordio in saggezza di Caperna: vice-sindacatura col “tre per cinque”

Partirà Francesca Cerquozzi che lascerà il ruolo ad Assunta Parente ed Elena De Nicuolo. La nuova Giunta ernica tra conferme e new entry

Era un po’ come il nodo gordiano, quello inestricabile “sciolto” da Alessandro Magno con un secco fendente della sua daga agriana. E il dover sciogliere quel nodo, roba molto meno tranchant quando sei in democrazia, era diventato claim addirittura pre-elettorale per Germano Caperna, neo sindaco di Veroli e vincitore delle amministrative di inizio mese con un mezzo plebiscito attribuito alla sua piattaforma civica composta da ben sette liste.

La chiave di lettura delle elezioni amministrative per la Piazza Mazzoli del dopo Simone Cretaro era sempre stata quella: non tanto se Caperna ce l’avrebbe fatta ma piuttosto come avrebbe fatto una volta che ce l’avesse fatta. Fatto a distribuire incarichi di Giunta ed apicali mettendo d’accordo una compagine che, per sua natura, obbligava ad una meticolosa “pesa” dei valori espressi e degli equilibri usciti dall’urna.

Non un rebus, ma comunque roba da cesello

Germano Caperna

Roba non da perdere il sonno, per carità, ma quanto meno da far entrare il docente presso la casa circondariale di Paliano in modalità “massima concentrazione”. E Caperna si è concentrato, lo ha fatto al punto da smarcarsi dal cencellismo di bassa lega e da piazzare un colpo magistrale. Il primo dato, emerso dalla prima seduta consiliare di stasera, è quello per cui il nodo della vicesindacatura è stato sciolto con il più classico ed efficace dei turnover.

Che significa? Che ciascuna delle tre donne investite della carica di assessore per il quinquennio di governance ricoprirà quel ruolo a turno. Cioè secondo step temporali precisi che assicureranno anche una certa dinamicità di fondo alla macchina amministrativa.

Il Consiglio, le deleghe e chi le ha avute

Una nota stampa spiega infatti che “l’assise verolana nel nuovo assetto al completo si è riunita alle 18.30 di giovedì in Aula Consiliare”. E che “ad aprire i lavori” è stato “il consigliere anziano ovvero il più votato della tornata elettorale, Assunta Parente”. Sempre secondo quella nota l’assise civica ernica “ha eletto come Presidente dell’assemblea, Alessandra Cretaro”, amministratrice uscente e ricandidata con la civica Idea Comune.

Alessandra Cretaro e Francesca Cerquozzi

Francesca Cerquozzi (Foto © Gianluca Franconetti)

A lei è toccato sostituire quindi la presidente d’assise uscente Cristina Verro. A quel punto il sindaco Caperna “ha dato nota e menzione della composizione della Giunta e delle deleghe correlate agli assessori”. Ecco la squadra che assieme al Consiglio terrà le sorti di Veroli per il prossimo quinquennio. A Francesca Cerquozzi vanno le deleghe di Cultura, Turismo e Commercio.

La tenace esponente di punta di Rete Democratica ha capitalizzato il terzo posto assoluto per numero di preferenze ed una leadership che tiene, di fatto anche se la veste civica resta claim assoluto, il Partito Democratico in arcione alla governance ernica. Pd che si arrocca anche con l’altra detentrice di deleghe.

Assunta Parente ed Elena Di Nicuolo

Augusto Simonelli

Cioè quella Assunta Parente a cui sono andate “Politiche Sociali, per la Famiglia, il lavoro, l’integrazione, la Terza Età, Servizi al Cittadino e Tutela dei consumatori”. Elena Di Nicuolo ha avuto invece Bilancio, Sanità, Programmazione Economico-Finanziaria, Patrimonio, Personale e Contenzioso.

Per Gianclaudio Diamanti, civico di provenienza leghista, toccherà il focus gestionale su Ambiente, Gestione dei Rifiuti e Transizione Ecologica. La conferma di Augusto Simonelli sugli slot che lo avevano già visto amministrare era praticamente scontata, a contare che proprio su quelle deleghe si sostanzia meglio in punto di tecnica più che concettuale il principio di continuità.

Gianclaudio Diamanti ed Augusto Simonelli

A lui sono andati Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Lavori Pubblici, Viabilità, Manutenzione e Difesa del Territorio. Poi l’annuncio della soluzione “rosa” e multitasking che non lascia nessuno, anzi, nessuna ferma al palo nel difficile ruolo di sostituire Caperna nelle mansioni di apice.

Vice di Caperna? A rotazione, please

Veroli, Piazza Mazzoli (Foto © Ciociaria Turismo)

“La carica di Vicesindaco verrà ricoperta a rotazione dalle assessore presenti in Giunta nel corso dei cinque anni: partirà Francesca Cerquozzi”.

Con un sindaco che esordisce sule ali ispiratrici di uno Shakespeare venato del miglior De Pretis: “Portategli il discorso su argomenti, che richiedano acume e sottigliezza, vi saprà sciogliere il nodo gordiano di tutto”.