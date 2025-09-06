Euro Mario e la crisi Stellantis: dove sta la differenza fra diagnosi e prognosi

La visione ampia del politico cassinate e lo scenario allargato su un problema che non può più solo attorcigliarsi su se stesso

Il respiro della Sala Aniene della Regione Lazio è stato volenteroso, sistemico ma “corto”. Perché per parlare della crisi Stellantis è ora che si inizi a trattare la questione in maniera sistemica. Intercettando cioè tutti gli scenari che, oltre che una soluzione settata su un fenomeno ormai per molti versi irreversibile, possano offrire un’alternativa valida di scenario ampio. (Leggi qui: Il tavolo che zoppica sull’Automotive).

Recap breve ma non brevissimo e mesto: ieri il nodo frusinate e laziale dell’automotive in piena bonaccia è stato affrontato alla Pisana. Con i sindaci di Cassino Enzo Salera e di Piedimonte Gioacchino Ferdinandi, con i sindacati, le imprese e la Regione in conclave giusto nelle ore in cui Stellantis annunciava lo start produttivo della nuova Panda in Algeria e nuovi fermi nel Cassinate. (Leggi qui: Cassino, il bivio dell’Automotive: Panda in Algeria, premium in bilico).

Il tavolo regionale sull’Automotive

La crisi “in patria” e le soluzioni all’estero, con la fotografia di una realtà che rimanda all’incapacità del mercato europeo, proprio perché così abulico, di assorbire una produzione che non ha più senso logico se non inquadrata in undergrade di costi produttivi.

E’ roba foresta, e Cassino Plant appartiene perciò ai luoghi mesti in cui un futuro industriale ormai è impossibile o quanto meno tanto ansimante da mettere in crisi occupazione, produttiva e sociale un intero territorio.

Niente più target antichi di utilitarie come la Fiat 126 che storicamente saturavano un mercato goloso quindi, e le scommesse di qualità prima di Fca e poi di Stellantis si sono arenate nella palta di un mondo che cambia, di un mercato che guarda ad est di un green che, per quanto necessario, è comunque una pastoia.

Le pastoie di Cassino Plant

Pastoia che si è fatta di ghisa con la decisione del governo di escludere Frusinate e Pontino dalla Zes, ergo dalle agevolazioni fiscali che avrebbero potuto fare di Piedimonte San Germano una “piccola Algeria”.

In questo senso stanno lavorando in Pisana la vicepresidente Roberta Angelilli ed il commissario del Consorzio Raffaele Trequattrini, ma la sensazione è un’altra. E’ quella per cui se oggi si vuole parlare di crisi Stellantis senza fare solo i peana sulla sua perniciosità ma per trovare una soluzione a medio termine si debba allargare il focus.

Perché il modello industriale è cambiato e pertanto va reinterpretato con nuove modalità produttive. Se l’Audi va a produrre in USA perché non riesce più a trovare le marginalità in Europa è perché il mercato europeo è strozzato dalle norme e dalle regole per produrre. Bisogna reinterpretare la produzione industriale visto che Bruxelles ha cambiato le regole.

Più sedie e più scenari

Mario Abbruzzese

Ed allargare quel tavolo sull’Automotive aggiungendo molte più sedie… e molti più scenari analitici. Scenari come quello legato alla stazione Tav in provincia di Frosinone ed alla necessità che non diventi un totem di sterile e tignoso campanilismo, ad esempio.

Scenari che ha messo in fila, uno ad uno, Mario Abbruzzese. L’ex presidente del Consiglio Regionale ed oggi Segretario Organizzativo della Lega nel Lazio da tempo spinge i suoi ad osservare l’intero orizzonte di cui la “battaglia” è solo l’effetto, non certo la causa. Ed ha squadernato uno scenario più strategico che tattico sul tema. E non ha avuto peli sulla lingua.

“Affrontare la crisi Stellantis a sé stante è come voler costruire una diga per fermare un oceano. La crisi Stellantis va affrontata guardando soprattutto il mercato mondiale. E soprattutto guardando il Piano Industriale”.

La diga per fermare l’oceano

Una visione, quella di Abbruzzese, che dall’eurocentrismo parte solo per avere più diottrie sul mercato mondiale, che è il vero catalizzatore della crisi cassinate e frusinate. Questo però senza dimenticare le dinamiche territoriali, che poi sono quelle che la crisi la mandano in acuzie, soprattutto occupazionale.

“Tuttavia al tempo stesso, il tema Stellantis va affrontato all’interno del nostro territorio, quello della provincia di Frosinone. Territorio le cui istituzioni hanno risposto con grande rapidità, mettendo a disposizione dell’industria tutte le connessioni necessarie”.

L’esempio è quello di Dr Automobiles che ha fatto proprio e portato alle estreme conseguenze un modello introdotto da Fiat negli Anni 90: quando iniziò ad esternalizzare la sua produzione. Rimanendo un assemblatore. Ed è esattamente quello che fa oggi il gruppo molisano promotore di un investimento da 70 milioni ad Anagni per realizzare il suo secondo plant.

Cause e soluzioni possibilità

Fca Cassino Plant, operai alla fermata dei bus

E le cause? Abbruzzese le enuncia, ma è tutto concentrato sulle possibili soluzioni, e nessuna di essere è “solo” settata sull’universo Stellantis. “La crisi Stellantis può derivare da una serie di fattori. Ovviamente da quello del passaggio da motore termico ad elettrico, dal design, dai flussi del mercato mondiale. Cioè da una serie di situazioni che esulano dalle responsabilità del territorio”.

Disegnato lo scenario e le grandi linee della sua epifania, il politico cassinate spiega che si deve andare oltre proprio per poter restare sul pezzo. “Tuttavia io credo che la politica debba fare una riflessione ancora più profonda. E che lo debba fare partendo dalla crisi Stellantis ed aprendo la mente a nuovi orizzonti”.

Il fattore stazione Tav

Uno degli scenari va decisamente veloce, molto veloce. “Ecco perché personalmente ritengo sia giusto che la politica, senza alcuna distinzione, si debba concentrare sullo sviluppo di Provincia e Regione, per far decollare immediatamente la stazione dell’Alta Velocità”.

Il rendering della stazione Tav di Frosinone

E ancora: “Questo perché in qualsiasi territorio la stazione Tav venisse realizzata essa porterebbe benefici. Certo, ognuno di noi la vorrebbe nel proprio ‘giardino’“. Poi il ban ai campanilismi di circostanza, che non sono certo parte della soluzione e che non devono diventare parte del problema.

“Noi la vorremmo a Cassino, altri a Frosinone, Ferentino o Sgurgola, ma, una volta realizzata la stazione penso che i benefici arriveranno in tutti i territorio della nostra provincia”.

Zero campanilismi

I motivi? “Questo perché andrebbe a significare implementare le corse dei treni Tav con fermata Cassino-Frosinone. In più, aggiungerei la grande battaglia che tutti i sindaci e tutti i consiglieri regionali devono sostenere per inserire il Lazio Meridionale e le province di Latina e Frosinone, Rieti e Viterbo nella Zes“.

Ecco il secondo snodo, quello che nel frattempo potrebbe tamponare la parte sistemica della Crisi Stellantis, a livello occupazionale e produttivo.

“Questo perché solo così noi potremo arginare il fenomeno della crisi del nostro territorio”.

La Zes ed i segnali al territorio

“E solo così potremo dare una risposta concreta anche alla crisi Stellantis, che in qualche modo ci sta inviando degli avvisi”.

Sono segnali, quelli che Abbruzzese coglie, e crede che non coglierli nel verso giusto potrà solo acuire il problema. Sono “dei veri “alert’ che dcono al territorio ‘organizzatevi diversamente’”. Il sunto è che non sta finendo un mondo, ma quel mondo adesso ha confini di ricchezza e stabilità sociale molto più ridotti, inutile girarci intorno.

“Perché io credo che il sistema dell’automotive non sia finito, ma che si sia ridotto molto. E quindi ritengo che la politica debba cogliere queste sensazioni per mettere in campo una nuova strategia capace di intercettare nuove realtà imprenditoriali per soddisfare le esigenze dei nostri giovani”.